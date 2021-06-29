بدون قلي ولا زيت الباذنجان المقرمش بطعم خيالي بطريقة سهلة جدا وصحى جدا، للباذنجان الكثير من الطرق في طهيه بدون استخدام الزيت، وجميع الطرق صحية و تستطيع تناولها إذا كنت تقوم بإتباع نظام غذائي ما، قم بمعرفة طرق طهي الباذنجان بدون زيت بأسهل وأبسط الوصفات. بدون قلي ولا زيت الباذنجان المقرمش بطعم خيالي بطريقة سهلة جدا وصحى جدا بدون قلي ولا زيت الباذنجان المقرمش بطعم خيالي بطريقة سهلة جدا وصحى جدا شوي الباذنجان إذا كنت تحب الباذنجان المقلي في الزيت بالتأكيد سوف تكون تلك الطريقة هي الطريقة المفضلة لك. مكونات شوي الباذنجان 3 حبات باذنجان.

حبتان فلفل بارد

توابل مشكلة حسب الرغبة.

ملح.

فلفل أسود.

بصلة مبشورة.

ملعقة زبدة أو زيت.

عصير طماطم. طريقة تحضير شوي الباذنجان في وعاء على النار قومي بوضع ملعقة الزبد والبصلة المبشورة، وقومي بالتقليب حتى كرملة البصلة.

عند تغيير لونها إلي لون أقرب للبني قومي بوضع عصير الطماطم والتوابل التي ترغبين فيها واتركيه حتى يغلي.

قومي بتقشير الباذنجان وتستطيع استخدامه بالقشر.

بعد ذلك قومي بتقطيع الباذنجان إلى شرائح.

ضعي شرائح الباذنجان في صينية كبيرة الحجم.

في صينية كبيرة الحجم. قومي بتقطيع حبات الفلفل البارد إلي شرائح أيضًا وضعيها مع شرائح الباذنجان.

ضع التوابل على الشرائح في الصينية حسب الرغبة

قومي بوضع الصينية في الفرن لمدة حتى يتغير لون الباذنجان والفلفل.

تستطيعي شوي الشرائح على الشاوية الخارجية أيضًا.

قومي بوضع القليل من عصير الطماطم المحضرة على شرائح الباذنجان والفلفل. طريقة عمل الباذنجان في الميكروويف مكونات شوي الباذنجانطريقة تحضير شوي الباذنجانطريقة عمل الباذنجان في الميكروويف من أسهل الطرق التي يمكنك القيام بها وأسرع من قلي الباذنجان في الزيت.

قومي بتقطيع الباذنجان إلى شرائح.

ضعي الباذنجان على شبكة تسمح للدخول في الميكروويف.

حددي وقت خمس دقائق.

انتظري حتى يمر الوقت وقومي باستخدام شرائح الباذنجان حسب الرغبة.

كما إنه من أفضل الطرق في تناول الباذنجان المشوي في الميكروويف هي وضع بعض التوابل عليه وتناوله هكذا، بدون وضع أي إضافات أخري. أهمية وفوائد الباذنجان للجسم . ان الباذنجان يحتوى على الالياف التى تساعد في حل مشكلة الامساك وبالتالى تساعد في تنظيم السكر في الدم .

كما ان الباذنجان يحتوى على فيتامين ب 1 ويحتوى على فيتامين ب 6 .

يحتوى الباذنجان على نسبة عاليه من الحديد المفيد لصحة الجسم .

ان الباذنجان يحتوى على مادة مضادة للجراثيم والبكتريا الموجودة في المعدة . أهمية وفوائد الباذنجان للجسم . الوسوم

بدون قلي ولا زيت الباذنجان المقرمش بطعم خيالي بطريقة سهلة جدا وصحى جدا، للباذنجان الكثير من الطرق في طهيه بدون استخدام الزيت، وجميع الطرق صحية و تستطيع تناولها إذا كنت تقوم بإتباع نظام غذائي ما، قم بمعرفة طرق طهي الباذنجان بدون زيت بأسهل وأبسط الوصفات. بدون قلي ولا زيت الباذنجان المقرمش بطعم خيالي بطريقة سهلة جدا وصحى جدا بدون قلي ولا زيت الباذنجان المقرمش بطعم خيالي بطريقة سهلة جدا وصحى جدا شوي الباذنجان إذا كنت تحب الباذنجان المقلي في الزيت بالتأكيد سوف تكون تلك الطريقة هي الطريقة المفضلة لك. مكونات شوي الباذنجان 3 حبات باذنجان.

حبتان فلفل بارد

توابل مشكلة حسب الرغبة.

ملح.

فلفل أسود.

بصلة مبشورة.

ملعقة زبدة أو زيت.

عصير طماطم. طريقة تحضير شوي الباذنجان في وعاء على النار قومي بوضع ملعقة الزبد والبصلة المبشورة، وقومي بالتقليب حتى كرملة البصلة.

عند تغيير لونها إلي لون أقرب للبني قومي بوضع عصير الطماطم والتوابل التي ترغبين فيها واتركيه حتى يغلي.

قومي بتقشير الباذنجان وتستطيع استخدامه بالقشر.

بعد ذلك قومي بتقطيع الباذنجان إلى شرائح.

ضعي شرائح الباذنجان في صينية كبيرة الحجم.

في صينية كبيرة الحجم. قومي بتقطيع حبات الفلفل البارد إلي شرائح أيضًا وضعيها مع شرائح الباذنجان.

ضع التوابل على الشرائح في الصينية حسب الرغبة

قومي بوضع الصينية في الفرن لمدة حتى يتغير لون الباذنجان والفلفل.

تستطيعي شوي الشرائح على الشاوية الخارجية أيضًا.

قومي بوضع القليل من عصير الطماطم المحضرة على شرائح الباذنجان والفلفل. طريقة عمل الباذنجان في الميكروويف مكونات شوي الباذنجانطريقة تحضير شوي الباذنجانطريقة عمل الباذنجان في الميكروويف من أسهل الطرق التي يمكنك القيام بها وأسرع من قلي الباذنجان في الزيت.

قومي بتقطيع الباذنجان إلى شرائح.

ضعي الباذنجان على شبكة تسمح للدخول في الميكروويف.

حددي وقت خمس دقائق.

انتظري حتى يمر الوقت وقومي باستخدام شرائح الباذنجان حسب الرغبة.

كما إنه من أفضل الطرق في تناول الباذنجان المشوي في الميكروويف هي وضع بعض التوابل عليه وتناوله هكذا، بدون وضع أي إضافات أخري. أهمية وفوائد الباذنجان للجسم . ان الباذنجان يحتوى على الالياف التى تساعد في حل مشكلة الامساك وبالتالى تساعد في تنظيم السكر في الدم .

كما ان الباذنجان يحتوى على فيتامين ب 1 ويحتوى على فيتامين ب 6 .

يحتوى الباذنجان على نسبة عاليه من الحديد المفيد لصحة الجسم .

ان الباذنجان يحتوى على مادة مضادة للجراثيم والبكتريا الموجودة في المعدة . أهمية وفوائد الباذنجان للجسم .

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