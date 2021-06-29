طريقة عمل الناجتس في البيت بسهولة ب 5 مكونات بس

الناجتس من الاكلات السريعة واللذيذة اللي بيحبها الاطفال وحتى الكبار كمان ، ولكن المشكلة ان كتير بيخافوا يشتروا الانواع الموجودة في السوق لانها مش مضمونة وغير صحية ، عشان كده جيبنالكم النهاردة طريقة عمل الناجتس في البيت ب 5 مكونات بس ، وتحولي قطع الفراخ بكل سهولة لطعام صحي يحبوه الاطفال.

طريقة عمل الناجتس:

المكونات:

– 4 صدور فراخ من غير عضم ولا جلد.

– ½ كوباية دقيق.

– 2 بيضة مخفوقين.

– 1 كوباية كورن فليكس.

– ½ معلقة صغيرة توابل (حسب ذوقك).

– ملح.

– زيت زيتون.

طريقة التحضير:

1- سخني الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ، وبايد الهون اطحني الكورن فليكس طحن خشن.

2- قطعي صدور الفراخ لقطع كبيرة.

3- في طبق كبير اخلطي الدقيق, الملح, البهارات واخلطيهم كويس ، غلفي قطع الفراخ بالدقيق ، ونفضيها عشان تتخلصي من الدقيق الزيادة.

4- اغمسي قطع الفراخ المتبلة بالدقيق في البيض المخفوق.

5- بعدها غطي قطع الفراخ بالكورن فليكس.

6- رصي قطع الفراخ على صينية ضد الالتصاق مدهونة زيت زيتون ، دخليها الفرن لمدة من 8 – 10 دقايق ، مع التقليب في نص المدة عشان تاخد لون من الناحيتين ، اول ما تاخد لون دهبي ، طلعيها من الفرن ، وممكن طبعا يتحمر في زيت غزير ولكن في الفرن او في الاير فراير كمان هيكون صحي اكتر وسعراته الحرارية اقل.

7- وكده الناجتس تبقى جاهزة ، قدميها سخنة مع اي نوع صوص تفضليه.

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