طريقة عمل كريم القهوة والنشا السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء

كريم القهوة والنشا ، تعتبر من الكريمات الطبيعية التي تتكون من مستحضرات طبيعية لا تؤثر على البشرة، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وتكون طبيعية ولا تحتوي على مواد كيميائية تؤثر على البشرة مثل محلات التجميل وصالونات التجميل، وبدل من شراء مستحضرات تجميل بأسعار غالية الثمن، وتعتبر القهوة من المواد الطبيعية التي تعمل على تخفيف الحكة والاحمرار في الوجه وتعمل على التخلص من البثور السوداء والبقع الداكنة وغير من عيوب البشرة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل كريم القهوة والنشا الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل كريم القهوة والنشا

يتكون كريم النشا والقهوة من بعض المكونات التي تعطيه قوام كريمي مناسب وهي كالتالي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

٢ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من البن.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم القهوة والنشا الرهيب لتفتيح البشرة وجعلها بيضاء كالثلج وهي كالآتي:-

تحضير طبق عميق ونضع به زيت جوز الهند والنشا ونقلب المكونات جيداً. ثم نضيف ملعقة كبيرة من القهوة ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على قوام كريمي. نقوم بوضع الخليط في الثلاجة لمدة ربع ساعة ثم نخرج الخليط ونتركه خارجاً. نشطف البشرة جيداً بالماء ونخففها جيداً من الماء ونضع عليها الكريم مع التدليك بلطف بحركة دائرية. نترك الكريم على البشرة لمدة عشر دقائق ثم بقطنة مبللة بالماء البارد ونمسح بها الوجه بلطف. ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر جيداً ثم تجفيفه ونقوم باستخدام هذا الكريم مرتين في الأسبوع حتي الحصول على نتائج فعالة.

فوائد القهوة للبشرة

هناك بعض الفوائد التي تمنحها القهوة للبشرة وهي كالآتي:-

تساعد على تخفيف التهابات أحمرار البشرة لاحتوائها على عناصر تعمل على تخفيف ذلك.

تعمل على تخفيف الهالات السوداء تحت العين وتخفيف الانتفاخ.

تعالج حروق الشمس وتعمل على شد الترهلات وإزالة خلايا الجلد الميتة.

تقوم بإزالة الرؤوس السوداء وتعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والنمش.

فوائد النشا للبشرة

هناك بعض الفوائد التي تمنحها النشا للبشرة الدهنية والمختلطة وهي كالتالي:-