طريقة عمل الكيك الهش بالحليب بنتيجة مضمونة وناجحة من المرة الأولى بخطوات سلسة

يعتبر الكيك الهش بالحليب من أهم أنواع الكيك الذي يتم تحضيره في أغلب البيوت، نظراً لأنه مغذي وسهل، ويعتبر من الوجبات الخفيفة المشبعة للأطفال والتي تقدم تغذية كبيرة وعالية للكبار، ويصنف من الأطباق السهلة للغاية، حيث أنه لا يتطلب إلى تقنيات عالية في التحضير والإعداد، أو يحتاج إلى مكونات باهظة أو مكلفة، ولكن كل ما يحتاج له هو عدد بسيط للغاية من المكونات المتوفرة في كل منزل، وذلك ما سوف نوضحه لكم بالتفصيل في المقال التالي. طريقة عمل الكيك الهش بالحليب بالخطوات طريقة عمل الكيك الهش بالحليب بالخطوات المكونات كوب من الزبدة.

3/4 كوب من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

2 كوب من الدقيق الأبيض.

3 حبة كبيرة من البيض.

4 معقة كبيرة من الحليب. خطوات التحضير قبل أن نبدأ في إعداد خليط الكيك، يجب أن نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى يسخن بشكل جيد. نقوم بنخل الدقيق جيداً في وعاء جانبي، ونضيف له البيكنج بودر ورشة من الملح ونقلبه جيداً. في وعاء آخر نقوم بخفق الزبدة والسكر معاً بالمضرب الكهربائي لمدة خمس دقائق حتى يتحول إلى قوام كريمي ناعم. نبدأ بإضافة البيض واحدة واحدة، ونتأكد من اختفاء الأولى أولاً قبل أن نضيف الأخرى. نضيف الفانيلا ونستمر في الخفق حتى نتأكد من تجانس المكونات. نبدأ بإضافة الدقيق بالتدريج حتى تنتهي الكمية ويصبح الكيك خالي من التكتلات. وأخيراً نقوم بإضافة الحليب مع الخفق جيداً، وبذلك يصبح مزيج الكيك جاهز على التسوية. طريقة تسوية الكيك بشكل مثالي في الفرن نحضر صينية الخبز التي سوف نقوم بتسوية الكيك فيها. تبطن بورق الزبدة من الأسفل والجوانب، أو تدهن بالقليل من السمن وعليه الدقيق. نضع مزيج الكيك في الصينية ويدخل إلى الفرن الساخن مسبقاً على درجة حرارة 180. تترك لمدة 40 دقيقة على الأقل ولا نقوم بفتح الفرن عليها إلا بعد مرور ذلك الوقت. من الضروري أن نقوم بتشغيل المروحة في الفرن لضمان توزيع مثالي للحرارة. بعد انتهاء المدة المحددة نقوم بإخراج الصينية من الفرن واختبارها بعود من الخشب. تترك حتى تهدأ تماماً قبل التقديم. طريقة تسوية الكيك بشكل مثالي في الفرن الوسوم

يعتبر الكيك الهش بالحليب من أهم أنواع الكيك الذي يتم تحضيره في أغلب البيوت، نظراً لأنه مغذي وسهل، ويعتبر من الوجبات الخفيفة المشبعة للأطفال والتي تقدم تغذية كبيرة وعالية للكبار، ويصنف من الأطباق السهلة للغاية، حيث أنه لا يتطلب إلى تقنيات عالية في التحضير والإعداد، أو يحتاج إلى مكونات باهظة أو مكلفة، ولكن كل ما يحتاج له هو عدد بسيط للغاية من المكونات المتوفرة في كل منزل، وذلك ما سوف نوضحه لكم بالتفصيل في المقال التالي. طريقة عمل الكيك الهش بالحليب بالخطوات طريقة عمل الكيك الهش بالحليب بالخطوات المكونات كوب من الزبدة.

3/4 كوب من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

2 كوب من الدقيق الأبيض.

3 حبة كبيرة من البيض.

4 معقة كبيرة من الحليب. خطوات التحضير قبل أن نبدأ في إعداد خليط الكيك، يجب أن نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى يسخن بشكل جيد. نقوم بنخل الدقيق جيداً في وعاء جانبي، ونضيف له البيكنج بودر ورشة من الملح ونقلبه جيداً. في وعاء آخر نقوم بخفق الزبدة والسكر معاً بالمضرب الكهربائي لمدة خمس دقائق حتى يتحول إلى قوام كريمي ناعم. نبدأ بإضافة البيض واحدة واحدة، ونتأكد من اختفاء الأولى أولاً قبل أن نضيف الأخرى. نضيف الفانيلا ونستمر في الخفق حتى نتأكد من تجانس المكونات. نبدأ بإضافة الدقيق بالتدريج حتى تنتهي الكمية ويصبح الكيك خالي من التكتلات. وأخيراً نقوم بإضافة الحليب مع الخفق جيداً، وبذلك يصبح مزيج الكيك جاهز على التسوية. طريقة تسوية الكيك بشكل مثالي في الفرن نحضر صينية الخبز التي سوف نقوم بتسوية الكيك فيها. تبطن بورق الزبدة من الأسفل والجوانب، أو تدهن بالقليل من السمن وعليه الدقيق. نضع مزيج الكيك في الصينية ويدخل إلى الفرن الساخن مسبقاً على درجة حرارة 180. تترك لمدة 40 دقيقة على الأقل ولا نقوم بفتح الفرن عليها إلا بعد مرور ذلك الوقت. من الضروري أن نقوم بتشغيل المروحة في الفرن لضمان توزيع مثالي للحرارة. بعد انتهاء المدة المحددة نقوم بإخراج الصينية من الفرن واختبارها بعود من الخشب. تترك حتى تهدأ تماماً قبل التقديم. طريقة تسوية الكيك بشكل مثالي في الفرن

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