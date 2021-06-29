البوريك التركي باللحمة المفرومة بطريقة سهلة وبسيطة

البوريك التركي هي أكلة غير تقليدية كمعظم الأكلات التي تحتوي على اللحمة المفرومة ، البوريك هي كلمة تركية الأصل وتعني العجين المكون من عدة طبقات فوق بعضها ، ويعرف البوريك في بعض البلاد العربية بإسم الجلاش الغني عن التعريف ويمكن حشو تلك العجينة بعدة طرق كحشوها باللحم المفروم أو صدور الدجاج المتبل أو ميكس من أنواع الجبن المختلفة .

باللحمة المفرومة بطريقة سهلة وبسيطة

سنقدم لكم اليوم البوريك التركي بطريقة سهلة جدا بمكونات بسيطة وغير مكلفة ويمكنك إستبدال اللحمة المفرومة بصدور الفراخ أو الكبدة البقري المتبلة على النار مسبقا أو السجق المقلي ويفضل أن تصنعي البوريك باللحمة المفرومة .

كوب من اللبن .

نصف كوب من الزبدة .

نصف كوب من الزيت .

بيضتان .

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض والمنخول .

نصف ملعقة من الملح .

نصف ملعقة من الفلفل .

إخلطي كل مكونات الصوص جيدا وضعيه في طبق صغير.

نصف كيلو من اللحم المفروم .

بصلتان كبيرتان .

نصف كيلو من الجلاش .

ملح وفلفل وكمون والبهارات المتوفرة لديك .

قومي بتعصيج اللحمة المفرومة بفرم البصل و وضعه في مقلاة بها القليل من الزيت على نار متوسطة .

ضعي اللحمة فوق البصل بعد إصفراره وتغير لونه .

ضعي الملح المناسب والفلفل والكمون وبهارات اللحمة وبابريكا إن أمكن .

قلبي اللحمة على النار حتى تصبح مفككة مثل الخرز الصغير .

أحضري ٤ ورقات من الجلاش أو البوريك وقومي بدهن كل ورقة بالصوص المحضر من قبل .

وقومي بدهن كل ورقة بالصوص المحضر من قبل . ضعي اللحمة المفرومة على طرف ورق الجلاش وقومي بلفهم على شكل رول .

نضع رول الجلاش واحدة تلو الأخرى جنبا بجنب في صينية مناسبة ثم اسكبي المتبقي من الصوص فوقهم .

اتركي الجلاش بالصوص لمدة لا تقل عن الساعتين في الثلاجة ، ثم قومي بتقطيعها بالسكين قبل دخولها الفرن .

قومي بتشغيل الفرن وتسخينه ثم ضعي الصينية في الفرن حتى ينضج الجلاش .

مكونات الصوص وطريقة تحضيره :مكوناتوطريقة تحضيره :

وبعد إخراج البوريك من الفرن إنتظري ٥ دقايق فقط ثم غطي صينية البوريك حتى يظل هش ولين وتنجح معك الأكلة وقدميها مع صوص الثومية أو الكاتشاب والمايونيز وقدميها لأولادك وفي عزوماتك أشهى وألذ بوريك تركي .