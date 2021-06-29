أسهل طريقة لتحضير الحواوشي الاسكندراني من المنزل بطعم ورائحة رائعة

أسهل طريقة لتحضير الحواوشي، يعد الحواوشي من أفضل الأكلات المصرية المعروفة، كما أنها من الوجبات الشعبية، ولكن سنقدم طريقة الحواوشي بالعجين اللذيذ الذي يحتوي على مذاق مميز ورائع، بالإضافة إلى نكهة طيبة، وفوق ذلك فأنه يحتوي على قيمة غذائية مثل البروتين والكربوهيدرات.

أسهل طريقة لتحضير الحواوشي

يمكن تحضير هذه الوجبة بعدة خطوات مميزة، ولكنها تحتاج لبعض الوقت في إعدادها، هذه الوجبات تساعد على مد الجسم بالمواد الغذائية اللازمة لها.

طريقة تحضير الحواوشي من المنزل

مقادير عجينة الحواوشي

كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوبان من دقيق القمح.

كوب سمنة في درجة حرارة الغرفة.

ك بأن من اللبن الدافئ كامل الدسم.

ملعقتين كبيرتين خميرة فورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

ماء حسب العجين.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

ربع كيلو دهن مبشور.

ثلاثة حبات متوسطة من البصل المبشور.

حبتان من الفلفل الأخضر.

ملعقة كبيرة من بهارات اللحم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة شطة ناعمة.

فلفل احمر حار (حسب الطلب).

ضعي اللحمة والدهون وكافة التوابل واخليهم كي تتشبع اللحمة من كافة التوابل والبصل، واتركيها في الثلاجة لحين تحضير العجينة.

نضع الدقيق في وعاء ونضيف إليه البيكنج بودر ورشة الملح والخميرة والسكر، وقومي بخلطهم كي تتفاعل المواد مع بعضها.

أضيفي الماء بشكل تدريجي وابدئي بتقليب العجين، حتى لا يزال الدقيق أثر ويصبح عجينة.

نستمر بالعجن لمدة 5 دقائق حتى تصير العجينة متماسكة وناعمة وطرية، ثم غطي العجينة كي تخمر.

قومي بتقسيم العجينة على شكل عدد من الكرات الكبيرة والصغيرة، ثم افديها العجينة الكبيرة، وضعيها في صينية مدعومة زيت.

ضعي مقدار من خليط اللحمة السابق ثم ضعي طبق أخرى من العجينة الصغيرة، وامسحي وجه العجينة بالزيت، واستمري بعمل تلك الخطوات لحين انتهاء مقدار العجين.

سخني الفرن وضعي الصينية بداخلها على درجة حرارة 180 درجة مئوية، إلا أن يصبح الحواوشي باللون الذهبي.

انزعي الصينية من الفرن وضعية في أطباق التقديم وهو ساخن بجانب الطحينة والسلطة الحارة.

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