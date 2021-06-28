الطريقة الأسهل لعمل البسبوسة بأقل التكاليف وبأسرع وقت

البسبوسة من الحلويات الشرقية المحببة للعديد من البيوت العربية، وذلك لأنها تعتبر من أسهل أنواع الحلويات وابسطها في التحضير، علي الرغم من بساطه مكونتها وتكلفتها القليلة ألا أن معظم السيدات العربيات لا تسطيع أن تصنع البسبوسة كما يصنعها الحلواني، ولكن بعد بحث وتجربة علي المستوي الشخصي اكتشفت طريقة سهله وبسيطة لعمل البسبوسه بأقل التكاليف الممكن، ولان الحلويات الشرقية محببه لجميع البيوت العربية فان السيدات العربيات تهتم بشكل خاص في طريقة صنعها وتبتكر طرق جديدة في صنعها، وهناك الكثير من الأنواع البسبوسة التي تختلف بين كل بلد والأخر، فهناك البسبوسه بالقشطة أو البسبوسة بالزبادي أو البسبوسة بالشوكولاتة، وسوف تناول الآن أسهل طرق لعمل البسبوسة بأقل التكاليف.

المكونات:

عدد اثنان من كوب السميد.

كوبان من لبن الزبادي.

كوب من السكر.

ربع كوب من زيت الذرة.

ثلاثا ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع معلقة من الملح.

للتزين لوز مقشر مقطع نصفين.

أولا نقوم بإحضار إناء عميق من الزجاج ووضع فيه كل من دقيق السميد وجوز الهند المبشور، ويضاف السكر والبيكنج بودر، ثم نضع كمية الملح، ثم نقوم بتقليب المكونات جيدا.

نقوم بإضافة ربع كوب من الزيت والكوبين من اللبن ونقوم بخلط المكونات باليد جيدا حت تمام التجانس.

نقوم بإحضار صنية ونضع فيها الخليط ونقوم بفردها جيدا ثم نقوم بتقطيع الصنية علي حسب الشكل التي ترغبي فيه.

يجب أن تترك لكي ترتاح العجينة باخل الصنية لمدة لا تقل عن العشر دقائق.

نقوم بتسخين الفرن ونضع الصينية بداخل الفرن لمدة لا تقل عن 30 دقيقة مع المحافظة علي المتابعة المستمرة للصنية بداخل الفرن حتي التأكد من تمام النضج.

طريقة عمل الشربات:

كوب ونص من الماء.

كوبان من السكر.

معلقه كبيرة من الليمون.

معلقه صغيرة من الفانليا.

معلقة صغيرة من ماء الورد.

نقوم بوضع أناء علي النار ونضع فيه السكر والماء مع التقليب حتي تمام الذوبان وغليان الماء.

ثم نضيف عصير الليمون إلى الخليط.

نترك الخليط علي النار حتي تمام التجانس.

ثم نضيف ماء الورد إلي الخليط ثم نطفي النار ويترك حتي يبرد.

الطريقة الأسهل لعمل البسبوسة:طريقة تحضير البسبوسة:طريقة تحضير الشربات:ملاحظة هامه:

عند وضع الشربات علي البسبوسه يجب التأكد أن البسوبسة غير ساخنه، أو إذا كانت البسبوسة ساخنة يجب التأكد أن الشربات غير ساخن.