كريم ياباني مذهل بمكونات طبيعية لتبييض فوري وسريع للبشرة السمراء وتقليل ترهلات وتجاعيد الوجه لأدنى حد ممكن، خلطة اليوم يابانية شرقية لتمنح البشرة الحيوية والنضارة لبشرتك وتساعد في علاج كل مشاكل البشرة، هذا بالاضافة إلى الهدف الأساسي للاستعمال وهو تبييض البشرة بسرعة لا مثيل لها، والحفاظ على لون البشرة من الاسمرار جراء التعرض لأشعة الشمس، كما تزيل الرؤوس السوداء من بشرة الوجه وكذلك تقضي على التصبغات البشرة وتعمل على التبييض الفوري والسريع في دقائق قليلة.

كريم ياباني لتبييض وشد البشرة السمراء

يتكون كريم التفتيح الياباني الرائع من 5 مكونات فقط وهي ملعقتين ممتلئتين من الأرز الأبيض، ، كوب من الماء المفلتر النظيف، نصف حبة من الخيار الطازج، ملعقة من عسل النحل الأصلي، ملعقة من زيت جوز الهند ويمكنكم إضافة أي نوع زيت تفضلونه. يتم تحضير قارورة زجاجية ثم يوضع بداخلها مقدار الأرز الأبيض بعد أن يغسل بالماء ثم يضاف كوب الماء، بعد ذلك تغلق القارورة جيداً ويترك الأرز في الماء لمدة يومين 48 ساعة ليتم الحصول على الأرز المخمر، وستلاحظي أن لون الماء قد تغير إلى اللون الأبيض.

يوضع الأرز مع الماء في المطحنة الكهربائية ليتم طحنه جيداً، بعد ذلك قومي بتحضير جورب صيفي وقومي بتصفية المطحون جيداً بالضغط عليه، ويوضع المُصفى في إناء قابل للطهي ثم يوضع الإناء على نار قليلة مع التقليب المستمر حتى يتم الغليان والحصول على قوام كريمي، يترك الإناء بعيداً عن النار.من جانب آخر يتم تحضير نصف حبة الخيار وتغسل جيداً ثم يتم بشرها باستخدام المبشرة للحصول على مبشور الخيار، ثم يصفى المبشور لاستخراج عصير الخيار.

خلطة يابانية لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد

يوضع هذا العصير على كريم الأرز الذي سبق الحصول عليه في الخطوة السابقة، ثم يتم التقليب والمزج جيداً ثم يوضع الخليط في وعاء، يضاف إليه بعد ذلك مقدار عسل النحل وأيضاً مقدار زيت جوز الهند ويتم الخلط جيداً. يطبق الكريم على بشرة نظيفة ويمكنك وضعه لتفتيح كل من الوجه، الجسم والمناطق الحساسة ثم يترك على البشرة لمدة 20 دقيقة وتغسل جيداً بالماء الفاتر ثم بالماء البارد، ستلاحظين النتيجة من أول استعمال ستحصلين على بشرة صافية وخالية من كل العيوب، ولأفضل النتائج تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.، وتوضع الكمية المتبقية من الكريم في علبة زجاجية نظيفة ويتم حفظه في الثلاجة صالح للاستخدام لمدة 7 أيام.