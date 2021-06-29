طريقة عمل ماك اند تشيز بالوصفة الأصلية في المنزل بمكونات بسيطة ومذاق رائع

طريقة عمل ماك اند تشيز ، من المعروف أن المكرونة من الوصفات السهلة والشهية التي يحبها الكبار والصغار بلا استثناء، وهي أيضًا من الوصفات التي يمكن إعدادها كأطباق رئيسية أو مقبلات وأطباق جانبية، وتقدم دائمًا في كافة المطاعم العصرية، والمكرونة أيضًا من الأطباق السريعة في التحضير، ويرجع استخدامها الأول إلى إيطاليا في أواخر القرن الثالث عشر، ثم أصبحت تصنع بتطور كبير ويضاف إليها العديد من المكونات كالتوابل والجبنة لتقدم بمذاق مختلف في كل مرة، ومن أهمها مكرونة ماك اند تشيز المعروفة بالمكرونة بالجبنة.

طريقة عمل ماك اند تشيز

تعطي الجبنة دائمًا مذاق مميز ومحبب أكثر للأكلات المختلفة، والتي من بينها المكرونة، حيث أنه عند إضافة جبنة البارميزان أو جبنة الشيدر أو الرومي أو الموتزاريلا وغيرها ومن أنواع الجبنة إلى طبق المكرونة فأنه يعطي مذاق شهي غني أكثر بالفوائد العظيمة، وتعطي مكرونة الماك اند تشيز من أهم الأطباق الرئيسية التي تقدم في كل مكان ويمكن تحضيرها في المنزل بكل بساطة.

وتحتاج المكرونة الماك اند تشيز إلى تلك المكونات البسيطة لإعدادها :

مكرونة صغيرة أو أي نوع محبب.

جبنة شيدر مبشورة.

جبنة موتزاريلا مبشورة.

معلقتين من الزبدة.

معلقتين من الدقيق.

حليب حسب الكمية.

معلقتين من زيت الزيتون.

نصف معلقة من إكليل الجبل.

نصف معلقة من الملح.

نصف معلقة من الفلفل الأسود.

القليل من جوزة الطيب.

يجب إعداد المكرونة حسب الإرشادات الخاصة بها من حيث سلقها.

تحضر صلصة المكرونة، عن طريق وضع الزبدة وزيت الزيتون على نار متوسطة حتى تذوب.

يضاف الدقيق ويحرك بالمضرب اليدوي حتى يتغير لونه، ثم يضاف الحليب بالتدريج مع الاستمرار في التقليب لعدم تكون أي تكتلات.

تضاف البهارات المذكورة سابقًا، ثم تخفف النار، ويضاف الأجبان مع التحريك جيدًا حتى تذوب لتتكون الصلصة وتكون ذات قوام متجانس.

تصفى المكرونة بعد سلقها من الماء، ثم تضاف إلى الصلصة مع التقليب جيدًا حتى تتجانس كافة المكونات.

توضع في طبق التقديم وترش بالريحان أو النعناع حسب الرغبة وتقدم ساخنة.

خطوات تحضير ماك اند تشيزنصائح لوصفة المكرونة بالجبنة

من الممكن أن يتم تقديم المكرونة بالجبنة كما هي بعد وضعها في الصلصة، ولكن من الممكن التغيير في الطعم والمذاق في كل مرة ويكون ذلك عن طريق :