طريقة عمل الكفتة المشوية في المنزل بخطوات سهلة ومكونات بسيطة مثل الجاهزة

تعتبر الكفتة المشوية من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص حيث تتسم طريقة تحضير الكفتة بالسهولة، فيرغب في تناولها الكثير من الأشخاص نظراً لمذاقها الجيد وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير الكفتة الشهية.

طريقة عمل الكفتة المشوية في المنزل

تتسم طريقة التحضير بالسهولة وبأنه من السهل تحضيرها وإليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضير الكفتة

المكونات

كيلو من اللحم المفروم.

بصلة حجمها كبير مفرومة ومصفاة من المياه.

ملعقتان من البقسماط.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب صغير من البقدونس المفروم.

ملح.

فلفل أسود.

خطوات تحضير الكفتة المشوية في المنزل

إليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير الكفتة المشوية في المنزل:

القيام بخلط كافة المكونات السابقة مع بعضها البعض. ضعي الخليط في الثلاجة وتركه لمدة نصف ساعة، ثم إخراجي اللحمة من الثلاجة ويتم البدء في تحضير أصابع الكفتة. ثم ضعي أصابع الكفتة على أداة الشوي ويتم شويها على الفحم، يتم رش مياه البصل على الكفتة أثناء عملية الشوي. قومي بتقليب الكفتة جيداً لحين أن يتم التأكد من استوائها بشكل جيد.

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

يمكن أيضاً أن يتم تحضير الكفتة في الفرن فهذه الطريقة يفضلها الكثيرين وتتسم بالمذاق الجيد أيضاً، وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكفتة في الفرن في المنزل:

المقادير:

كيلو من اللحم المفروم.

بصلة كبيرة.

بقدونس مفروم.

ملح وفلفل أسود.

بهارات كفتة.

رشة من جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

خطوات تحضير الكفتة في الفرن

تتسم طريقة تحضير الكفتة في الفرن بالسهولة وبخطوات بسيطة وإليكم في السطور الآتية أهم هذه الخطوات: