بمكونين اصنعي أقوي كريم أساس طبيعي في البيت لتوحيد لون البشرة بدون أي مواد كيميائية

بمكونبن اصنعي أقوي كريم أساس طبيعي، كريم أساس طبيعي من الممكن الاعتماد عليه في ضبط درجة ولون البشرة، ومن خلال استعماله تصبح البشرة مهيأة لتطبيق مختلف مستحضرات التجميل فيجعلها أكثر ثبات على مدار يوم كامل، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال الفقرات التالية، والتي سنذكر فيها الكيفية التي يمكن بها تحضير كريم الأساس المنزلي الطبيعي التي تخلو جميع مكوناته من المواد الكيماوية، والتي قد تتلف نسيج الجلد والبشرة. بمكونين اصنعي أقوي كريم أساس طبيعي في البيت لتوحيد لون البشرة بمكونين اصنعي أقوي كريم أساس طبيعي في البيت لتوحيد لون البشرة من الضروري تحضير المكونات التالية كمية من مادة كريم مرطب، ويفضل أن يكون من الأنواع المتميزة.

ملعقتان نشاء.

ملعقة جلسرين.

طريقة التحضير

خلط الكريم مع النشاء، وبعد تمام المزج بالتقليب المستمر تضاف قطرات قليلة من الجلسرين، يعبأ الخليط بالعلبة المناسبة، ويستعمل عند الحاجة، الكريم يزيد من صفاء البشرة ويجعل مستحضرات التجميل ثابتة بشكل أكبر على الوجه، ولفترات طويلة. أفضل كريم أساس طبيعي لتوحيد لون البشرة بدون مواد كيميائية كريم أساس باستخدام الدقيق أفضل كريم أساس طبيعي لتوحيد لون البشرة بدون مواد كيميائية في تلك الوصفة من الممكن أن نعتمد على الوصفة التالية ومكوناتها كما يلي نصف كوب دقيق أبيض.

ثلاث ملاعق جل صبار.

نصف ملعقة مكون جوزة الطيب.

نصف ملعقة من الجنزبيل المسحوق.

بودرة كاكاو حوال ملعقتين.

ملقة قرفة صغيرة.

خمس قطرات الفيتامين إي.

قطرات من مكون زيت اللافندر.

تحضير الكريم

لا بد من المزج لما سلف ذكره من المكونات السابقة وذلك حتى نحصل على خليط يسهل فرده أو توزيعه فوق البشرة،بعد تمام الخلط، لا بد من حفظ الكريم بعبوة تكون جافة ونظيفة ومغلقة بإحكام، يستعمل الكريم عند الحاجة، ومن الممكن تجريبه على منطقة صغيرة من البشرة، وذلك لتجربة أثره عليها، يصلح للاستعمال اليومي دون أن يتسبب في أي أثر ضار على البشرة، ومن الممكن عمل الوصفة، وحفظها بالثلاجة مدة أسبوع، يطبق قبل وضع مساحيق ومستحضرات التجميل على البشرة، يمنح هذا الكريم المستحضرات ثبات يدوم أطول يحمي الجلد من الآثار السلبية لمستحضرات التجميل، كما يوفر لها أعلى قدر من الترطيب، ويمنحها النعومة، وهذا ما يسببه جل الصبار المميز، والذي يوفر للجلد الملمس الرطب، والأكثر مرونة، الوصفة إلى جانب كونها كريم أساس إلا أنها تفتح الجلد وترطبه. الوسوم

بمكونبن اصنعي أقوي كريم أساس طبيعي، كريم أساس طبيعي من الممكن الاعتماد عليه في ضبط درجة ولون البشرة، ومن خلال استعماله تصبح البشرة مهيأة لتطبيق مختلف مستحضرات التجميل فيجعلها أكثر ثبات على مدار يوم كامل، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال الفقرات التالية، والتي سنذكر فيها الكيفية التي يمكن بها تحضير كريم الأساس المنزلي الطبيعي التي تخلو جميع مكوناته من المواد الكيماوية، والتي قد تتلف نسيج الجلد والبشرة. بمكونين اصنعي أقوي كريم أساس طبيعي في البيت لتوحيد لون البشرة بمكونين اصنعي أقوي كريم أساس طبيعي في البيت لتوحيد لون البشرة من الضروري تحضير المكونات التالية كمية من مادة كريم مرطب، ويفضل أن يكون من الأنواع المتميزة.

ملعقتان نشاء.

ملعقة جلسرين.

طريقة التحضير

خلط الكريم مع النشاء، وبعد تمام المزج بالتقليب المستمر تضاف قطرات قليلة من الجلسرين، يعبأ الخليط بالعلبة المناسبة، ويستعمل عند الحاجة، الكريم يزيد من صفاء البشرة ويجعل مستحضرات التجميل ثابتة بشكل أكبر على الوجه، ولفترات طويلة. أفضل كريم أساس طبيعي لتوحيد لون البشرة بدون مواد كيميائية كريم أساس باستخدام الدقيق أفضل كريم أساس طبيعي لتوحيد لون البشرة بدون مواد كيميائية في تلك الوصفة من الممكن أن نعتمد على الوصفة التالية ومكوناتها كما يلي نصف كوب دقيق أبيض.

ثلاث ملاعق جل صبار.

نصف ملعقة مكون جوزة الطيب.

نصف ملعقة من الجنزبيل المسحوق.

بودرة كاكاو حوال ملعقتين.

ملقة قرفة صغيرة.

خمس قطرات الفيتامين إي.

قطرات من مكون زيت اللافندر.

تحضير الكريم

لا بد من المزج لما سلف ذكره من المكونات السابقة وذلك حتى نحصل على خليط يسهل فرده أو توزيعه فوق البشرة،بعد تمام الخلط، لا بد من حفظ الكريم بعبوة تكون جافة ونظيفة ومغلقة بإحكام، يستعمل الكريم عند الحاجة، ومن الممكن تجريبه على منطقة صغيرة من البشرة، وذلك لتجربة أثره عليها، يصلح للاستعمال اليومي دون أن يتسبب في أي أثر ضار على البشرة، ومن الممكن عمل الوصفة، وحفظها بالثلاجة مدة أسبوع، يطبق قبل وضع مساحيق ومستحضرات التجميل على البشرة، يمنح هذا الكريم المستحضرات ثبات يدوم أطول يحمي الجلد من الآثار السلبية لمستحضرات التجميل، كما يوفر لها أعلى قدر من الترطيب، ويمنحها النعومة، وهذا ما يسببه جل الصبار المميز، والذي يوفر للجلد الملمس الرطب، والأكثر مرونة، الوصفة إلى جانب كونها كريم أساس إلا أنها تفتح الجلد وترطبه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمكونين اصنعي أقوي كريم أساس طبيعي في البيت لتوحيد لون البشرة بدون أي مواد كيميائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.