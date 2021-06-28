تفتيح البشرة من أول استعمال بقنبلة التفتيح الطبيعية وصنعها في المنزل

تفتيح البشرة بقنبلة طبيعية مكونة من عدة مكونات رهيبة، حيث نقدم لكم ما هو جديد في عالم الجمال، فهناك مكون واحد فقط رهيب في علاج كافة مشاكل البشرة والجسم أيضاً نذكره لكم خلال المقال مع ذكر بعض فوائده العظيمة، ألا وهو الحليب أي اللبن السائل، حيث يدخل اللبن في صناعة معظم الوصفات الطبيعية لتبيض البشرة بسرعة فائقة التي يتم صنعها في المنزل ويساعد في الحصول علي بشرة صحية خالية من العيوب تماماً، فإليكم بعض الوصفات البسيطة بمكون اللبن لتبيض البشرة في سرعة البرق.

حماية الطبقة الخارجية للبشرة، حيث يحتوى اللبن علي نسبة عالية جداً من الكلسيوم، والذي يحافظ علي جمال البشرة وشبابها ويجعلها خالية من علامات الإرهاق.

معالجة حب الشباب، حيث يحتوى اللبن علي عنصر الزنك الذي يساهم في القضاء علي حب الشباب والبثور، وينظم إفراز المادة الدهنية في البشرة، كما يساعد اللبن علي التخلص من البكتريا المسببة لحب الشباب.

تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت وتجديد البشرة، حيث يساعد اللبن علي إنتاج خلايا جديدة وتجديد الأنسجة والتخلص من الخلايا القديمة لاحتوائه علي أنواع الفيتامينات كفيتامين 12، فيتامين 5.

يعمل اللبن علي ترطيب البشرة لاحتوائه علي فيتامين ب2 المسؤول عن حماية الجلد من الجذور الحرة وترطيبه بعمق.

محاربة التجاعيد والشيوخة المبكرة لكون أن اللبن محارباً للجذور الحرة التي تسبب انكماش الجلد عند التقدم بالعمر.

فوائد اللبن للبشرةوصفات طبيعية من اللبن لتبيض البشرة

اللبن يعمل علي تبيض البشرة وأيضاً معالجة أثار الشمس، فتلك الوصفات تحتوى علي مكونات تعمل علي تهدئة البشرة من الحروق التي تتعرض لها في فصل الصيف وتبيضها وترطيبها في وقت قصير، ومكونتها كالتي:

كمية مناسبة من قشر البرتقال ربع كوب من اللبن

طريقة التحضير:

طحن قشر البرتقال حتي يصبح بودرة ناعمة.

اخلطي بودرة البرتقال مع اللبن، ثم ضعيه علي البشرة.

اتركي الخليط علي البشرة لمدة 30 دقيقة حتي تجف.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ ثم الماء البارد.

وصفة اللبن لترطيب البشرة

مكونات الوصفة:

ملعقتين كبيرتين من اللبن ملعقة صغيرة من الكاكاو ملعقة صغيرة من عسل النحل

طريقة التحضير: