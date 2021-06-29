بدون الم طريقة إزالة شعر الوجه والجسم بملعقة فازلين في دقائق معدودة بفاعلية رهيبة

تعاني الكثير من النساء من وجود الشعر الزائد في الوجه، مما يجعلهم دائمًا يشعرون بالكثير من الإحراج، ودائمًا يضطروا لاستخدام الوسائل التقليدية المؤلمة، ولكن هناك بعض الوصفات الطبيعية السهلة التي يمكن أن تستخدم لإزالة شعر الوجه بكل سهولة وبدون أي ألم أو آثار جانبية، وهي عبارة عن خلطة مغربية طبيعية فعالة وسوف نعرضها لكم تفصيليًا.

وصفات مغربية لازالة شعر الوجه نهائيًا وتقشيره

المغرب من البلاد التي تهتم بالوصفات الطبيعية الخاصة بالجمال، والذي يعتمدون عليها الكثير من خبراء الجمال، ومن أهم الوصفات التي تم تطبيقها هي وصفة إزالة الشعر وتقشير الوجه وهي كلأتي:

المكونات

ملعقتين عسل ابيض

٤ملاعق كبيرة من الدقيق

٤ ملاعق من ماء الورد

طريقة التحضير

في البداية قومي بفرد العسل على الوجه كامل، واتركية على الزوجة لمدة ربع ساعة

بعد ذلك قومي برش الدقيق فوق العسل الموجود بالفعل على الوجه، قوم بالفرك بطريقة دائرية، وبعد إزالة كل مافي الوجه، قومي بمسح الوجه بماء الورد بالكامل.

وصفة البيض لازالة شعر الوجه

من أهم الوصفات المغربية المجربة لازالة شعر الوجه، وهي تعطي نفس نتيجة الشمع للوحة وطريقة تطبيقها كلأتي:

المكونات

بياض بيضة

١ ملعقة سكر كبيرة

١ ملعقة كبيرة دقيق ذرة

طريقة التحضير

قومي بجمع كل المكونات مع بعض حتى تحصلي على معجون كريمي يمكن وضعها على الوجه.

قومي بتوزيع الماسك على الوجه، التركية حتى يجف تمامًا وستلاحظين أن البيض بدأ يشد الوجه، بعد ذلك أزيلي القناع من على وجهك ستلاحظن الشعر الموجود على هذا القناع، بالإضافة إلى أي أتربة أو أي شوائب.

خلطة إزالة الشعر بالفازلين

المكونات:

1 ملعقة كبيرة طحين الحمص

½ ملعقة بودرة الكركم

3 ملاعق حليب سائل

½ ملعقة فازلين

طريقة التحضير: