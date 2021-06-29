طريقة عمل بروفيترول بالكاسترد في المنزل خطوة بخطوة

بروفيترول، هو من الحلويات ألذيذة، يتم تحضيها من خلال عجينة تسمى عجينة الشو الفرنسية ويتم تشكيلها على شكل دوائر، ويتم حشوها بأكثر من حشو مثل الكريمة، ألشكولاته، الكاسترد، ويمكن تقديمها في كثير من المناسبات مثل أعياد الميلاد.

بروفيترول بالكاسترد، مع ارتفاع درجات الحرارة نرغب في تناول المثلجات والعصائر والحلويات، بروفيترول يمكن حشوها بالمثلجات لتناولها في فصل الصيف.

طريقة عمل بروفيترول في المنزل

نسعى جاهد دائما عبر موقعنا ثقفني على تقديم افضل واشهي الوصفات ألذيذة التي تقدم في المحلات، لتحضيرها في المنزل بكل سهولة ويسر دون عناء أو تكلفة مالية، مثل الاكلير، واليوم نقدم وصفة جيدة طريقة عمل عجينة البروفيترول، بجب اتباع الخطوات وتحضير المكونات للحصول على مذاق مميز.

مقادير عجينة



كوب من دقيق.

كوب ماء.

١٠٠ جرام زبدة نصف كوب زبدة طرية.

عدد٤ بيضات.

معلقة سكر صغيرة.

رشه ملح.

وفانيليا.

الكريم باتسيير كاسترد.

عدد ٢ بيضة.

نصف لتر حليب( لبن).



نصف كوب سكر.

ربع كوب نشا.

٢ كيس فانيليا.

في البداية نبدأ في تحضير عجينة، نحضر حلة ونضعها على النار ونضع بها كوب من الماء،ويضاف ألية الزبدة ننتظر حتى ذوبان الزبدة . ثم نضيف معلقة السكر ثم ننزل مقدار الدقيق، و رشه الملح لحد ما يستوي والعجينة تلم تبقي كتلة واحدة ونرفعها من علي النار ويجب تركها تبرد. ثم نضيف أليها البيض بيضة بيضة ونخفق جيدا يدوي أو بالمضرب أو بالعجانة وبعد البيض نضيف الفانليا ونخفق حتى يختلط البيض جيدا مع العجينة، وأصبحت جاهزة لا استخدام. نضع العجينة في كيس حلواني ونشكلها وندخلها الفرن علي درجة حرارة ١٨٠ لحين يصبح لونها ذهبي.. الحشوة الكريم باتيسيير او الكاسترد، علي النار نضع حلة ونضع نصف مقدار الحليب تدفي. نحضر وعاء أخر نضع باقي مقدار الحليب مع البيض والنشا والسكر والفانيليا ونخلط جيدا. ثم نأخذ مقدار من الحليب الدافئ ويضاف إلى الخليط نحطها عليهم ثم نضع الخليط على النار ونستمر في التقليب حتى يصبح القوام أتقفل . نضع الحشو الجاهز في كيس حلواني ونبدأ في حشو البروفيترول. يمكن أيضا تغير الحشو وضع صوص الشيكولاتة بدلا من الكاسترد، بوضع الشيكولاتة في الميكرويف ٣٠ ثانية في ٣٠ ثانية لحد ما تسيح، أو عمل حمام بخار لها.



تحضير بروفتيرول بالخطوات

بروفيترول بالكاستر بالخطوات، اصبح جاهزبخطوات بسيطة مثل المحلات.