ما دوت الخليج أهمية الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا

ما دوت الخليج اهمية الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، ويعد التطعيم وأخذ اللقاحات من الأمور المستعجلة التي يشدد الخبراء عليها لمواجهة عدوى فيروس كورونا المستمرة حول العالم منذ ديسمبر 2019.

وقد حصلت معظم اللقاحات المطورة حتى الآن، على تصاريح الاستخدام الطارئ لإنقاذ ملايين الأرواح حول العالم من الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسبب مضاعفات صحية خطيرة على معظم أعضاء الجسم، ويتسبب بالوفاة في العديد من الحالات وإن كان بنسبة قليلة مقارنة بعدد الإصابات.

معظم اللقاحات الموجودة حالياً تتألف من جرعتين، ما عدا لقاح جونسون اند جونسون الذي يأتي في جرعة واحدة فقط. ويتساؤل الكثيرون عن أهمية أخذ الجرعتين في موعدهما، وعما إذا كانت الجرعة الأولى أهم أم الثانية.

في موضوعنا اليوم، نتطرق للحديث عن اهمية الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، بناء على معلومات صرحت بها كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية الدكتورة سوميا سواميناثان في فبراير الفائت.

ما دوت الخليج اهمية الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا

خلال لقاء أجرته معها فيسميتا جوبتا سميث، في الحلقة رقم 26 من المجلة المتلفزة "العلوم في خمس"، التي يبثها موقع منظمة الصحة العالمية على "تويتر" بغرض التوعية والتثقيف بشأن كل ما يتعلق بفيروس كورونا المُستجد وسلالاته المتحورة واللقاحات المضادة له، شددت الدكتورة سواميناثان على اهمية الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا لأي لقاج يتكون من جرعتين.

وتكمن الأهمية هنا، من منطلق ان الجرعة الثانية تعطي دفعة قوية لجهاز المناعة، حيث تكون استجابة الاجسام المضادة والخلايا التائية الوسيطة قوية جداً، كما جاء على موقع "العربية.نت".

مضيفة أن الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، تعزز استجابة الذاكرة ما يجعل تأثير اللقاح مستمراً لوقت أطول. وعندما يقوم الجسم برصد هذا البروتين الفيروسي أو المستضد مرة ثانية، فإنه يعرف بحاجته للإستجابة بسرعة.

وشددت سواميناثان على ضرورة عدم تفويت الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا وإن حصل بعض التأخير او التقديم في الحصول عليها. كون الجرعة الأولى تقدم المستضد الجديد إلى جهاز المناعة لتجهيزه للعمل، في حين أن الجرعة الثانية تؤمن كامل قدرة الجسم على استجابة الجسم المضاد والخلايا التائية الوسيطة.

الفترة المناسبة بين الجرعتين

بحسب الدكتورة سواميناثان، فإن معظم اللقاحات المتوفرة حالياً تعطي فترة تتراوح بين 3-4 أسابيع بين الجرعة الأولى والثانية، ما عدا لقاح أسترازينيكا الذي كشفت الأبحاث حوله أن تأخير الجرعة الثانية لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا يعطي دفعة مناعية أفضل.

هذا وتتابع منظمة الصحة العالمية تحديث الإرشادات المتعلقة بلقاحات فيروس كورونا أول بأول، وتحرص في الوقت ذاته على المراقبة المستمرة للسلامة من خلال رصد أية آثار جانبية غير شائعة وطارئة وبحثها وتحليل ما إذا كانت فردية أو مرتبطة باللقاح نفسه.

ضرورة حصول الحجاج على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا

من جهة ثانية، وتحضيراً لموسم الحج هذا العام في المملكة العربية السعودية، أكدت وزارة الحج والعمرة على ضرورة حصول الحجاج المقبولين لأداء فريضة الحج هذا العام، على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا.

ويأتي هذا التأكيد من منطلق حرص الحكومة السعودية على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الحجاج هذا العام أيضاً، بحسب ما جاء على موقع "البيرق" السعودي.

ويمكن للحجاج التوجه إلى أي مركز تطعيم في المنطقة التي يقيم فيها لتلقي الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا باستخدام تصريح الحج الذي سيمكنه من التطعيم لاستكمال التحصين. ويعد اللقاح أحد الشروط الأساسية للتسجيل، فيما ان الجرعة الثانية دوت الخليج مطلب أساسي للتمكن من أداء الفريضة، بحسب ما أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية.