طريقة عمل كريم البقدونس الرهيب لتبييض وشد الوجه وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد نهائيا ومن أول مرة

طريقة عمل كريم البقدونس الرهيب لتبييض وشد الوجه ، اتهتم النساء كثيرًا بجمال مظهرهن ويسعون دائمًا نحو البحث عن طرق ووصفات تحافظ على جمالهن وتجعل مظهرهن لائق وجذاب سواء إن كانت وصفات خاصة بالشعر أو البشرة أو الجسم كله بصفة عامة، ولكن تعتبر البشرة من الأمور الأكثر أهمية بالنسبة لهم ولكن من أجل الوصول إلى ما يرغبن به يقومون بدفع الكثير من الأموال ولكن اليوم سنوفر لكن أفضل الوصفات لتببيض وتفتيح البشرة وإزالة أي تجاعيد توجد بها بمكونات بسيطة من البيت وغير مكلفة. طريقة عمل كريم البقدونس الرهيب لتبييض وشد الوجه طريقة عمل كريم البقدونس الرهيب لتبييض وشد الوجه مكونات الوصفة: ربطة من البقدونس.

عدد 2 كوب من الماء.

4 ملاعق من النشا.

قطرات من زيت اللوز.

قطرات من ماء الورد. خطوات إعداد الماسك قومي أولًا بفرم البقدونس ناعمًا وضعيه في قدر مناسب مع الماء وارفعيه على النار حتى يغلي تمامًا.

الآن يجب عليك تصفية البقدونس جيدًا واتركيه جانبًا حتى يبرد تمامًا.

يجب عليك أن تخلطي النشا مع ماء البقدونس واستمري بالتقليب حتى يصبح قوام كريمي.

أضيفي ماء الوىد وزيت اللوز وقلبيهم جيدًا مع المزيج.

ضعي الماسك على بشرتك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة ومن ثم اغشلي بشرتك بماء البقدونس المتبقي ومن ثم بالماء البارد.

مشي ثلجة ماء ورد على بشرتك وكرري استخدام الماسك مرتين في الأسبوع. وصفة البيض لتفتيح البشرة وصفة البيض لتفتيح البشرة مكونات الوصفة: عدد 2 ملعقة من الزبادي.

بياض بيضة واحدة.

ملعقة واحدة من السكر. خطوات إعداد الماسك قومي بخلط بياض البيضة أولًا جيدًا.

أضيفي الزبادي والسكر على بياض البيضة واستمري بالتقليب بينهم جيدًا حتى يتجانسوا سويًا ويصبح قوامهم ناعم وخفيف.

ضعي الماسك على بشرتك وابدأي بالتدليك لمدة لا تقل عن 3 دقائق.

اتركي الماسك على بشرتك لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

الآن بعد انتهاء الوقت قومي بغسل بشرتك جيدًا بالماء البارد.

قومي بتمشية ثلجة من ماء الورد على بشرتك حتى تنغلق مسام البشرة جيدًا.

ضعي كريم مرطب على البشرة مناسب لها.

يجب عليك تكرار التجربة من مرتين إلى ثلاثة مرات في الأسبوع الواحد من أجل نتيجة أفضل وأسرع. الوسوم

طريقة عمل كريم البقدونس الرهيب لتبييض وشد الوجه ، اتهتم النساء كثيرًا بجمال مظهرهن ويسعون دائمًا نحو البحث عن طرق ووصفات تحافظ على جمالهن وتجعل مظهرهن لائق وجذاب سواء إن كانت وصفات خاصة بالشعر أو البشرة أو الجسم كله بصفة عامة، ولكن تعتبر البشرة من الأمور الأكثر أهمية بالنسبة لهم ولكن من أجل الوصول إلى ما يرغبن به يقومون بدفع الكثير من الأموال ولكن اليوم سنوفر لكن أفضل الوصفات لتببيض وتفتيح البشرة وإزالة أي تجاعيد توجد بها بمكونات بسيطة من البيت وغير مكلفة. طريقة عمل كريم البقدونس الرهيب لتبييض وشد الوجه طريقة عمل كريم البقدونس الرهيب لتبييض وشد الوجه مكونات الوصفة: ربطة من البقدونس.

عدد 2 كوب من الماء.

4 ملاعق من النشا.

قطرات من زيت اللوز.

قطرات من ماء الورد. خطوات إعداد الماسك قومي أولًا بفرم البقدونس ناعمًا وضعيه في قدر مناسب مع الماء وارفعيه على النار حتى يغلي تمامًا.

الآن يجب عليك تصفية البقدونس جيدًا واتركيه جانبًا حتى يبرد تمامًا.

يجب عليك أن تخلطي النشا مع ماء البقدونس واستمري بالتقليب حتى يصبح قوام كريمي.

أضيفي ماء الوىد وزيت اللوز وقلبيهم جيدًا مع المزيج.

ضعي الماسك على بشرتك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة ومن ثم اغشلي بشرتك بماء البقدونس المتبقي ومن ثم بالماء البارد.

مشي ثلجة ماء ورد على بشرتك وكرري استخدام الماسك مرتين في الأسبوع. وصفة البيض لتفتيح البشرة وصفة البيض لتفتيح البشرة مكونات الوصفة: عدد 2 ملعقة من الزبادي.

بياض بيضة واحدة.

ملعقة واحدة من السكر. خطوات إعداد الماسك قومي بخلط بياض البيضة أولًا جيدًا.

أضيفي الزبادي والسكر على بياض البيضة واستمري بالتقليب بينهم جيدًا حتى يتجانسوا سويًا ويصبح قوامهم ناعم وخفيف.

ضعي الماسك على بشرتك وابدأي بالتدليك لمدة لا تقل عن 3 دقائق.

اتركي الماسك على بشرتك لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

الآن بعد انتهاء الوقت قومي بغسل بشرتك جيدًا بالماء البارد.

قومي بتمشية ثلجة من ماء الورد على بشرتك حتى تنغلق مسام البشرة جيدًا.

ضعي كريم مرطب على البشرة مناسب لها.

يجب عليك تكرار التجربة من مرتين إلى ثلاثة مرات في الأسبوع الواحد من أجل نتيجة أفضل وأسرع.

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