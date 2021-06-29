طريقة عمل كريم القهوة والفازلين الرائع في شد وتفتيح البشرة

كريم القهوة والفازلين ، من أروع أنواع الكريمات الطبيعية التي تعمل على شد البشرة وتفتيحها 7 درجات على الأقل في أيام معدودة، كما يساعد في التخلص من ترهلات الجسم وإزالة التجاعيد من البشرة، وإزالة البقع الداكنة والحبوب والبثور من الوجه في وقت قصير، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بإعداد الكريم في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وفي أقل وقت ممكن لأن جميع مكونات هذا الكريم متوفرة ورخيصة الثمن، وهذا الكريم طبيعي ولا يحتوي على أي مواد ضارة بالبشرة، وهو عكس الكريمات الصناعية التي تدخل في تصنيعها مواد كيميائية تسبب الحساسية والالتهابات للجلد، كما أن تحضيره في المنزل سوف يوفر لنا الأموال التي تصرف في شرائه من الصيدليات ومحلات بيع مستحضرات التجميل، والتي تكون في الغالب مرتفعة الثمن.

وينصح الكثير من الأطباء والمتخصصين في مجال التجميل باستخدام المواد الطبيعية في عمل أي كريم للبشرة، لأن جميعها تحتوي على عناصر غذائية وفيتامينات ومعادن مفيدة في علاج جميع المشاكل التي تواجه البشرة، وهناك الكثير من الكريمات الطبيعية التي يمكن أن نقوم بتحضيرها في المنزل بكل بساطة وسهولة مثل كريم الحلبة والخميرة الذي يعمل على توريد الخدود وتبييض البشرة، وكريم لبان الذكر الذي يعمل على تفتيح البشرة، وكريم البطاطس والنشا الرهيب في تفتيح البشرة من سواد السنين، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم القهوة والفازلين في المنزل بأقل تكلفة.

مكونات كريم القهوة والفازلين

هذا الكريم يحتوي على العديد من المكونات الطبيعية والمتوفرة في كل منزل وهى كما يأتي:-

2 ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة ونصف صغيرة قهوة مطحونة.

2 ملعقة صغيرة من النشا.

2 ملعقة صغيرة زيت لبان الذكر.

نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

طريقة تحضير كريم القهوة والفازلين بسيطة وسهلة وغير مكلفة وهى كما يلي:-