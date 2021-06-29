طريقه عمل طاجن نجرسكو الدجاج في المنزل

نجرسكو الدجاج تعد من أشهى الوجبات التي يحبها جميع أفراد الأسرة وتتميز بطعمها المميز اللذيذ ويمكنك إعدادها في المنزل بكل سهولة وبمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وتقدم في وجبة الغداء كطبق رئيسي ويمكن أن تقدم في العزومات لما لها من مذاق شهى ولذيذ بجانب الأصناف المختلفة مثل المكرونة بالبشاميل والجلاش باللحمة المفرومة أو البسطرمه والكفتة والبانية والمشويات أو اللازانيا بالحم ونقدم لكى في هذا المقال اهم الأسرار لنجاح نجرسكو الدجاج . المقادير المطلوبة لعمل نجرسكو الدجاج 3 من صدور الدجاج مقطعة مكعبات .

كوب من الفلفل الألوان .

كوب من المشروم.

كيس مكرونة فيتوتشينى أو إسباجيتى.

نصف كوب من شرائح الزيتون .

ملعقة صغيرة من البابريكا .

سبع بهارات مع رشه من الملح .

نصف ملعقه من الفلفل الأسود . مقادير صوص البشاميل 6 ملعقة كبيرة من الدقيق .

5 ملعقة كبيرة من الزبدة .

لتر ونصف من الحليب .

كوب من كريمة الطهي .

مكعب من مرقة الدجاج .

2 ملعقة كبيرة من الجبن الكريمي .

رشه من الملح.

فلفل اسود حسب الرغبة.

2 كوب جبن موتزريلا.

2 كوب جبن شيدر مبشور. طريقة التحضير نجرسكو الدجاج لتحضير حشوة الدجاج في طاسة على النار نضع 3 ملعقة من الزيت حتى يسخن ثم نضيف مكعبات الدجاج ونقلب ثم نضيف التوابل وهى البهارات السبعة والبابريكا والفلفل الأسود ونقلب ثم نضيف المشروم ونقلب ثم نضيف الفلفل الألوان وشرائح الزيتون ثم نضيف الملح حسب الرغبة .

لتحضير صوص البشاميل في حلة على النار نضع 5 ملعقة كبيرة من الزبدة و6 ملعقة كبيرة من الدقيق ونقلب حتى يأخذ لونا ذهبيا ثم نضيف اللبن مع التقليب المستمر ومكعب مرقة الدجاج والملح والفلفل ونقلب ثم نضيف كوب من كريمة الطهي و2 ملعقة كبيرة من الجبن الكريمي ونقلب ثم نرفعه من على النار.

في بوله عميقة نقوم بإضافة المعكرونة المسلوقة ثم إضافة حشوة الدجاج والمشروم ثم نضيف كمية من صوص البشاميل ونقلب .

ثم نحضر قارب من البايركس ونفرد أولا طبقة من صوص البشاميل ثم نضيف حشوة الدجاج ثم نضيف باقي صوص البشاميل على الوش ونفرده ثم نضع 2 كوب من الجبن الشيدر و2 كوب من الجبن الموتزريلا على الوش.

ثم نحضر قارب من البايركس ونفرد أولا طبقة من صوص البشاميل ثم نضيف حشوة الدجاج ثم نضيف باقي صوص البشاميل على الوش ونفرده ثم نضع 2 كوب من الجبن الشيدر و2 كوب من الجبن الموتزريلا على الوش. ندخلها في فرن ساخن على درجة حرارة 200 حتى تأخذ لونا ذهبيا شهيا . المقادير المطلوبة لعمل نجرسكو الدجاجمقادير صوص البشاميلطريقة التحضير نجرسكو الدجاج الوسوم

نجرسكو الدجاج تعد من أشهى الوجبات التي يحبها جميع أفراد الأسرة وتتميز بطعمها المميز اللذيذ ويمكنك إعدادها في المنزل بكل سهولة وبمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وتقدم في وجبة الغداء كطبق رئيسي ويمكن أن تقدم في العزومات لما لها من مذاق شهى ولذيذ بجانب الأصناف المختلفة مثل المكرونة بالبشاميل والجلاش باللحمة المفرومة أو البسطرمه والكفتة والبانية والمشويات أو اللازانيا بالحم ونقدم لكى في هذا المقال اهم الأسرار لنجاح نجرسكو الدجاج . المقادير المطلوبة لعمل نجرسكو الدجاج 3 من صدور الدجاج مقطعة مكعبات .

كوب من الفلفل الألوان .

كوب من المشروم.

كيس مكرونة فيتوتشينى أو إسباجيتى.

نصف كوب من شرائح الزيتون .

ملعقة صغيرة من البابريكا .

سبع بهارات مع رشه من الملح .

نصف ملعقه من الفلفل الأسود . مقادير صوص البشاميل 6 ملعقة كبيرة من الدقيق .

5 ملعقة كبيرة من الزبدة .

لتر ونصف من الحليب .

كوب من كريمة الطهي .

مكعب من مرقة الدجاج .

2 ملعقة كبيرة من الجبن الكريمي .

رشه من الملح.

فلفل اسود حسب الرغبة.

2 كوب جبن موتزريلا.

2 كوب جبن شيدر مبشور. طريقة التحضير نجرسكو الدجاج لتحضير حشوة الدجاج في طاسة على النار نضع 3 ملعقة من الزيت حتى يسخن ثم نضيف مكعبات الدجاج ونقلب ثم نضيف التوابل وهى البهارات السبعة والبابريكا والفلفل الأسود ونقلب ثم نضيف المشروم ونقلب ثم نضيف الفلفل الألوان وشرائح الزيتون ثم نضيف الملح حسب الرغبة .

لتحضير صوص البشاميل في حلة على النار نضع 5 ملعقة كبيرة من الزبدة و6 ملعقة كبيرة من الدقيق ونقلب حتى يأخذ لونا ذهبيا ثم نضيف اللبن مع التقليب المستمر ومكعب مرقة الدجاج والملح والفلفل ونقلب ثم نضيف كوب من كريمة الطهي و2 ملعقة كبيرة من الجبن الكريمي ونقلب ثم نرفعه من على النار.

في بوله عميقة نقوم بإضافة المعكرونة المسلوقة ثم إضافة حشوة الدجاج والمشروم ثم نضيف كمية من صوص البشاميل ونقلب .

ثم نحضر قارب من البايركس ونفرد أولا طبقة من صوص البشاميل ثم نضيف حشوة الدجاج ثم نضيف باقي صوص البشاميل على الوش ونفرده ثم نضع 2 كوب من الجبن الشيدر و2 كوب من الجبن الموتزريلا على الوش.

ثم نحضر قارب من البايركس ونفرد أولا طبقة من صوص البشاميل ثم نضيف حشوة الدجاج ثم نضيف باقي صوص البشاميل على الوش ونفرده ثم نضع 2 كوب من الجبن الشيدر و2 كوب من الجبن الموتزريلا على الوش. ندخلها في فرن ساخن على درجة حرارة 200 حتى تأخذ لونا ذهبيا شهيا . المقادير المطلوبة لعمل نجرسكو الدجاجمقادير صوص البشاميلطريقة التحضير نجرسكو الدجاج

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