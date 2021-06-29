اللحم المقلقل من الأطباق العربية التقليدية المعروفة في كلا من الحجاز و اليمن، فهو يقدم في تلك المناطق منذ القدم و لهذا أصبح من التراث فيها، و عتمد في تحضيره على لحم الضآن أو الغنم فقط و لا يتم تحضيره من لحوم البقر أو الجاموس، و يمكن القول بأن نفس فكرة هذا الطبق هي فكرة طبق كباب الحلة من المطبخ المصري، و لكن كما سبق و أشرنا بأنه يعتمد فقط على لحم الغنم و الضآن و الشحم الخاص بتلك الحيوانات، حتى يكون لها طعم و مذاق مميز خاص بها، واليوم نستعرض معكم خطوات عمل طبق اللحم المقلقل على أصوله من حلال المقال التالي.

طريقة عمل اللحم المقلقل على أصوله

وبداية كما اعتدنا معكم أن نقوم باستعراض المكونات اللازمة لتحضير الطبق، والكميات و المقادير المطلوبة منها لتحضير هذا الطبق و الذي يمكن القول بأنه يكفي لفردين فقط ، ويمكن زيادة المقادير مع زيادة أعداد الأشخاص الذين ستقدم لهم الوجبة ، و هي كالتالي :

نصف كيلو من لحم الضأن أو الغنم بشرط أن يكون مخلى تماما من العظم، و يقطع الى مكعبات صغيرة.

ربع كوب من أي نوع من أنواع الزيوت.

كمون

مكعب من مرقة اللحم

عدد 5 فصوص ثوم و يتم فرمها جيدا .

فلفل أخضر بارد أو حار حسب الطلب .

عدد 2 حبة من الطماطم ويتم تقطيعها الى مكعبات .

فلفل أسود .

بابريكا

ورق لورا مطحون

حبهان ” هيل ” مطحون .

نقوم بوضع وعاء كبير على النار حتى يسخن ثم نضيف الزيت .

نضيف مكعبات اللحم الى الوعاء ، و نبدأ في تقليبها حتى يبدأ لون اللحم في التغيير.

نقوم باضافة كلا من : الكمون، الفلفل الأسود ، مكعب المرقة، الثوم، الطماطم ، والفلفل الحار، الى اللحم.

نترك جميع المكونات السابقة على النار لمدة لا تقل عن 10 دقائق، حتى نلاحظ أن لون اللحم يميل الى اللون الأحمر.

نقوم بعد ذلك بتهدئة النيران، و نضيف بعض من الماء الساخن إلى الوعاء و نتركه لفترة 10 دقائق أخرى، و نختبر اللحم، و يمكن تكرار تضافة الماء الساخن و ترك اللحم حتى يصل الى مرحلة النضج.

بعد أن ينضج اللحم ، سوف نجد بعض من الصلصة السميكة فى قاع وعاء اللحم.

يتم تقديم اللحم ساخنا مع طبق الأرز أو البطاطس الساخنة و الخبز ، أما السلطات يمكن تقديم الطحينة و السلطة الخضراء و الثومية.

و الآن هيا بنا لتحضير طبق اللحم المقلقل ” اللحم المجلجل ” الشهير