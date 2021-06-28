طريقة عمل كريم الليمون والنشا المبهر في تفتيح البشره وفي أسرع وقت ممكن

يعد كريم الليمون والنشا ، من أفضل كريمات التفتيح التي سوف نقدمها لكم، لأنه يحتوي على مواد طبيعية وغير ضارة بالبشرة، لذا تلجئ بعض الفتيات والسيدات إلى حل لجميع مشاكل البشرة، لأن التعرض للشمس بصفة مستمرة يسبب العديد من المشاكل للبشرة، أولها التصبغات، واتساع المسامات، والنمش وغيرها من المشاكل الآخرة، ومن هنا تسعى كل فتاة وسيده للحصول على بشرة صافية ورائعة ومتميزة، سوف نتعرف على أفضل خلطة تفتيح للبشرة، لأنها تحتوي على النشا الذي يحتوي على نسبة عالية من البروتين الذي يساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين، الذي يساعد على نضارة البشرة وتأخير ظهور التجاعيد، وتتميز أيضاً بأنها غنية بفيتامين أ الذي يساعد في التخلص من البقع الداكنة وتفتيح البشرة، وأيضاً الليمون الذي يعمل على تجديد الخلايا وعلاج حب الشباب والندوب، والتخلص من الترهلات وهو منظف طبيعي للبشرة، وأيضا زيت الورد الذي يساعد على التخلص من التجاعيد التي تظهر على الوجه، والوقاية من علامات الشيخوخة المبكرة، ويجعل الوجه رطبا وذات ملمس ناعم، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم أبسط طريقة لعمل كريم الليمون والنشا المبهر في تفتيح البشره وفي أسرع وقت ممكن.

مكونات عمل الكريم الليمون والنشا

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقاله على أبسط مكونات لعمل هذا الكريم الرائع وهي كما يلي:-

1 ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة صغيره من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق صغيرة من زيت الورد.

4 كبسولات من فتامين E.

خمس ملاعق صغيرة من الجلسرين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي أبسط الخطوات لعمل كريم الليمون والنشا بكل سهولة وهي كالاتي:-