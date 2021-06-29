طريقة صبغ الشعر بملعقة حنة للون البني الرائع في المنزل واخفاء الشيب نهائيا

تحتوي الحنة الطبيعية علي عناصر غذائية تسهم بشكل كبير في عملية نمو الشعر وتغذيته بشكل صحي وتمنع سقوط الشعر، ظهر استخدام الحنة الطبيعة في صبغ الشعر منذ الكثير من القرون، لذلك فالحنة من المواد الأساسية في صبغ الشعر، حيث ان مستحضرات التجميل الخاصة بصبغ الشعر تحتوي علي الحنة كمكون أساسي في عملية صبغ الشعر.
فعندما نقوم بالبحث عن علاج مناسب لمنع ظهور الشعر الأبيض مرة أخري نجد أن الحل في إستخدام وصفات طبيعية، فيمكننا إستخدام الحناء لعلاج مشكلة الشيب وفي نفس الوقت تحافظ علي صحة الشعر وبجانب ذلك تعالج مشاكل أخري كثيرة مثل التساقط والجفاف وغيرها، حيث أن الحناء مكون طبيعي يساعد علي إخفاء الشعر الأبيض واسترجاع الشعر للونه الأسود الطبيعي.خلطة الحنة الطبيعية والشاي في صبغ الشعر
المكونات:
- ربع كوب صغير من الحنة الطبيعة.
- ربع كوب صغير من الشاي الجاف الناعم.
- معلقة كبيرة من الزبادي.
- بيضة واحدة.
- معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- معلقة كبيرة من زيت الجرجير.
- وعاء.
- بونيه.
- نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر وبعدها نترك الشعر مفرود لكي يتم تجفيفه قبل وضع الصبغة عليه.
- نقوم بعمل حركات دائرية في فروة الرأس بعد تجفيف الشعر لمدة خمس دقائق تعمل الحركات الدائرية علي تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس مما يعزز بكل كبير نجاح الصبغة والإستفادة بقيمة المواد الطبيعية الموجودة في الصبغة.
- نحضر وعاء نظيف ونضع به ربع كوب صغير من الحنة الطبيعة وربع كوب من الشاي الجاف الناعم وبعد ذلك نقوم بتقليبهم جيدا قبل وضع باقي مكونات الصبغة.
- نضع معلقة كبيرة من الزبادي وبيضة واحدة ومعلقة كبيرة من زيت جوز الهند ومعلقة كبيرة من زيت الجرجير.
- نقوم بتقليب كل مكونات الوصفة مع بعضها بطريقة سريعة لمدة نصف دقيقة حتي نحصل علي قوام متماسك للصبغة لكي يسهل توزيعها علي فروة الراس والشعر.
- نقوم بتوزيع صبغة الحنة الطبيعية علي جميع اجزاء الرأس الشعر وفروة الرأس.
- بعد اتمام عملية توزيع صبغة الحنة الطبيعة نغطي الشعر ببونيه ونتركها لمدة ثلاث ساعات.
- نقوم بغسل الشعر بعد مرور الوقت.
- تحتوي الصبغة علي مكونات طبيعية من اهمها البيض وزيت الجرجير وزيت جوز الهند الذي يعمل علي منح الشعر البروتين والترطيب اللازم لكي يظهر الشعر في مظهر لامع وبراق وصحي بعد الصبغة الطبيعة.
- ينصح الأطباء في جميع أنحاء العالم بالحفاظ علي الروتين اليومي الخاص بالشعر من خلال تمشيط الشعر صباحا ومساءا، وعمل مساج لفروة الرأس لمدة خمس دقائق يوميا.
الوسوم
تحتوي الحنة الطبيعية علي عناصر غذائية تسهم بشكل كبير في عملية نمو الشعر وتغذيته بشكل صحي وتمنع سقوط الشعر، ظهر استخدام الحنة الطبيعة في صبغ الشعر منذ الكثير من القرون، لذلك فالحنة من المواد الأساسية في صبغ الشعر، حيث ان مستحضرات التجميل الخاصة بصبغ الشعر تحتوي علي الحنة كمكون أساسي في عملية صبغ الشعر.
فعندما نقوم بالبحث عن علاج مناسب لمنع ظهور الشعر الأبيض مرة أخري نجد أن الحل في إستخدام وصفات طبيعية، فيمكننا إستخدام الحناء لعلاج مشكلة الشيب وفي نفس الوقت تحافظ علي صحة الشعر وبجانب ذلك تعالج مشاكل أخري كثيرة مثل التساقط والجفاف وغيرها، حيث أن الحناء مكون طبيعي يساعد علي إخفاء الشعر الأبيض واسترجاع الشعر للونه الأسود الطبيعي.خلطة الحنة الطبيعية والشاي في صبغ الشعر
المكونات:
- ربع كوب صغير من الحنة الطبيعة.
- ربع كوب صغير من الشاي الجاف الناعم.
- معلقة كبيرة من الزبادي.
- بيضة واحدة.
- معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- معلقة كبيرة من زيت الجرجير.
- وعاء.
- بونيه.
- نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر وبعدها نترك الشعر مفرود لكي يتم تجفيفه قبل وضع الصبغة عليه.
- نقوم بعمل حركات دائرية في فروة الرأس بعد تجفيف الشعر لمدة خمس دقائق تعمل الحركات الدائرية علي تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس مما يعزز بكل كبير نجاح الصبغة والإستفادة بقيمة المواد الطبيعية الموجودة في الصبغة.
- نحضر وعاء نظيف ونضع به ربع كوب صغير من الحنة الطبيعة وربع كوب من الشاي الجاف الناعم وبعد ذلك نقوم بتقليبهم جيدا قبل وضع باقي مكونات الصبغة.
- نضع معلقة كبيرة من الزبادي وبيضة واحدة ومعلقة كبيرة من زيت جوز الهند ومعلقة كبيرة من زيت الجرجير.
- نقوم بتقليب كل مكونات الوصفة مع بعضها بطريقة سريعة لمدة نصف دقيقة حتي نحصل علي قوام متماسك للصبغة لكي يسهل توزيعها علي فروة الراس والشعر.
- نقوم بتوزيع صبغة الحنة الطبيعية علي جميع اجزاء الرأس الشعر وفروة الرأس.
- بعد اتمام عملية توزيع صبغة الحنة الطبيعة نغطي الشعر ببونيه ونتركها لمدة ثلاث ساعات.
- نقوم بغسل الشعر بعد مرور الوقت.
- تحتوي الصبغة علي مكونات طبيعية من اهمها البيض وزيت الجرجير وزيت جوز الهند الذي يعمل علي منح الشعر البروتين والترطيب اللازم لكي يظهر الشعر في مظهر لامع وبراق وصحي بعد الصبغة الطبيعة.
- ينصح الأطباء في جميع أنحاء العالم بالحفاظ علي الروتين اليومي الخاص بالشعر من خلال تمشيط الشعر صباحا ومساءا، وعمل مساج لفروة الرأس لمدة خمس دقائق يوميا.
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