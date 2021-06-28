طولت شعري بجنون بمكون جبار لتطويل وتكثيف الشعر القصير بسرعة الصاروخ في اسبوع

طولت شعري بجنون بمكون جبار لتطويل وتكثيف الشعر القصير الاهتمام بالشعر أصبح صفة ضرورية جدا وخصوصاً بالنسبة للفتيات أجمل ما يميز الفتاة هو شعرها سواء كان طويلا أو مجعدا أو مفروداً أو مجعدا أو حتى أملس فكل نوع من الشعر من قبل له جماله الخاص، حيث تبحث الكثير من النساء عن وصفات مغذية طبيعية لتطويل الشعر ولفروة الرأس تساهم في إطالة الشعر، وتشتهر الفتيات الهنديات بشعرهن اللامع والطويل والصحي. طولت شعري بجنون بمكون جبار لتطويل وتكثيف الشعر القصير هذه الوصفة مكونه من مزيج بسيط ولا مثيل له يضمن لك الحصول على شعر طويل وناعم بشرط الاصرار على استخدامه، حيث يساعد زيت الخروع على تكثيف الشعر ومنع تقصف الأطراف.

أما بالنسبة لزيت جوز الهند، فمن المعروف أنه يعالج مشاكل فروة الرأس وينعم الشعر ويقوي بصيلات الشعر.

وهذه الوصفة يتم استخدام فيها حوالي 5 ملعقة ممتلئة من زيت الخروع.

وعليه 5 ملعقة ممتلئة من زيت جوز الهند، ويتم خلط كل منهم مع بعض ويتم وضعهم على الشعر بشكل متساوي من الذجور وحتي الاطراف فهي تعمل على تطويل الشعر وتنيعمه وترطيبة جيدا.

وقومي بتغطية الشعر بالكامل حتى يتغلغل الخليط في الفروة بشكل جيد، ثم يتم شطف الشعر بالماء الفاتروالبلسم. تركيبة بياض البيض لتطويل الشعر تركيبة بياض البيض لتطويل الشعر المكونات المستخدمة: 2 ملاعق ممتلئة من زيت الخروع.

مع بياض بيضة واحدة.

ومعهم ملعقة واحدة ممتلئة من الجلسرين.

مع وضع زيت جوز الهند بكمية قليلة. طريقة تجهيز هذه الوصفة: اخلطي بياض بيضتين مع وملعقة واحدة ممتلئة من الجلسرين وعليهم 2 ملعقة ممتلئة من زيت الخروع.

ثم في النهاية قومي بوضعه على الشعر بالكامل من الجذور وحتي الاطراف واتركيه لمدة 30 دقيقة.

بعد هذه الخطوة قومي بشطف الشعربالماء الفاتر جيدا للتخلص من بقايا الخلطة.

في وعاء قومي بتسخين زيت جوز الهند على نار هادئة حتي يكون دافيء، وضعيه على الشعر بالكامل لمدة 60 دقيقة مع تدليك الفروة.

ويتم تغطية الشعر لمدة ساعتين حتى نضمن وصول المزيج إلى الشعر كله وفي النهاية يتم شطف الشعر بالماء الفاتر. الوسوم

طولت شعري بجنون بمكون جبار لتطويل وتكثيف الشعر القصير الاهتمام بالشعر أصبح صفة ضرورية جدا وخصوصاً بالنسبة للفتيات أجمل ما يميز الفتاة هو شعرها سواء كان طويلا أو مجعدا أو مفروداً أو مجعدا أو حتى أملس فكل نوع من الشعر من قبل له جماله الخاص، حيث تبحث الكثير من النساء عن وصفات مغذية طبيعية لتطويل الشعر ولفروة الرأس تساهم في إطالة الشعر، وتشتهر الفتيات الهنديات بشعرهن اللامع والطويل والصحي. طولت شعري بجنون بمكون جبار لتطويل وتكثيف الشعر القصير هذه الوصفة مكونه من مزيج بسيط ولا مثيل له يضمن لك الحصول على شعر طويل وناعم بشرط الاصرار على استخدامه، حيث يساعد زيت الخروع على تكثيف الشعر ومنع تقصف الأطراف.

أما بالنسبة لزيت جوز الهند، فمن المعروف أنه يعالج مشاكل فروة الرأس وينعم الشعر ويقوي بصيلات الشعر.

وهذه الوصفة يتم استخدام فيها حوالي 5 ملعقة ممتلئة من زيت الخروع.

وعليه 5 ملعقة ممتلئة من زيت جوز الهند، ويتم خلط كل منهم مع بعض ويتم وضعهم على الشعر بشكل متساوي من الذجور وحتي الاطراف فهي تعمل على تطويل الشعر وتنيعمه وترطيبة جيدا.

وقومي بتغطية الشعر بالكامل حتى يتغلغل الخليط في الفروة بشكل جيد، ثم يتم شطف الشعر بالماء الفاتروالبلسم. تركيبة بياض البيض لتطويل الشعر تركيبة بياض البيض لتطويل الشعر المكونات المستخدمة: 2 ملاعق ممتلئة من زيت الخروع.

مع بياض بيضة واحدة.

ومعهم ملعقة واحدة ممتلئة من الجلسرين.

مع وضع زيت جوز الهند بكمية قليلة. طريقة تجهيز هذه الوصفة: اخلطي بياض بيضتين مع وملعقة واحدة ممتلئة من الجلسرين وعليهم 2 ملعقة ممتلئة من زيت الخروع.

ثم في النهاية قومي بوضعه على الشعر بالكامل من الجذور وحتي الاطراف واتركيه لمدة 30 دقيقة.

بعد هذه الخطوة قومي بشطف الشعربالماء الفاتر جيدا للتخلص من بقايا الخلطة.

في وعاء قومي بتسخين زيت جوز الهند على نار هادئة حتي يكون دافيء، وضعيه على الشعر بالكامل لمدة 60 دقيقة مع تدليك الفروة.

ويتم تغطية الشعر لمدة ساعتين حتى نضمن وصول المزيج إلى الشعر كله وفي النهاية يتم شطف الشعر بالماء الفاتر.

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