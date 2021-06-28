تنظيف حوامل وعيون البوتاجاز بمكونين فقط وإزالة الدهون والحروق بدون حك أو مجهود، أكثر ما يؤرق كل سيدة منزل أثناء تنظيف المطبخ هو تنظيف حوامل وعيون البوتاجاز، والتي يتراكم عليها عادة الكثير من الدهون الصعبة والآثار السوداء للحروق. الآن وباستخدام مكونين فقط من مطبخك ومهما كانت درجة تراكم الدهون والحروق يمكنك التخلص منها، وبنفس المكونات أيضاً يمكنك تنظيف صواني الفرن وأدوات المطبخ صعبة التنظيف، تابعي معنا أسهل طريقة لإزالة الدهون والحروق من حوامل البوتاجاز وتنظيفها بدون مجهود.

طريقة تنظيف حوامل وعيون البوتاجاز بمكونين فقط

لكي تستطيعين تنظيف حوامل البوتاجاز والقضاء على الدهون المتراكمة والحروق تماماً، يتم وضع حوامل البوتاجاز في وعاء كبير عميق ثم يتم إضافة ماء ساخن مغلي عليه ليغمره تماماً، والمكون الأول المُستخدم في الحلويات والكيك هو البيكنج بودر المتواجد في كل منزل، والمكون الثاني هو الخل الأبيض، حيث يتم إضافة 2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر على الماء المغلي ثم إضافة نصف كوب صغير من الخل الأبيض، وتُترك حوامل البوتاجاز منقوعة في الخليط الساخن ليلة كاملة.

تُعد تلك هي أسهل طريقة للقضاء نهائياً على الدهون والحروق المتراكمة في حوامل البوتاجاز، في صباح اليوم التالي وبعد نقع حوامل البوتاجاز ليلة كاملة في خليط الماء المغلي والبيكنج بودر والخل الأبيض، سوف تلاحظين تكوين قشرة خفيفة جداً على حوامل وعيون البوتاجاز يمكنك التخلص منها بسهولة بدون أي حك أو مجهود.

إزالة الدهون والحروق المتراكمة

ولكي تتمكني من التخلص من طبقة الدهون المتراكمة في حوامل البوتاجاز قومي بارتداء قفازين للحفاظ على يديك، ثم ابدئي في تنظيف طبقة الدهون بدون الحاجة إلى إستخدام السلك المُستخدم لغسيل المواعين أو السكين، أو أي أداة حادة تُستخدم لاستخراج الحروق المتراكمة أدوات المطبخ.

بعد إزالة طبقة الدهون وتنظيف الحروق المتراكمة في حوامل البوتاجاز، يتم إستخدام ليف صغير الذي يستخدم في غسيل الصواني مع إضافة صابون المواعين، وبدون مجهود يتم إستخدام الليف الصغير المغموس في صابون المواعين، ثم تمريره على حوامل البوتاجاز لاسترجاع نظافتها ولمعانها، ثم يتم تنظيفها بواسطة الماء للتخلص من الصابون، وسوف تعود حوامل وعيون البوتاجاز إلى نظافتها ولمعانها مرة أخرى كأنها جديدة.