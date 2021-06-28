طريقة استخدام ديرما رول بشكل صحيح من أجل جمال ونضارة البشرة

ديرما رول عبارة عن إبر صغيرة جدًا موجودة في جهاز صغير على هيئة عجلة، تسمى طريقة العلاج بالديرمارول بطريقة الميكرونيدلنج ” microneedling” وهي طريقة من أجل العمل على تحفيز ألياف الكولاجين والإيلاستين بشكل طبيعي في بشرتك حتى تصبح أكثر نعومة وجمالًا، وهي من التقنيات المستخدمة اليوم والتي ينصح بها عدد كبير من أطباء الجلدية .

ديرما رول

الديرما رول : هي تقنية تعمل على تحفيز الكولاجين عبارة عن عجلة صغيرة مغطاة بعدد كبير من الإبر الصغيرة مختلفة السمك من واحدة لأخرى، من أجل وخز الوجه تعمل على إزالة الحبوب والبقع والخطوط الرفيعة وتحسن من ملمس البشرة، ولذلك لابد من استخدمها بشكل صحيح لإحداث المفعول.

تكون تقنية عملها عبارة عن عمل مسارات دقيقة بالجلد أو ثقوب حتى يتسنى لمنتجات العناية ومستحضرات التجميل الدخول واختراق الطبقات بشكل أفضل، يتراوح سمك الإبرة من 0.1 إلى 0.2 مم، وهي مفيدة لأنها تجعل الجلد يمتص منتجات البشرة سريعًا.

بجانب تحفيز الكولاجين، من الممكن أن يصل الحجم إلى 0.5 مم لكي تساعد على تحفيز التئام الجروح أسرع، لأنها تعمل مساحة كافية بين مسام البشرة وبالتالي تستجيب عملية الالتئام بشكل سريع وتنمو البشرة الجديدة مما يجعل البشرة أكثر توازنًا.

إذا كنت تعاني من حب الشباب والندبات تحتاجين لإبرة أكثر سمكًا وأطول.

إذا كنت تعاني من مسامات البشرة الواسعة وتحتاجين لإبرة قصيرة وسمكها قليل

إذا كنت تريدين شد البشرة ولكنك ستحتاجين إبرة أكثر سمكًا

يُمنع من استخدمها المصابون بالإكزيما والصدفية والتآليل وحبوب الشباب الملتهبة حتى لا تنقل العدوى لجميع الوجه.

التوقف عن منتجات فيتامين أ قبل استخدام ديرما رول بأربعة إلى خمس أيام..

استخدامات ديرما رولتجهيز البشرة

لابد من النظافة الكاملة للبشرة لأنها تقنية يترتب عليها خروج الدم، فالنظافة هي مفتاح الاستخدام لابد من تنظيف البشرة من الزيوت والدهون بواسطة المنظف المناسب لكل نوع بشرة وقبل استخدام ديرما رول نفسها يجب وضعها في محلول الكحول للتطهير.

طريقة الاستخدام

بعد غسل البشرة قومي بتمرير ديرما رول على وجهك عكس اتجاه الجاذبية ذهابًا وإيابًا، من أعلى لأسفل ومن الأسفل للأعلى، حوالي ثلاث مرات وممريها عبر الأنف وبعد الاستخدام قومي بوضع الكريمات المخصصة والكريمات المضادة للتجاعيد أو سيرم فيتامين سي لتحفيز إنتاج الكولاجين. ومن المفضل عدم التعرض لأشعة الشمس بعدها واستخدمها في المساء.

ملاحظة: قد تؤلم قليلًا ولكن يجب عدم الضغط بقوة على الوجه فقط مرري الدريما بخفة، وقد تكون مؤلمة لمن لا يستطيعون تحمل الألم، وعدم استخدم أدولة سيولة الدوم أو الأسبرين قبل الإجراء. وإذا كنت مصابة بتخثر الدم عليك استشارة الطبيب الخاص بك .

ملاحظة هامة: عليك تجنب وضع أي زيوت بعد استعمال الديرما رول مثل زيت العنب أو الشاي وغيرها لأنها تساهم بشكل أساسي في غلق مسام البشرة وتتسبب في ظهور الحبوب الدهنية بشكل غير مستحب عند الكثيرين بجانب الالتهابات. فقط بعد استعمال الديرما رول عليك استعمال سيرم فيتامين سي لإشراقة البشرة والمضاد الحيوي حسب تعليمات طبيب الأمراض الجلدية المعالج لك حتى تستفيدي من الجلسة وتحققي الفائدة المرجو منها، بإمكانك أيضًا إذا شعرتي بحرقان الوجه بتمير قطع الثلج عليه.