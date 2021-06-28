خبراء يحذرون: تجنبوا هذه الاطعمة الغنية بالسكر

يجمع الأطباء وخبراء التغذية على أن للسكر أضرار كما له فوائد، ويأتي السكر ضمن "السموم البيضاء الثلاث" التي يحذر منها المختصون، وهي الملح والدقيق الأبيض إضافة إلى السكر.

ويحذر المختصون من الإكثار من تناول السكر، كون أي زيادة في نسبة هذا النوع من المحليات عن حاجة الجسم يجعله يتحول في الكبد إلى دهون يتم تخزينها في الجسم. ما يتسبب بأمراض عدة منها السكري وأمراض القلب والكبد.

والمعروف أن السكر يدخل في تركيبة العديد من الأطعمة سواء الحلوة أو المالحة، كونه يطيل من عمر هذه الأطعمة ويجعل طعمها أفضل.

بعض الأطعمة تخفي الكثير من السكر في داخلها وإن كانت لا تصنف ضمن خانة "الأطعمة الحلوة" وهي الأطعمة التي يحذر منها الخبراء، ناصحين بضرورة عدم الإكثار منها أو تجنبها قدر الإمكان.

فما دوت الخليج الأطعمة التي نتناولها بشكل يومي، ويمكن أن تحوي كمية كبيرة من "السم الأبيض" المعروف بإسم السكر؟ هذا ما نستعرضه سوياً بناء على معلومات نشرها موقع "السومرية" نقلاً عن موقع "Brightside" الأمريكي.

اطعمة غنية بالسكر ينصح بتجنبها

نقل الموقع الأمريكي عن العديد من خبراء التغذية، تحذيرهم من الاكثار من تناول الاطعمة الغنية بالسكر وعدم تخطي النسبة المقبولة يومياً.

مشيرين إلى أنه على النساء استهلاك 24 جرام فقط من السكر يومياً، بينما يسمح للرجال بحدود 36 جراما، فيما تحتوي المشروبات الغازية مثلاً على نسبة عالية من السكر، فعلبة واحدة من الصودا تحوي تقريباً 40 جرام من السكر.

والاطعمة الغنية بالسكر الواجب تجنبها دوت الخليج التالية: