عمل عجة البيض المقلية بأسهل الطرق الممكنة ومكونات موجودة في مطبخك لأحلى فطار وعشا، تعتبر وجبة العجة بالبيض والخضار من الوجبات المميزة التي يقبل عليها الجميع حيث أنها تحتوى على عناصر غذائية مفيدة فهي تحتوى على الكلسيوم والفيتامينات وتقدم العجة بجانب الجبن أو حسب الرغبة وهى تصنع على شكل دائرة أو تكون مستطيلة الشكل حسب القلب التي توضع به وتختلف العجة من بلد إلى بلد ومن ضمن أسمائها الأومليت كما يمكن تناولها مع طبق من الخضار المشكل.

عمل عجة البيض المقلية

عجة البيض المقلية من الوجبات السهلة والسريعة والخفيفة والتي يمكن تحضيرها فورًا لأن مكوناتها متوفرة وسهلة.

بيضتان.

القليل من الكمون.

فلفل أسود مطحون طحنا ناعما.

القليل من الملح.

القليل من الفلفل الأحمر.

نصف حبة من الفلفل الأحمر والأخضر والأصفر مقطعة إلى قطع صغيرة جدا.

القليل من القرفة الناعمة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقتان كبيرتان من اللبن السائل.

نحضر وعاء ونكسر به البيضتان ونقوم بعملية الخفق باستخدام شوكة. ثم نقوم بإضافة الفلفل الأحمر والفلفل الأسود والملح والقرفة والكمون ونقوم بإعادة عملية الخفق مرة أخرى. بعد ذلك نقوم بإضافة المكعبات للفلفل الألوان إلى الخليط مع التقليب حتى تتداخل المكونات. نضيف اللبن السائل إلى المكونات ونستمر بالتقليب حتى تتجانس المكونات. نحضر الصينية المراد عمل العجة بها ونضع بها الزبدة ونضعها على النار حتى تسخن الزبدة. ثم نضيف المكونات السابقة إلى الزبدة وهى على النار ونتركها على النار قليلا حتى يصبح الوجه مائلا إلى اللون ألذهبي. نقلب العجة على وجهها الآخر وننتظر النضج وذلك لمدة 10 دقائق إلى أن يتم نضج العجة. بعد تمام النضج ننزل الصينية من على النار ونتركها جانبا لتبرد ثم نقوم بتقطيعها إلى قطع على شكل مثلثات ونقدمها في أطباق التقديم مع طبق من الخضار المشكل أو الجبن.

المكوناتتحضير العجة بالبيض المقلية

ملحوظة: العجة بالخضار يمكنك أن تضيفي إليها الطماطم مقطعة إلى قطع صغيرة والبصل المفروم فرما ناعما، كما يمكنك تزيين وجه العجة بمعجون الطماطم ( الكاتشب حسب الرغبة ) كما يمكن بعد وضعها في الفرن وقلبها على الوجه الآخر أن تضيفي الجبن الموتزاريلا.