كريم الارز والحليب الكوري لتبييض وتوريد البشرة والجسم وازاله الكلف والحبوب نهائيا من اول مرة

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كريم الارز والحليب الكوري لتبييض وتوريد البشرة والجسم وازاله الكلف والحبوب في حالة البحث عن طريقة لصنع كريمة الأرز والحليب الذي يعمل على تبييض البشرة وتوريدها والتخلص من الحبوب والكلف، فهذا مزيج كوري مشهور للغاية بين النساء الذين يهتمون ببشرتهن، ستوفر لك هذه المجموعة خطوات سهلة وبسيطة لإنعاش ونضارة بشرتك تابعى معنا خطوات عمل كريم الارز والحليب الكوري.كريم الارز والحليب الكوري لتبييض وتوريد البشرة والجسم وازاله الكلف والحبوب
يمكن استخدام طريقة بسيطة، وهي استخدام مطحنة التوابل أو القهوة، وقومي بطحن الارز جيداً حتى تحصل على مسحوق ناعم بدون أي تكتلات، ثم قم بتخزينه في وعاء محكم الغلق لتجنب الرطوبة.قناع الأرز المبشور لتبييض البشرة
- نقوم بخلط ما يعادل ملعقتين كبيرتين من دقيق الأرز الناعم الذي قومنا بطحنه بشكل جيد مع كمية مناسبة من اللبن السائل (يفضل حليب جوز الهند، إذا كان متوفراً)
- حتى يصبح سائلًا لزجًا يمكن دهنه على الجلد، بعد ما قومتي بتجهيز الخلطة التي تعمل على تبييض بشرتك.
- قومي بوضعه على بشرتك ورقبتك كذلك لمدة 30 دقيقة حتى تتأكدين من أنه قد جف على البشرة تماماً.
- ويتم شطفه بعد ذلك، ومن أجل أن تحصلين على نتيجة مفضلة ومبهرة من هذا الكريم قومي بتكراره مرة على الأقل أسبوعياً.
يمكن أن يمتص الارز الدهون من البشرة الدهنية، وبالنسبة للزبادي التي نقوم بإضافتها تعمل على ترطيب البشرة وتعطيها إشراقة.
كريم الارز والزبادي، أعدت على النحو التالي:
- نقوم بوضع حوالي 2 ملاعق قليلة من الزبادي، ومعهم ملعقة واحدة قليلة من النشا.
- وكذلك 2 ملاعق قليلة من اللبن البودرة، ونضيف عليهم 2 ملاعق قليلة من الأرز المطحون جيداً.
- جميعهم في إناء وقلبيهم بشكل جيد حتى يتم تكوينه مثل الكريم.
- وقبل أن تقومي بوضعه على بشرتك أغسلي وجهك بالماء الفاتر واتركيه لمدة لا تقل عن نصف ساعة على سبيل المثال.
- وبعد مرور الوقت المحدد اغسلي وجهك بالماء الفاتر، ومرري الثلج على بشرتك حتى يتم غلق المسام.
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كريم الارز والحليب الكوري لتبييض وتوريد البشرة والجسم وازاله الكلف والحبوب في حالة البحث عن طريقة لصنع كريمة الأرز والحليب الذي يعمل على تبييض البشرة وتوريدها والتخلص من الحبوب والكلف، فهذا مزيج كوري مشهور للغاية بين النساء الذين يهتمون ببشرتهن، ستوفر لك هذه المجموعة خطوات سهلة وبسيطة لإنعاش ونضارة بشرتك تابعى معنا خطوات عمل كريم الارز والحليب الكوري.كريم الارز والحليب الكوري لتبييض وتوريد البشرة والجسم وازاله الكلف والحبوب
يمكن استخدام طريقة بسيطة، وهي استخدام مطحنة التوابل أو القهوة، وقومي بطحن الارز جيداً حتى تحصل على مسحوق ناعم بدون أي تكتلات، ثم قم بتخزينه في وعاء محكم الغلق لتجنب الرطوبة.قناع الأرز المبشور لتبييض البشرة
- نقوم بخلط ما يعادل ملعقتين كبيرتين من دقيق الأرز الناعم الذي قومنا بطحنه بشكل جيد مع كمية مناسبة من اللبن السائل (يفضل حليب جوز الهند، إذا كان متوفراً)
- حتى يصبح سائلًا لزجًا يمكن دهنه على الجلد، بعد ما قومتي بتجهيز الخلطة التي تعمل على تبييض بشرتك.
- قومي بوضعه على بشرتك ورقبتك كذلك لمدة 30 دقيقة حتى تتأكدين من أنه قد جف على البشرة تماماً.
- ويتم شطفه بعد ذلك، ومن أجل أن تحصلين على نتيجة مفضلة ومبهرة من هذا الكريم قومي بتكراره مرة على الأقل أسبوعياً.
يمكن أن يمتص الارز الدهون من البشرة الدهنية، وبالنسبة للزبادي التي نقوم بإضافتها تعمل على ترطيب البشرة وتعطيها إشراقة.
كريم الارز والزبادي، أعدت على النحو التالي:
- نقوم بوضع حوالي 2 ملاعق قليلة من الزبادي، ومعهم ملعقة واحدة قليلة من النشا.
- وكذلك 2 ملاعق قليلة من اللبن البودرة، ونضيف عليهم 2 ملاعق قليلة من الأرز المطحون جيداً.
- جميعهم في إناء وقلبيهم بشكل جيد حتى يتم تكوينه مثل الكريم.
- وقبل أن تقومي بوضعه على بشرتك أغسلي وجهك بالماء الفاتر واتركيه لمدة لا تقل عن نصف ساعة على سبيل المثال.
- وبعد مرور الوقت المحدد اغسلي وجهك بالماء الفاتر، ومرري الثلج على بشرتك حتى يتم غلق المسام.
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