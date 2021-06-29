الوصفة المعجزة لتبيض الاسنان: وازالة الاصفرار في دقيقتين فوري2021

نقدم الوصفة المعجزة لتبيض الاسنان ، بمكونات طبيعية موجودة في كل منزل دون تكلفة، وتساعد ايضا في ازالة الاصفرار نهائيا في دقيقتين فقط، وتبحث كل فتاه عن طريقة تنظيف وتبيض الاسنان فوري، واليوم وصفتنا مفيدة وفعالة جدا في تبيض الاسنان وإزالة الاصفرار فوري من اول استعمال، ويوجد كثير من الوصفات لتبيض الاسنان، واليوم نقدم لكم اسهل وصفة وبمكونات طبيعية 100%، ونقدمها من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة تحضير الوصفة المعجزة لتبيض الاسنان في دقيقتين فقط وإزالة الاصفرار فوري2021.

مكونات الوصفة المعجزة لتبيض الاسنان وإزالة الاصفرار نهائيا في دقيقتين

سوف نتعرف علي المكونات التي يوف نستخدمها لتحضير الوصفة السحرية والنتيجة من اول استعمل فوري وهي كما يلي:-

معلقتين من الكركم.

عصير ليمونة كاملة.

معلقة كبيرة من النشا.

فرشة اسنان.

طريقة تحضير والاستخدام

نقدم لكم ابسط واسهل طريقة لتحضير الوصفة في المنزل بخطوات بسيطة جدا دون تكلفة ولا تعب وهي كالاتي:-

نحضر وعاء صغير ونضع فيه الكركم ثم نضع ربع كوب من الماء ونخلطهم جيداً. ثم نقوم بإحضار إناء ونضع فيه النشا ثم نضيف عصير الليمون ونخلطهم جيداً. اول خطوة، نستخدم فرشة الاسنان ونضعها في الكركم ونغسل بها الاسنان جيداً. ثم نغسل الاسنان بالماء جيدا ثم نقوم بغسل الفرشة جيدا حتي نتخلص من الكركم. ثاني خطوة، نضع الفرشة في خليط النشا والليمون ونغسل بها الاسنان جيداً. ونقوم بغسل الاسنان جيدا ونكرر الوصفة مرتين في الاسبوع لمدة شهر.

مكونات طريقة عمل وصفة خطيرة جدا لتبيض الاسنان فوري

سوف نتعرف علي بعض المكونات الخاصة بعمل الوصفة داخل المنزل دوم تكلفة وهي كما يأتي:-

قطعة صغيرة من الفحم.

معلقتين من معجون الاسنان.

عصير ليمونة.

فرشة اسنان.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نقدم لكم ابسط طريقة داخل المنزل لتحضير الوصفة في دقيقة لتبيض الاسنان فوري وهي كالتالي:-