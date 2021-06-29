معجزة التفتيح بكريم النشا تبييض الوجه والجسم كله وتوحيد لون البشرة وشد التجاعيد

كريم النشا يعتبر من افضل الكريمات التي تستخدم للبشرة وتفتيحها بشكل فعال في خلال فترة بسيطة، لأن النشا من أكثر العناصر التي تفيد البشرة، فهي تبيض البشرة، وتقضي على مشكلة التجاعيد، سوف نتعرف على أفضل الطرق، لصناعة كريم النشا في المنزل، لتبيض الوجه، والجسم أيضًا. طريقة عمل كريم النشا لتبييض الوجه طريقة عمل كريم النشا لتبييض الوجه المكونات ٣ معارف من مسحوق النشا

٤ ملاعق من ماء مضاف إليه سكر

قطرات من عصير الليمون

قطرات من ماء الورد

نصف علبة زبادي طريقة التحضير نحضر إناء ونضعه على النار، ونضع فيه كلًا من ماء السكر، وماء الورد، وقطرات عصير الليمون، اخلطي المزيج جيدًا.

أضيفي إلى الخليط، النشا بالتدريج، ونقلب الخليط ببطء حتى لا يحدث تكتل في المكونات.

استمري حتى تحصلي على مزيج كريمي، ثم يرفع من النار، ثم يترك الخليط حتى يبرد تمامًا.

أضيفي الزبادي إلى المكونات، وقومي بالتقليب أيضًا المستمر حتى يتجانس كل المقادير الموجودة.

ثم نضيف الكريم في علبة محكمة الغلق، واستخدمي الكريم في أي وقت. طريقة الاستخدام الكريم يوضع الكريم على وجه نظيف بعد غسلة بالماء الفاتر جيدًا،وبعد ذلك قومي بوضع الكريم على الوجه، لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة، اغسلي وجهك جيدًا بغسول وجه، وبعد ذلك وبعد ذلك ضعي طبقة على الوجه من ماء الورد.

يفضل استخدامه يوميًا حتى تحصلي على أفضل نتيجة طريقة عمل كريم النشا الكوري لتبيض الجسم والوجه طريقة عمل كريم النشا الكوري لتبيض الجسم والوجه المكونات: ١ ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

١ملعقة كبيرة من أرز مطحون.

نصف كوب من ماء الورد. طريقة استخدام كريم النشا اخلطي كل المكونات في إناء واحد جيدًا، واستمري في الخلط حتى تحصلي على قوام كريمي.

قبل توزيع الكريم على البشرة لابد من غسيل البشرة جيدًا بالماء والغسول لازاله اي شوائب أو أتربة للوجه.

وزعي الكريم على الوجه، أو الجسم في المناطق التي تريد تبيضها، واتركيه لمدة نصف ساعة.

اغسلي وجهك بعد ذلك بماء دافئ، ثم الماء البارد حتى يتم تضييق مسام الوجه

اغسلي وجهك بماء الورد مرة أخرى

من الافضل تكرار الكريم مرة او أكثر خلال الأسبوع الحصول على اسرع نتيجة. الوسوم

كريم النشا يعتبر من افضل الكريمات التي تستخدم للبشرة وتفتيحها بشكل فعال في خلال فترة بسيطة، لأن النشا من أكثر العناصر التي تفيد البشرة، فهي تبيض البشرة، وتقضي على مشكلة التجاعيد، سوف نتعرف على أفضل الطرق، لصناعة كريم النشا في المنزل، لتبيض الوجه، والجسم أيضًا. طريقة عمل كريم النشا لتبييض الوجه طريقة عمل كريم النشا لتبييض الوجه المكونات ٣ معارف من مسحوق النشا

٤ ملاعق من ماء مضاف إليه سكر

قطرات من عصير الليمون

قطرات من ماء الورد

نصف علبة زبادي طريقة التحضير نحضر إناء ونضعه على النار، ونضع فيه كلًا من ماء السكر، وماء الورد، وقطرات عصير الليمون، اخلطي المزيج جيدًا.

أضيفي إلى الخليط، النشا بالتدريج، ونقلب الخليط ببطء حتى لا يحدث تكتل في المكونات.

استمري حتى تحصلي على مزيج كريمي، ثم يرفع من النار، ثم يترك الخليط حتى يبرد تمامًا.

أضيفي الزبادي إلى المكونات، وقومي بالتقليب أيضًا المستمر حتى يتجانس كل المقادير الموجودة.

ثم نضيف الكريم في علبة محكمة الغلق، واستخدمي الكريم في أي وقت. طريقة الاستخدام الكريم يوضع الكريم على وجه نظيف بعد غسلة بالماء الفاتر جيدًا،وبعد ذلك قومي بوضع الكريم على الوجه، لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة، اغسلي وجهك جيدًا بغسول وجه، وبعد ذلك وبعد ذلك ضعي طبقة على الوجه من ماء الورد.

يفضل استخدامه يوميًا حتى تحصلي على أفضل نتيجة طريقة عمل كريم النشا الكوري لتبيض الجسم والوجه طريقة عمل كريم النشا الكوري لتبيض الجسم والوجه المكونات: ١ ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

١ملعقة كبيرة من أرز مطحون.

نصف كوب من ماء الورد. طريقة استخدام كريم النشا اخلطي كل المكونات في إناء واحد جيدًا، واستمري في الخلط حتى تحصلي على قوام كريمي.

قبل توزيع الكريم على البشرة لابد من غسيل البشرة جيدًا بالماء والغسول لازاله اي شوائب أو أتربة للوجه.

وزعي الكريم على الوجه، أو الجسم في المناطق التي تريد تبيضها، واتركيه لمدة نصف ساعة.

اغسلي وجهك بعد ذلك بماء دافئ، ثم الماء البارد حتى يتم تضييق مسام الوجه

اغسلي وجهك بماء الورد مرة أخرى

من الافضل تكرار الكريم مرة او أكثر خلال الأسبوع الحصول على اسرع نتيجة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجزة التفتيح بكريم النشا تبييض الوجه والجسم كله وتوحيد لون البشرة وشد التجاعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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