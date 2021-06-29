المندي من أشهر الوجبات التي اشتهرت مؤخرا على مائدة الطعام المصرية، قادما من بلاد الخليج وخاصة جنوب السعودية بالاضافة الى دولة اليمن، لكون المطبخ اليمني قد اشتهر بتقديم جميع أنواع اللحوم والدجاج بطرق خاصة مثل : المندي و المقلوبة و المظبي و غيرها والتي لاقت قبولا واستحسانا في شتى أنحاء الوطن العربي، و اليوم نقدم المندي على أصوله من المطبخ الأردني و ذلك لتميزه الشديد في تقديم هذا الطبق سواء كان باللحم أو الدجاج والذي يفضله البعض لكونه أخف في الهضم و لا يتسبب في ارتفاع الكوليسترول في الجسم،و بهذا يمكن تناوله يوميا دون أن تكون هناك أي آثار جانبية .

خطوات عمل المندى على أصوله من المطبخ الأردني

وبداية نستعرض معكم المكونات اللازمة لعمل طبق المندي من المطبخ الأردني، وما هي المقادير المناسبة لتحضير الوجبة و التي تكفي لأربعة أفراد ، والوقت المناسب لتحضير الطبق هو 30 دقيقة فقط .

نصف كيلو من الأرز البسمتي.

لتر من الماء المغلي.

عد 2 ثمرة طماطم ، و يتم تقشيرهم و تقطيعهم إلى مكعبات صغيرة.

دجاجة كبيرة الحجم تغسل جيدا و يتم تقطيعها إلى ثماني قطع .

عدد 2 بصلة كبيرة الحجم،ويتم تقطيعها إلى شرائح متوسطة.

راس ثوم صغيرة تقشر و تفرم جيدا .

كوب زبادي متوسط.

ربع كوب زيت من أي نوع حسب الرغبة.

كمون.

كركم.

كاري

بودرة زعفران.

عود قرفة.

ورق الغار (لورا).

ربع كوب عصير ليمون.

خيوط زعفران

ملعقو كبيرة من ماء الورد.

مكعب مرق دجاج

ملح

شطة

بابريكا

فلفل أسود.

ولإعطاء المندي رائحة الشواء: نحضر ورقة قصدير- قطعة فحم مشتعلة- بضع قطرات من الزيت.

نقوم بتتبيل الدجاج عن طريق وضع كلا من : الزبادي و2 ملعقة من الزيت مع البهارات بأكملها وعصير الليمون والماء، ويتم تقلبيها جيدًا حتى تمتزج بشكل كامل .

نضيف الدجاج الى التتبيلة السابقة وتغطى بها تماما ثم تغلف باستخدام النايلون و تترك في الثلاجة على الأقل لمدة 2 ساعة.

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة لا تقل عن 200 درجة مئوية.

نقوم بوضع الزيت في صينية و ترفع على نار هادئة.

نضيف البصل الى الزيت الساخن ونقوم بتشويحه حتى يصفر و يذبل.

نقوم باضافة الثوم المفروم ، ويقلب مع البصل حوالي 30 ثانية.

نضيف بعد ذلك كلا من : الطماطم والقرفة وورق الغار و يقلب جيدا.

نقوم الآن باضافة كلا من مكعب المرق و نقلب ثم نضيف الأرز.

بعد تقليب الأرز نقوم باضافة الماء المغلي.

يترك الخليط على النار حتى يصل الى مرحلة الغليان.

نغطي الوعاء باستخدام ورق قصدير و نصنع به عدة فتحات باستخدام شوكة.

نقوم بعد ذلك برص الدجاج أعلى ورق القصدير . ونغطي الدجاج بعد ذلك بورق قصدير .

يترك الوعاء في الفرن مدة لا تقل عن 90 دقيقة.

نقوم برفع خيوط الزعفران المنقوع في ماء الورد، و يترك جانبا حتة نقوم باستعماله .

بعد أن يصل الدجاج والأرز الى مرحلة التسوية والنضج الكامل، يتم نقل الدجاج الى وعاء آخر.

نضع الدجاج في الفرن ربع ساعة حتى يحمر الوجه.

نكشف غطاء الأرز و نقوم باضافة ماء الورد بالزعفران على الوجه.

نضع ورقة قصدير صغيرة في منتصف وعاء الأرز، ونضع فيها بعض من الفحم المشتعل، ونصب عليه قطرات من الزيت الساخن.

يقلب الأرز جيدا ثم يصب في وعاء التقديم و يضع فوقه الدجاج .

و الآن مع خطوات تحضير طبق مندي الدجاج من المطبخ الأردني