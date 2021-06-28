خطوات عمل دجاج مسحب البيك بطريقة سريعة ومبتكرة من الوجبات سهلة التنفيذ والمحببة للأطفال حيث يعتبر مطعم البيك من أبرز مطاعم المملكة التي تقدم وصفات الدجاج المقلية اللذيذة والشهية ومن أبرز هذه الوجبات وجبة مسحب دجاج البيك الشهية. فقد وصلت سمعة المطعم عالميًا وتخطى الحدود لذلك سوف نقدم بالسطور المقبلة طريقة عمل مسحب دجاج البيك . خطوات عمل دجاج مسحب البيك خطوات عمل دجاج مسحب البيك مقادير مسحب دجاج: بقسماط جاهزة .

ملعقتين من الحليب البارد.

2 بيضة.

نصف ملعقة فلفل أبيض حار.

ملعقة من البابريكا.

نصف ملعقة ملح.

ملعقة صوص صويا صغيرة.

2 ملعقة زنجبيل مفروم طازج.

ملعقتين ثوم طازج مفروم.

توست عيش مضروب بالخلاط.

صدور دجاج مخلية من العظم مقطعة لشرائح طويلة ومتساوية الشكل. طريقة التحضير: اضربي التوست الأبيض مع الدجاج والتوابل والملح والفلفل والزنجبيل والثوم والبابريكا والصوص الصويا بالخلاط الكهربائي أو محضر الطعام.

بعد ضرب المكونات على سرعة متوسطة ضعيها على سطح خشبي وضيفي عليها ملعقتين زيت زيتون واعجني المكونات حتى تتماسك.

من ثم شكلي الدجاج على هيئة صوابع طويلة وادخليها الثلاجة لمدة 6 ساعات.

اخفقي البيض وتبليه بالملح والفلفل والحليب صم ضعي صوابع الدجاج في البيض ثم في البقسماط الجاهزة ثم أدخليها الثلاجة لليوم التالي.

قومي بتحمير قطع الدجاج مسحب حتى تُصبح ذهبية اللون.

وقدميها مع صوص الطماطم والكاتشب والثومية. دجاج مسحب المشوي دجاج مسحب المشوي المقادير: 4 -5 قطع دجاج مسحب.

5 حبات بطاطس مسلوقة ومهروسة.

ملعقة زنجبيل مفروم.

3 فصوص ثوم مهروسة.

ربع كوب صلصة صويا.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

كوب عصير ليمون.

جبن بارميزان.

بصلة مبشورة.

نصف ملعقة زعتر جاف.

2 ملعقة حليب بارد.

3 ملاعق زيت.

ملعقة فلفل أسود صغيرة.

ملح حسب التذوق. طريقة تحضير مسحب الدجاج المشوي: في وعاء كبير ضعي كوب الليمون والخل وصوص الصويا.

قومي بإضافة قطع الدجاج مع التقليب واتركي الدجاج في المنقوع لمدة ساعة على الأقل.

ضعي البطاطس المهروسة بوعاء عميق وضفي الثوم المهروس والبصل والزنجبيل والزعتر المجفف مع التقليب جيدًا.

ضيفي الحليب والملح والفلفل وقلبي المكونات.

امزجي البطاطا مع الدجاج حتى تتقلب جيدًا وضعي المزيج في صينية للشواء.

ثم ضيفي عليهم الزيت النباتي والجبن المبشورة على وجه الصينية واتركيها حتى تتحمر. الوسوم

خطوات عمل دجاج مسحب البيك بطريقة سريعة ومبتكرة من الوجبات سهلة التنفيذ والمحببة للأطفال حيث يعتبر مطعم البيك من أبرز مطاعم المملكة التي تقدم وصفات الدجاج المقلية اللذيذة والشهية ومن أبرز هذه الوجبات وجبة مسحب دجاج البيك الشهية. فقد وصلت سمعة المطعم عالميًا وتخطى الحدود لذلك سوف نقدم بالسطور المقبلة طريقة عمل مسحب دجاج البيك . خطوات عمل دجاج مسحب البيك خطوات عمل دجاج مسحب البيك مقادير مسحب دجاج: بقسماط جاهزة .

ملعقتين من الحليب البارد.

2 بيضة.

نصف ملعقة فلفل أبيض حار.

ملعقة من البابريكا.

نصف ملعقة ملح.

ملعقة صوص صويا صغيرة.

2 ملعقة زنجبيل مفروم طازج.

ملعقتين ثوم طازج مفروم.

توست عيش مضروب بالخلاط.

صدور دجاج مخلية من العظم مقطعة لشرائح طويلة ومتساوية الشكل. طريقة التحضير: اضربي التوست الأبيض مع الدجاج والتوابل والملح والفلفل والزنجبيل والثوم والبابريكا والصوص الصويا بالخلاط الكهربائي أو محضر الطعام.

بعد ضرب المكونات على سرعة متوسطة ضعيها على سطح خشبي وضيفي عليها ملعقتين زيت زيتون واعجني المكونات حتى تتماسك.

من ثم شكلي الدجاج على هيئة صوابع طويلة وادخليها الثلاجة لمدة 6 ساعات.

اخفقي البيض وتبليه بالملح والفلفل والحليب صم ضعي صوابع الدجاج في البيض ثم في البقسماط الجاهزة ثم أدخليها الثلاجة لليوم التالي.

قومي بتحمير قطع الدجاج مسحب حتى تُصبح ذهبية اللون.

وقدميها مع صوص الطماطم والكاتشب والثومية. دجاج مسحب المشوي دجاج مسحب المشوي المقادير: 4 -5 قطع دجاج مسحب.

5 حبات بطاطس مسلوقة ومهروسة.

ملعقة زنجبيل مفروم.

3 فصوص ثوم مهروسة.

ربع كوب صلصة صويا.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

كوب عصير ليمون.

جبن بارميزان.

بصلة مبشورة.

نصف ملعقة زعتر جاف.

2 ملعقة حليب بارد.

3 ملاعق زيت.

ملعقة فلفل أسود صغيرة.

ملح حسب التذوق. طريقة تحضير مسحب الدجاج المشوي: في وعاء كبير ضعي كوب الليمون والخل وصوص الصويا.

قومي بإضافة قطع الدجاج مع التقليب واتركي الدجاج في المنقوع لمدة ساعة على الأقل.

ضعي البطاطس المهروسة بوعاء عميق وضفي الثوم المهروس والبصل والزنجبيل والزعتر المجفف مع التقليب جيدًا.

ضيفي الحليب والملح والفلفل وقلبي المكونات.

امزجي البطاطا مع الدجاج حتى تتقلب جيدًا وضعي المزيج في صينية للشواء.

ثم ضيفي عليهم الزيت النباتي والجبن المبشورة على وجه الصينية واتركيها حتى تتحمر.

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