سر المكون ده في صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق والفاتح بدون صبغات ولا مواد كيميائية .

سر المكون ده في صبغ الشعر باللون الزيتوني، اللون الزيتوني الفاتح منه أو الغامق يعطي للمرأة مظهر جيد وثقة في النفس، كما أنه يناسب جميع الأعمال وجميع أنواع ودرجات البشرة، قومي بصنع صبغة الشعر باللون الزيتوني الغامق والفاتح في منزلك بكل سهولة دون الحاجة لصبغات الشعر الخارجية المضرة.

سر المكون ده في صبغ الشعر باللون الزيتوني

تغير لون الشعر سواي باللون البني أو الزيتوني أو الأحمر أو أي لو أخر هو دائماً ما قد تبحث عنه السيدات لأنها دائماً ما قد تسعي إلى التغير من نفسها ولذلك سوف نقدم لكم في مقالنا هذا طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق والفاتح .

صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق

صبغ الزيتوني الغامق لون مميز، وتحضير سهل ولا يحتاج للكثير من الوقت، بل كل ما يحتاج له هو المكونات التالية:

كوب من العسل الأبيض الصافي.

كوبان من الخل الأبيض المنزلي.

ملعقة من القرفة.

ملعقة من زيت الزيتون.

عدد 3 أكياس من الشاي.

قومي بتحضير 3 أكياس الشاي في كوب ماء على النار حتى الغليان.

اتركي الشاي حتى يبرد بعد ذلك ضفي له جميع المكونات السابقة.

يتم ترك الخليط حتى المساء قبل النوم لفترة لا تقل عن 6 ساعات.

يوضع الخليط على الشعر ويترك طوال الليل، سوف تلاحظين فرق في تغير لون الشعر للون الزيتوني الغامق

عند الاستيقاظ قومي بغسل شعرك من الصبغة باستخدام ماء فاتر وشامبو وبلسم.

مكونات صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامقطريقة تحضير واستخدام صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق

صبغ الشعر باللون الزيتوني الفاتح

صبغ الشعر باللون الزيتوني الفاتح يعطي للشعر اللمعان والبريق التي تحتاج له الكثير من السيدات، قومي بصبغه باستخدام مكونات منزلية سهلة.

عسل أبيض صافي بمقدار كوب.

خل أبيض بمقدار كوبان.

ملعقة واحدة قرفة.

ملعقة واحدة زيت زيتون.

أولاً نخلط جميع المكونات مع بعضها البعض

اتركي الخليط من 6 ساعات حتى 12 ساعة.

ضعي الخليط على شعرك، ويفضل تركه طوال الليل أثناء النوم، سوف تلاحظين نتيجة مبهرة في تغير لون الشعر الزيتوني الفاتح .

بعد الاستيقاظ قومي بغسل الشعر بالشامبو المخصص له واستخدمي ماء فاترة.

مكونات صبغ الشعر باللون الزيتوني الفاتحطريقة تحضير صبغه الشعر باللون الزيتوني الفاتح

الصبغات السابقة إذا لم تؤثر على شعرك عند القيام بها في المرة الأولي قومي بصنعها مرة ثانية وتطبيقها على شعرك، مع تكرار الصبغة وتركها سوف تلاحظين الفرق في تغيير لون الشعر البنى الذي ترغبين فيه.