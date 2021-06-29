عمل النوتيلا فى البيت بمكونات موجوده فى مطبخك باقل التكاليف بنفس الطعم الجاهز واحلى، إذا كنت تحب تناول النوتيلا مع التوست في الصباح وليس لديك وقت كافي لشرائها تستطيع صنعها في المنزل بمكونات سهلة ومتوفرة، قم بتحضير المكونات وفي خلال بضعة دقائق قم بعمل النوتيلا اللذيذة والمميزة. عمل النوتيلا فى البيت بمكونات موجوده فى مطبخك باقل التكاليف بنفس الطعم الجاهز واحلى عمل النوتيلا فى البيت بمكونات موجوده فى مطبخك باقل التكاليف بنفس الطعم الجاهز واحلى مقادير النوتيلا المنزلية علبة قشطة واحدة.

زيت نباتي بمقدار ملعقتان كبيرتان.

مسحوق كاكاو بمقدار ملعقتان كبيرتان.

لبن نيدو بمقدار 5 ملاعق كبيرة.

نسكافيه بمقدار ملعقة صغيرة.

سكر مطحون بمقدار نصف كوب، يفضل أن يكون ذو ملمس ناعم.

كريم كراميل بودر ظرف واحد فقط.

فانيليا. طريقة تحضير النوتيلا المنزلية في الخلاط الكهربائي قومي بوضع جميع المكونات معًا ماعدا الزيت.

يتم خلط المكونات معًا جيدًا.

يتم وضع الزيت أثناء تشغيل الخلاط.

في برطمان زجاجي نظيف وناشف يتم وضع الخليط المكون واستمتعي بطعم النوتيلا بالشكولاتة اللذيذ. طريقة صنع شوكولاتة لذيذة طريقة تحضير النوتيلا المنزليةطريقة صنع شوكولاتة لذيذة المقادير صنع شوكولاتة نصف كوب سكر، يفضل أن يكون ناعم الملمس.

3 ملاعق كبيرة كاكاو، ويمكن استخدام النسكويك أيضًا.

كيس لبن بودر كامل.

كيس نسكافيه بطعم البندق أو كباتشينو بندق.

نصف كوب لبن كامل الدسم.

نصف كوب زيت. طريقة تحضير صنع شوكولاتة يتم وضع كل من نصف كوب اللبن والسكر والكاكاو في الخلاط الكهربي ويتم خلطهم معًا.

بعد ذلك يتم وضع كل من كيس اللبن البودر وكيس النسكافيه.

أثناء تشغيل الخلاط يتم وضع الزيت بالتدريج، ولا يفضل وضع الزيت كله مرة واحدة.

بعد ذلك قم بوضع الخليط المكون في برطمان نظيف وجاف.

تستطيع استخدام الشوكولاتة مع قطعة التوست في الإفطار. طريقة تحضير صنع شوكولاتة طريقة صنع نوتيلا شوكولاتة أخرى طريقة صنع نوتيلا شوكولاتة أخرى المقادير صنع نوتيلا شوكولاتة كوب من الكاكاو البودر.

واحد كوب سكر ناعم.

كوب لبن.

نصف كوب زيت نباتي. طريقة تحضير صنع نوتيلا شوكولاتة توضع جميع المكونات في الخلاط الكهربي.

تخلط جميعها معًا حتى تصبح ذات ملمس كريمي.

للحصول على نتيجة أفضل يفضل وضع الزيت بالتدريج.

بعد تكوين الشوكولاتة يتم وضعها في برطمان زجاجي نظيف. طريقة تحضير صنع نوتيلا شوكولاتة الوسوم

عمل النوتيلا فى البيت بمكونات موجوده فى مطبخك باقل التكاليف بنفس الطعم الجاهز واحلى، إذا كنت تحب تناول النوتيلا مع التوست في الصباح وليس لديك وقت كافي لشرائها تستطيع صنعها في المنزل بمكونات سهلة ومتوفرة، قم بتحضير المكونات وفي خلال بضعة دقائق قم بعمل النوتيلا اللذيذة والمميزة. عمل النوتيلا فى البيت بمكونات موجوده فى مطبخك باقل التكاليف بنفس الطعم الجاهز واحلى عمل النوتيلا فى البيت بمكونات موجوده فى مطبخك باقل التكاليف بنفس الطعم الجاهز واحلى مقادير النوتيلا المنزلية علبة قشطة واحدة.

زيت نباتي بمقدار ملعقتان كبيرتان.

مسحوق كاكاو بمقدار ملعقتان كبيرتان.

لبن نيدو بمقدار 5 ملاعق كبيرة.

نسكافيه بمقدار ملعقة صغيرة.

سكر مطحون بمقدار نصف كوب، يفضل أن يكون ذو ملمس ناعم.

كريم كراميل بودر ظرف واحد فقط.

فانيليا. طريقة تحضير النوتيلا المنزلية في الخلاط الكهربائي قومي بوضع جميع المكونات معًا ماعدا الزيت.

يتم خلط المكونات معًا جيدًا.

يتم وضع الزيت أثناء تشغيل الخلاط.

في برطمان زجاجي نظيف وناشف يتم وضع الخليط المكون واستمتعي بطعم النوتيلا بالشكولاتة اللذيذ. طريقة صنع شوكولاتة لذيذة طريقة تحضير النوتيلا المنزليةطريقة صنع شوكولاتة لذيذة المقادير صنع شوكولاتة نصف كوب سكر، يفضل أن يكون ناعم الملمس.

3 ملاعق كبيرة كاكاو، ويمكن استخدام النسكويك أيضًا.

كيس لبن بودر كامل.

كيس نسكافيه بطعم البندق أو كباتشينو بندق.

نصف كوب لبن كامل الدسم.

نصف كوب زيت. طريقة تحضير صنع شوكولاتة يتم وضع كل من نصف كوب اللبن والسكر والكاكاو في الخلاط الكهربي ويتم خلطهم معًا.

بعد ذلك يتم وضع كل من كيس اللبن البودر وكيس النسكافيه.

أثناء تشغيل الخلاط يتم وضع الزيت بالتدريج، ولا يفضل وضع الزيت كله مرة واحدة.

بعد ذلك قم بوضع الخليط المكون في برطمان نظيف وجاف.

تستطيع استخدام الشوكولاتة مع قطعة التوست في الإفطار. طريقة تحضير صنع شوكولاتة طريقة صنع نوتيلا شوكولاتة أخرى طريقة صنع نوتيلا شوكولاتة أخرى المقادير صنع نوتيلا شوكولاتة كوب من الكاكاو البودر.

واحد كوب سكر ناعم.

كوب لبن.

نصف كوب زيت نباتي. طريقة تحضير صنع نوتيلا شوكولاتة توضع جميع المكونات في الخلاط الكهربي.

تخلط جميعها معًا حتى تصبح ذات ملمس كريمي.

للحصول على نتيجة أفضل يفضل وضع الزيت بالتدريج.

بعد تكوين الشوكولاتة يتم وضعها في برطمان زجاجي نظيف. طريقة تحضير صنع نوتيلا شوكولاتة

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