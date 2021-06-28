ما أوجه الشبه والاختلاف بين مرض الفطر الأسود والجيوب الأنفية، بداية يسمى مرض الفطر الأسود بفطار الغشاء المخاطي، وهو عدوى فطرية ويصيب الجيوب الأنفية ويمكن أن يصيب الدماغ أو الرئتين، ويتشابه مع مرض الجيوب الأنفية في بعض الأعراض، إلى أنه يختلف في كل المضاعفات، وهي في التالي.

أعراض مرض الفطر الأسود:

يتشابه مرض الفطر الأسود مع الجيوب الأنفية بالأعراض التالية:

التعب العام.

شعور بانسداد الأنف يصاحبها إفرازات أنفية.

الإصابة الصداع.

السعال متكرر.

زيادة في إفرازات الدموع.

ويختلف عنه في الأعراض التالية:

ضعف في أطراف الجسم.

حدوث ألم وتورم في جهة واحدة من الوجه.

اضطرابات في عملية التنفس.

ألم واحمرار شديد في العيون وجحوظ في مقلة العين.

القيء الدموي.

الاضطرابات العقلية.

مضاعفات مرض الفطر الأسود:

ما يختلف به مرض الفطر الأسود عن الجيوب الأنفية هو أن للفطر الأسود مضاعفات خطيرة على الصحة وهي:

الإصابة بالعمى.

الإصابة بالسكتات الدماغية.

ظهور تقرحات سوداء على الجلد وفي المكان المصاب.

الفطر الأسود يتسبب في موت العضو المصاب.

الفطر الأسود يسبب الوفاة.

المعرضون للإصابة بالفطر الأسود:

ارتبط انتشار الفطر الأسود بمرضى كورونا خاصة ممن يعانون من أعراض شديدة، إلا أنه يمكن أن يصيب مرضى نقص المناعة ومنهم:

مرضى الإيدز.

مرضى السكري.

مرضى اللوكيميا وسرطان الغدد الليمفاوية.

كما أن سوء التغذية واستخدام بعض الأدوية والإصابة بالحروق استخدام الستيرويدات لفترة طويلة يرفع من نسبة التعرض للإصابة بمرض الفطر الأسود الذي يدخل إلى الجسم عن طريق استنشاق أبواغ الفطريات الناتجة من الأغذية المتعفنة و البيئة الرطبة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.