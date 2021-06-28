خبراء يحذرون: تجنبوا هذه الاطعمة الغنية بالسكر

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جمانة الصباغ الاثنين,28 حزيران (يونيو) 2021 - 17:00
يجمع الأطباء وخبراء التغذية على أن للسكر أضرار كما له فوائد، ويأتي السكر ضمن "السموم البيضاء الثلاث" التي يحذر منها المختصون، وهي الملح والدقيق الأبيض إضافة إلى السكر.
ويحذر المختصون من الإكثار من تناول السكر، كون أي زيادة في نسبة هذا النوع من المحليات عن حاجة الجسم يجعله يتحول في الكبد إلى دهون يتم تخزينها في الجسم. ما يتسبب بأمراض عدة منها السكري وأمراض القلب والكبد.
والمعروف أن السكر يدخل في تركيبة العديد من الأطعمة سواء الحلوة أو المالحة، كونه يطيل من عمر هذه الأطعمة ويجعل طعمها أفضل.
بعض الأطعمة تخفي الكثير من السكر في داخلها وإن كانت لا تصنف ضمن خانة "الأطعمة الحلوة" وهي الأطعمة التي يحذر منها الخبراء، ناصحين بضرورة عدم الإكثار منها أو تجنبها قدر الإمكان.
فما دوت الخليج الأطعمة التي نتناولها بشكل يومي، ويمكن أن تحوي كمية كبيرة من "السم الأبيض" المعروف بإسم السكر؟ هذا ما نستعرضه سوياً بناء على معلومات نشرها موقع "السومرية" نقلاً عن موقع "Brightside" الأمريكي.
اطعمة غنية بالسكر ينصح بتجنبها
نقل الموقع الأمريكي عن العديد من خبراء التغذية، تحذيرهم من الاكثار من تناول الاطعمة الغنية بالسكر وعدم تخطي النسبة المقبولة يومياً.
مشيرين إلى أنه على النساء استهلاك 24 جرام فقط من السكر يومياً، بينما يسمح للرجال بحدود 36 جراما، فيما تحتوي المشروبات الغازية مثلاً على نسبة عالية من السكر، فعلبة واحدة من الصودا تحوي تقريباً 40 جرام من السكر.
والاطعمة الغنية بالسكر الواجب تجنبها دوت الخليج التالية:
- الكاتشب: تحوي ملعقة واحدة من الكاتشب على ما يعادل مكعب سكر كامل، ومعظم زجاجات الكاتشب تحتوي على 4 حرامات من السكر، فضلاً عن كميات كبيرة من شراب الذرة عالي الفروكتوز والمرتبطة بالسمنة وأمراض القلب.
- تتبيلة السلطة الخالية من الدسم: على الرغم من محتواها القليل من السعرات الحرارية والدهون، إلا أن هذه التتبيلة غنية بالسكر.
- زبدة الفول السوداني: مصدر ممتاز للبروتين ونسبة قليلة من السكر في الانواع الطبيعية منها، لكن زبدة الفول السوداني المصنعة يمكن أن تحوي كميات إضافية من الزيوت والسكريات المضافة، بمعدل 8 جرامات من السكر لكل ملعقتين كبيرتين.
- اللبن قليل الدسم: تحوي عبوة الزبادي كامل الدسم على 4.7 جرام من السكر، في حين أن عبوة الزبادي اليوناني يمكن أن تحتوي بين 6-12 جرام من السكر. كما تحتوي أنواع الزبادي قليل الدسم والمنكهة أيضاً على أشكال غير صحية من المحليات، مثل السكر أو شراب الذرة عالي الفروكتوز.
- الفواكه المجففة: وجبة صحية في حال تناولها طازجة، لكن تجفيف هذه الفواكه يزيل الماء منها بشكل كبير تاركاً جميع السكريات مضغوطة داخلها، وهو ما يجعل الفواكه المجففة غنية بالسكريات.
- الطماطم المعلبة: محتوى السكر في علبة واحدة من الطماطم المعلبة يمكن أن يغطي الكمية اليومية المطلوبة من السكر.
- رقائق البطاطس: المقرمشة والشهية، تحوي ما بين 3-5% من السكر، خاصة الرقائق ذات النكهات مثل الشواء أو الفلفل الحار أو العسل وغيرها. كما ان رقائق التشيبس غنية بالكربوهيدرات التي يحولها الجسم لأحد أشكال السكر وهو الجلوكوز.
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