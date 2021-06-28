طريقة عمل مزيل العرق الطبيعي برائحة تدوم ٤٨ ساعة

مزيل العرق الطبيعي ، من أكثر مستحضرات التجميل التي يبحث عنها الكثير من الرجال والنساء خلال شهر الصيف الذي تكثر فيه إفرازات الجسم الكريهة بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وتسبب الضيق والقلق لكثير من الناس عند الخروج لأداء أعمالهم، ومع ارتفاع أسعار مزيلات العرق، يبحث أغلب الناس إلى طرق عمل المزيلات في المنزل، والتي يتم تحضيرها من مكونات طبيعية، خالية من أي مواد كيميائية تضر بالبشرة وتكون مرتفعة الثمن وذات فاعلية ضعيفة، وتتميز مزيلات العرق الطبيعية بأنها تدوم لفترات طويلة، كما تعمل على تبييض منطقة الإبطين، وتكلفتها زهيدة، وتوجد أنواع كثيرة منها، مثل مزيل العرق برائحة الياسمين، الذي يعطي الجسم رائحة جميلة، ومزيل العرق برائحة الفل، الذي يدوم لفترات طويلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل مزيل العرق الطبيعي الذي يدوم لمدة يومين، ويعطينا رائحة منعشه.

مكونات مزيل العرق الطبيعي

يحتوي مزيل الروائح الكريهة هذا على مكونات طبيعية ذات فاعلية كبيرة وهى كما يلي:-

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاثة ملاعق كبيرة من البيكنج صودا.

٢ ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

بعض القطرات من أي زيت عطري مفضل لدينا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مزيل العرق الطبيعي في المنزل من خلال بعض الخطوات السهلة وهى كما يأتي:-

نقوم بإحضار إناء متوسط الحجم ونضعه على نار هادئة، ثم نضع فيه زيت جوز الهند، وزبدة الشيا. نتركهم على النار حتى تذوب زبدة الشيا، ثم نقوم برفعهم من على النار. نضع البيكنج صودا، ونشا الذرة للمزيج السابق، ثم نقلبهم مع بعض بشكل جيد. نقوم بإضافة الزيت العطري الذي قمنا باختياره. نضع الخليط الذي يتكون لدينا في برطمان زجاجي محكم الغلق. نضع البرطمان في الثلاجة لبعض الدقائق حتى يتجمد ويصبح جاهز للاستخدام.

طريقة عمل مزيل العرق الطبيعي بزيت الليمون

يحتوي هذا المزيل على مكونات بسيطة ومتوفرة وهى كما يلي:-

ستة ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند السائل.

ربع كوب من البيكنج صودا.

ربع كوب من نشا الذرة.

عشرون نقطة من زيت الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مزيل العرق الطبيعي بزيت الليمون بالمنزل وهى كما يأتي:-