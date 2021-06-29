طريقة عمل أصابع الموزاريلا والشيدر المقلية المقرمشة سريعة التحضير زي المطاعم

تعرفوا علي طريقة عمل أصابع الموزاريلا المقلية المقرمشة في البيت بطريقة سهلة وبسيطة زي أشهر وأفضل المطاعم، تعد الجبنة الموزاريلا من أحدي أشهر الجبن الإيطالية التي أصبحت منتشره الآن بشكل كبير، كما أصبح الكثير يقوم باستخدامها بكثره في بعض الأطعمة ويمكننا أن نضعها علي أي نوع من الطعام فأنها تعطيها طعم مميز ولذيذ. طريقة عمل أصابع الموزاريلا سوف نتعلم الآن علي طريقة بسيطة وسهلة لعمل أصابع الموزاريلا الشهية بمكونات غير مكلفة. المكونات نصف كيلو من الجبنة الموتزاريلا

بيضة واحدة

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ربع كيلو من البقسماط المطحون

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

زيت للتحمير طريقة التحضير أولا قومي بتشكيل الجبنة الموتزاريلا علي هيئة أصابع متوسطة الطول والعرض.

أحضري وعاء وضعي فيه البقسماط المطحون مع أضافه الملح والفلفل والأسود اليه ونقوم بتقليبهم جيدا ببعض.

نقوم بخفق البيضة في وعاء أخر مع وضع بعض الفلفل الأسود عليها.

قومي بعد ذلك بأخذ أصابع الجبنة وضعيها في البيض ثم قومي بتقلبيها في بالبقسماط حتي تغطي بالكامل.

جهزي الزيت وقومي بتسخينه ثم قومي بوضع الجبنة فيه واتركيها حتي يصبح لونها ذهبي، ثم قدميها. طريقة عمل حلقات البصل طريقة عمل حلقات البصل المكونات بصلتين مقطعين إلى حلقات

ربع كوب من الدقيق

بيضتين مخفقوتين

ربع كوب من البقسماط

كوب من الزيت النباتي

ربع ملعقة صغيرة من الملح والفلفل طريقة التحضير قومي بتتبيل حلقات البصل في الملح والفلفل الأسود وتقلبيهم فيها جيدا.

نقوم بعد ذلك بأخذ حلقات البصل ونضعها في البيض ثم في الدقيق ثم في البقسماط، حتي تغطي بالكامل.

جهزي الزيت حتي يصبح ساخن ثم قومي بوضع البصل فيها واتركيه حتي يصبح اللون ذهبي. أصابع الجبنة الشيدر أصابع الجبنة الشيدر المكونات كوبين من الدقيق الأبيض

كوب من الحليب الطازج

كوبين من الجبنة الشيدر

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ثلاثة ملاعق من البيكنج بودر

بيضة واحدة مخفوقة

اربعه ملاعق كبيرة من الزيت طريقة التحضير أحضري وعاء وضعي فيه الجبنة الشيدر وضيفي اليها الحليب والبيكنج بودر والملح، ثم قومي بتقليبهم مع بعض حتي تمتزج المكونات ببعضها.

قومي بعد ذلك بأخذ كمية صغيرة من خليط الجبنة وقومي بتشكيلها علي هيئة أصابع.

خذي أصابع الجبنة الشيدر وضعيها في البيض ثم ضعيها في الدقيق حتي تغطي بالكامل.

قومي بتسخين الزيت ثم ضعي فيها أصابع الجبنة واتركيها حتي يصبح لونها ذهبي. الوسوم

تعرفوا علي طريقة عمل أصابع الموزاريلا المقلية المقرمشة في البيت بطريقة سهلة وبسيطة زي أشهر وأفضل المطاعم، تعد الجبنة الموزاريلا من أحدي أشهر الجبن الإيطالية التي أصبحت منتشره الآن بشكل كبير، كما أصبح الكثير يقوم باستخدامها بكثره في بعض الأطعمة ويمكننا أن نضعها علي أي نوع من الطعام فأنها تعطيها طعم مميز ولذيذ. طريقة عمل أصابع الموزاريلا سوف نتعلم الآن علي طريقة بسيطة وسهلة لعمل أصابع الموزاريلا الشهية بمكونات غير مكلفة. المكونات نصف كيلو من الجبنة الموتزاريلا

بيضة واحدة

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ربع كيلو من البقسماط المطحون

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

زيت للتحمير طريقة التحضير أولا قومي بتشكيل الجبنة الموتزاريلا علي هيئة أصابع متوسطة الطول والعرض.

أحضري وعاء وضعي فيه البقسماط المطحون مع أضافه الملح والفلفل والأسود اليه ونقوم بتقليبهم جيدا ببعض.

نقوم بخفق البيضة في وعاء أخر مع وضع بعض الفلفل الأسود عليها.

قومي بعد ذلك بأخذ أصابع الجبنة وضعيها في البيض ثم قومي بتقلبيها في بالبقسماط حتي تغطي بالكامل.

جهزي الزيت وقومي بتسخينه ثم قومي بوضع الجبنة فيه واتركيها حتي يصبح لونها ذهبي، ثم قدميها. طريقة عمل حلقات البصل طريقة عمل حلقات البصل المكونات بصلتين مقطعين إلى حلقات

ربع كوب من الدقيق

بيضتين مخفقوتين

ربع كوب من البقسماط

كوب من الزيت النباتي

ربع ملعقة صغيرة من الملح والفلفل طريقة التحضير قومي بتتبيل حلقات البصل في الملح والفلفل الأسود وتقلبيهم فيها جيدا.

نقوم بعد ذلك بأخذ حلقات البصل ونضعها في البيض ثم في الدقيق ثم في البقسماط، حتي تغطي بالكامل.

جهزي الزيت حتي يصبح ساخن ثم قومي بوضع البصل فيها واتركيه حتي يصبح اللون ذهبي. أصابع الجبنة الشيدر أصابع الجبنة الشيدر المكونات كوبين من الدقيق الأبيض

كوب من الحليب الطازج

كوبين من الجبنة الشيدر

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ثلاثة ملاعق من البيكنج بودر

بيضة واحدة مخفوقة

اربعه ملاعق كبيرة من الزيت طريقة التحضير أحضري وعاء وضعي فيه الجبنة الشيدر وضيفي اليها الحليب والبيكنج بودر والملح، ثم قومي بتقليبهم مع بعض حتي تمتزج المكونات ببعضها.

قومي بعد ذلك بأخذ كمية صغيرة من خليط الجبنة وقومي بتشكيلها علي هيئة أصابع.

خذي أصابع الجبنة الشيدر وضعيها في البيض ثم ضعيها في الدقيق حتي تغطي بالكامل.

قومي بتسخين الزيت ثم ضعي فيها أصابع الجبنة واتركيها حتي يصبح لونها ذهبي.

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