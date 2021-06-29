البيض والصبار لتطويل الشعر بشكل مثالي زي الهنديات بالضبط في أقل من شهر

تحلم كل فتاة بأن تمتلك شعر طويل وناعم وأملس، وتعتبر الهنديات هم المثل الأعلى لأنهم يمتلكون أجمل وأطول شعر على مستوى العالم، ويرجع الأمر إلى استخدامهم الدائم للمواد الطبيعية على الشعر مما يعمل على نموه بصورة سريعة وتحفيزه على نمو بصيلات جديدة حاصلة على التغذية المطلوبة لتصبح بهذا الشكل، ولكننا اليوم نقدم لكم كل أسرار جمال الشعر من الهند إليكم، والنتيجة التي سوف تحصدونها من الأمر مذهلة للغاية.وصفة الصبار لتطويل الشعر مثل الهنود
يعتبر الصبار من أهم مصادر الإنزيمات الطبيعية التي تقوم بتحليل البروتين اللازم لإصلاح خلايا الشعر التالفة، وتعمل على التحسين من بصيلات الشعر والفروة، مما يساعد في الترطيب وتعزيز نمو الشعر وتنعيمه، والتقليل من الخشونة والتجاعيد بداخله، ومن هنا سوف نوضح لكم طريقة التحضير والاستخدام.
المكونات
- ورقة كبيرة من الصبار.
- 2 ملعقة كبيرة من الماء الفاتر.
- بخاخ.
طريقة التحضير
- نقوم بفتح ورقة الصبار لاستخراج جل الصبار منها، مع مراعاة أن يكون صافي غير ملوث أو به شوائب صفراء.
- نقوم بتقليبه جيداً أو خفقه في الخلاط الكهربائي ليصبح بدون تكتلات، مع إضافة الماء لتخفيفه بعض الشيء.
- نقوم بوضعه في البخاخ البلاستيكي ورشه على الشعر النظيف من كل الاتجاهات، والتركيز على فروة الرأس.
- تدليك فروة الرأس بحركات دائرية لطيفة، وتركه على بقية الشعر.
- تكرر الوصفة خمس مرات بالأسبوع وسوف تلاحظون النتيجة في أقل من شهر.
يعتبر البيض من أهم المكونات الطبيعية الغنية بالبروتينات، ومن أبرز فوائده أنه يعمل على لمعان الشعر وتغذيته والتحسين من صحته وإصلاح التالف منه، مما يجعلنا نعتمد عليه بصورة مستمرة للشعر، وترطيبه وتقوية بصيلاته، ويمكننا تطبيق الوصفة فيما يلي:
المكونات
- حبة من البيض.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.
- غطاء بلاستيكي للشعر.
طريقة التحضير
- نقوم بخفق جميع المكونات سوياً، وتطبيقها على الشعر من الجذور وحتى الأطراف.
- تمشيط الشعر للتأكد من تغطية الخليط لكل الخصلات.
- تغطية الشعر جيداً وتركه أربعة ساعات.
- يغسل بالماء الفاتر والشامبو ويجفف جيداً.
الوسوم
تحلم كل فتاة بأن تمتلك شعر طويل وناعم وأملس، وتعتبر الهنديات هم المثل الأعلى لأنهم يمتلكون أجمل وأطول شعر على مستوى العالم، ويرجع الأمر إلى استخدامهم الدائم للمواد الطبيعية على الشعر مما يعمل على نموه بصورة سريعة وتحفيزه على نمو بصيلات جديدة حاصلة على التغذية المطلوبة لتصبح بهذا الشكل، ولكننا اليوم نقدم لكم كل أسرار جمال الشعر من الهند إليكم، والنتيجة التي سوف تحصدونها من الأمر مذهلة للغاية.وصفة الصبار لتطويل الشعر مثل الهنود
يعتبر الصبار من أهم مصادر الإنزيمات الطبيعية التي تقوم بتحليل البروتين اللازم لإصلاح خلايا الشعر التالفة، وتعمل على التحسين من بصيلات الشعر والفروة، مما يساعد في الترطيب وتعزيز نمو الشعر وتنعيمه، والتقليل من الخشونة والتجاعيد بداخله، ومن هنا سوف نوضح لكم طريقة التحضير والاستخدام.
المكونات
- ورقة كبيرة من الصبار.
- 2 ملعقة كبيرة من الماء الفاتر.
- بخاخ.
طريقة التحضير
- نقوم بفتح ورقة الصبار لاستخراج جل الصبار منها، مع مراعاة أن يكون صافي غير ملوث أو به شوائب صفراء.
- نقوم بتقليبه جيداً أو خفقه في الخلاط الكهربائي ليصبح بدون تكتلات، مع إضافة الماء لتخفيفه بعض الشيء.
- نقوم بوضعه في البخاخ البلاستيكي ورشه على الشعر النظيف من كل الاتجاهات، والتركيز على فروة الرأس.
- تدليك فروة الرأس بحركات دائرية لطيفة، وتركه على بقية الشعر.
- تكرر الوصفة خمس مرات بالأسبوع وسوف تلاحظون النتيجة في أقل من شهر.
يعتبر البيض من أهم المكونات الطبيعية الغنية بالبروتينات، ومن أبرز فوائده أنه يعمل على لمعان الشعر وتغذيته والتحسين من صحته وإصلاح التالف منه، مما يجعلنا نعتمد عليه بصورة مستمرة للشعر، وترطيبه وتقوية بصيلاته، ويمكننا تطبيق الوصفة فيما يلي:
المكونات
- حبة من البيض.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.
- غطاء بلاستيكي للشعر.
طريقة التحضير
- نقوم بخفق جميع المكونات سوياً، وتطبيقها على الشعر من الجذور وحتى الأطراف.
- تمشيط الشعر للتأكد من تغطية الخليط لكل الخصلات.
- تغطية الشعر جيداً وتركه أربعة ساعات.
- يغسل بالماء الفاتر والشامبو ويجفف جيداً.
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