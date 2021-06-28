احلي والذ بطاطس مقلية مقرمشة وبدون نقطة زيت وبطعم خيالي

البطاطس المحمرة من أسرع الوجبات التي يمكن صنعها، وتتميز بالسهولة، والطعم الرائع الذي لا ينكره أحد، ولكن الذين يحاولون اتباع الأنظمة الصحية قد تواجههم بعض المشكلات في تناول البطاطس المحمرة، وذلك بسبب أنها عند قليها تكون مشبعة بالزيت والدهون الغير مفيدة، والتي قد تضر بالصحة وتزيد الوزن بمعدلات كبيرة، واليوم سنعطيك وصفة رائعة لإعداد البطاطس بنفس الطعم الرائع ولكن مع الاستغناء عن قليها بالزيت.طريقة عمل البطاطس المقلية بدون زيت
هناك العديد من الطرق المختلفة والمتنوعة لاعداد البطاطس المقلية بدون زيت أي وضعها داخل الفرن، وسوف نتكلم عن طريقتها بالتفصيل.مقادير البطاطس المحمرة بدون زيت
- بطاطس حسب الرغبة، ويفضل أن تكون من نوع جيد مناسب للتحمير.
- ماء لسلق البطاطس.
- ورق زبدة لامتصاص أي دهون، ولمنع البطاطس من الالتصاق.
- القليل جدًا من الزيت يتم رشه على الوجه، ويمكن الاستغناء عن الزيت تمامًا.
- أولا قومي بتقشير البطاطس ثم يتم تقطعيها إلي أصابع كما تفعلين تمامًا عندما تعديها للقلي.
- احضري إناء كبير يناسب كمية البطاطس التي تحضرينها.
- ضعي الماء بالإناء وارفعه على النار حتى ترتفع حرارته لتصل إلى درجة الغليان.
- ثم اسكبي البطاطس المُقطعة لأصابع برفق في الماء المغلي، واتركيها لدقيقتين فقط، مع الحرص على عدم نضجها.
- أخرجي البطاطس من الماء قبل أن تنضج، وفيها من الماء جيدًا.
- رصي طبقة واحدة من البطاطس في صينية بعد وضع ورق الزبدة تحتها، ويمكنك رص البطاطس في أكثر من صينية، بشرط أن تكون طبقة البطاطس طبقة واحدة، أي عدم وضع الطبقات فوق بعضها.
- رشي الزيت فوق البطاطس بكمية قليلة جدا ويمكنك استخدام الفرشاة الخاصة بالدهن للتأكد من تقليل كمية الزيت، أو استغني عنه إذا كنتِ تتبعين نظامًا غذائيًا قليل السعرات.
- ثم يتم وضع رشة من الفلفل الأسود والملح.
- بعد تمام النضج ضعيها في طبق التقديم، ثم رشي عليها البابريكا، أو أي نوع من التوابل المتوفرة لديكِ والتي تحبين طعمها.
- تقدم البطاطس بجانب الكاتشب، والمايونيز، أو صوص الطحينة، أو غيره من الصوصات المفضلة.
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البطاطس المحمرة من أسرع الوجبات التي يمكن صنعها، وتتميز بالسهولة، والطعم الرائع الذي لا ينكره أحد، ولكن الذين يحاولون اتباع الأنظمة الصحية قد تواجههم بعض المشكلات في تناول البطاطس المحمرة، وذلك بسبب أنها عند قليها تكون مشبعة بالزيت والدهون الغير مفيدة، والتي قد تضر بالصحة وتزيد الوزن بمعدلات كبيرة، واليوم سنعطيك وصفة رائعة لإعداد البطاطس بنفس الطعم الرائع ولكن مع الاستغناء عن قليها بالزيت.طريقة عمل البطاطس المقلية بدون زيت
هناك العديد من الطرق المختلفة والمتنوعة لاعداد البطاطس المقلية بدون زيت أي وضعها داخل الفرن، وسوف نتكلم عن طريقتها بالتفصيل.مقادير البطاطس المحمرة بدون زيت
- بطاطس حسب الرغبة، ويفضل أن تكون من نوع جيد مناسب للتحمير.
- ماء لسلق البطاطس.
- ورق زبدة لامتصاص أي دهون، ولمنع البطاطس من الالتصاق.
- القليل جدًا من الزيت يتم رشه على الوجه، ويمكن الاستغناء عن الزيت تمامًا.
- أولا قومي بتقشير البطاطس ثم يتم تقطعيها إلي أصابع كما تفعلين تمامًا عندما تعديها للقلي.
- احضري إناء كبير يناسب كمية البطاطس التي تحضرينها.
- ضعي الماء بالإناء وارفعه على النار حتى ترتفع حرارته لتصل إلى درجة الغليان.
- ثم اسكبي البطاطس المُقطعة لأصابع برفق في الماء المغلي، واتركيها لدقيقتين فقط، مع الحرص على عدم نضجها.
- أخرجي البطاطس من الماء قبل أن تنضج، وفيها من الماء جيدًا.
- رصي طبقة واحدة من البطاطس في صينية بعد وضع ورق الزبدة تحتها، ويمكنك رص البطاطس في أكثر من صينية، بشرط أن تكون طبقة البطاطس طبقة واحدة، أي عدم وضع الطبقات فوق بعضها.
- رشي الزيت فوق البطاطس بكمية قليلة جدا ويمكنك استخدام الفرشاة الخاصة بالدهن للتأكد من تقليل كمية الزيت، أو استغني عنه إذا كنتِ تتبعين نظامًا غذائيًا قليل السعرات.
- ثم يتم وضع رشة من الفلفل الأسود والملح.
- بعد تمام النضج ضعيها في طبق التقديم، ثم رشي عليها البابريكا، أو أي نوع من التوابل المتوفرة لديكِ والتي تحبين طعمها.
- تقدم البطاطس بجانب الكاتشب، والمايونيز، أو صوص الطحينة، أو غيره من الصوصات المفضلة.
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