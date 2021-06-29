طريقة عمل كرات الكفتة في الفرن لأسرع وأسهل غداء هيبهر أطفالك

تعتبر كرات الكفتة من أشهر الأكلات في مصر والوطن العربي، ويعشقها كل أفراد الأسرة وبالأخص الأطفال، حيث أنها تتميز بطعم اللحم مع البهارات المميزة والذي يفتح شهيتهم على تناول الطعام، وسوف نقدم لكم أسرع طريقة لعمل كرات الكفتة في الفرن اليوم، والتي لا تستهلك وقت أو مجهود ويمكن تحضيرها في 10 دقائق فقط، وبالتالي يمكن للمبتدئات في الطبخ أو الموظفات الاعتماد عليها لأنها سهلة جداً وسريعة، ويحبها الأطفال جداً بسبب شكلها الكروي الصغير وسهولة تناولها، جربوها ولن تندموا.

مكونات عمل كرات الكفتة في الفرن

يجب تحضير بعض المكونات بالمقادير المضبوطة لتحضير ألذ وصفة كرات كفتة في البيت، وتتمثل هذه المكونات فيما يلي:

500 جرام من اللحمة المفرومة.

ربع كوب من البصل المفروم بشكل ناعم.

ثلاثة فصوص من الثوم مفرومين.

ربع كوب بقدونس مفروم.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الناشفة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من البهارات المشكلة.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية قبل البدء في التحضير لكي يسخن بشكل جيد.

في بولة كبيرة وعميقة نخلط كلاً من اللحمة المفرومة والبصل والثوم المفرومين والبقدونس.

ونقلبهم بشكل جيد حتى يمتزجوا بشكل جيد.

بعد ذلك نقوم بإضافة الملح والفلفل والقرفة والكمون والفلفل الحار والبهارات والكزبرة إلى الخليط.

ونعجن المكونات مع بعضها جيداً باليدين حتى نحصل على خليط متجانس.

نقوم بتشكيل العجينة على شكل كرات صغيرة الحجم ومتساوية.

ونقوم بدهن صينية الفرن بالزبدة أو السمنة.

ثم نرص بها كرات الكفتة بشكل متساوي.

وندخلها بعد ذلك إلى الفرن الساخن ونتركها حوالي من ربع إلى نصف ساعة حتى تستوي جيداً.

بعد ذلك نفتح الشواية لكي تأخذ لون الشواء الذهبي الجذاب لمدة خمسة دقائق فقط.

ونخرجها بعد ذلك من الفرن وتقدم مع الأرز الأبيض وسلطة الطحينة أو مع بطاطس مقلية حسب الرغبة وبالهنا والشفا لكم.

طريقة عمل كرات الكفتة في الفرن بسهولة