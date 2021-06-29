طريقة عمل كيك الشاي الهش و اللذيذ في المنزل بوصفة سهلة وغير مكلفة

يعد كيك الشاي ، من أشهي وألذ أنواع الكيك إلي ممكن أن تقدميه إلي أفراد أسرتك كوجبة للإفطار، وهو يتميز بأنه من الوجبات سريعة التحضير، فهو شهي وطيب وللذيذ المذاق، ويتكون من مكونات غذائية وصحية للجسم، مثل الدقيق واللبن والبيض وهكذا وهذه الأشياء صحية ومفيدة جداً للأطفال، وتبحث دائماً جميع الأمهات علي وجبات خفيفة وصحية وللذيذة المذاق لأطفالها، لذلك ننصح بتجربة هذا الكعك الشهي ورائع، وهو كيك اقتصادي بمكونات بسيطة جداً، وهو كعك من أنواع الكيك السهل والبسيط وأيضاً الموفر، ويمكنك أيضاً تقديمه للأطفال في المدرسة داخل علبة الطعام، ويتم تحضير هذا النوع من الكعك في جميع المناسبات، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كيك الشاي الرائع واللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة.

مكونات عمل كيك الشاي

هناك مكونات لعمل كيك الشاي في المنزل سوف نتعرف عليها من هنا وهي كالاتي:-

4 كوب دقيق.

2 بيضة.

كيس فانيليا.

كوب من السكر.

كوب من اللبن.

مقدار كوب إلا ربع من الزيت.

ربع كوب ماء.

معلقة صغيرة من الخل.

معلقة كبيرة من بكينج باودر.

رشة ملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير كيك الشاي في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:-

نقوم بوضع البيض والفانيليا مع السكر في بولة عميقة، ونبدأ بالضرب باستخدام المضرب الكهربائي، حتي يصبح الخليط كريمي. بعد ذلك نضيف الزيت، ونكمل خلط ثم نضيف الماء ثم اللبن والخل، ونستمر في الخفق جيداً. ثم بعد ذلك نضيف المكونات الجافة، مثل الدقيق وبكينج باودر ورشة الملح، ونبدأ بخلطهم باتجاه واحد حتي ينعم الخليط تماماً. ثم بعد ذلك نضع الخليط في قالب مدهون بقليل من السمنة ورشة دقيق، أو وضع ورقة زبدة ثم نخبط القالب خبطتين. ندخل الصينية الفرن علي درجة حرارة 170 مئوية، مسخن مسبقاً لمدة 40 دقيقة، تقريباً ونتابع التسوية بخلة الشيش طوق. نخرج الصينية من الفرن ونتركها تهدأ قليلاً، ثم نخرجها من الصينية لتبرد ونضع علي الوجه، معلقة كبيرة من مربي المشمش أو أي نوع تفضلوه. ونوزعها علي كل الأجزاء ثم نرش المكسرات المجروش، أو السوداني أو جوز الهند الأبيض وبالهنا والشفاء.

أهم النصائح لنجاح وصفة كيك الشاي

هناك عدة نصائح يجب أتباعها لضمان نجاح وصفة الكيك في المنزل وهي كالاتي:-