طريقة عمل أيس كريم البطيخ وسموثي البطيخ المنعش للأيام الحارة

البطيخ من أجمل الفواكه الصيفية الغنية بالفوائد واللذيذة في نفس الوقت، ويفضل الجميع تناول البطيخ في الأيام الحارة لترطيب أجسادهم والتخفيف من حرارة الجو، حيث يحتوي البطيخ على 92% ماء.
لكن هناك طرق أخرى يمكن تقديم البطخ بها في تلك الأيام الحارة، مثل عمل آيس كريم البطيخ المثلج اللذيذ.طريقة عمل أيس كريم البطيخ
إن إعداد الآيس كريم يكاد يكون بنفس سهولة تقديم البطيخ، حيث لا تحتاج سوى مكونين فقط لإعداده، ومدة لا تزيد عن 10 دقائق.مكونات أيس كريم البطيخ
- 2 كوب من البطيخ المقطع المعكبات.
- 2 كوب من الحليب المكثف
- ضعي المكونين معًا في وعاء واخفقيهما جيدًا.
- ثم صبي الخليط في قالب وادخليه الفريزر لمدة 24 ساعة حتى يتجمد.
- إذا لاحظتي أن البطيخ ليس حلو كفاية يمكنك إضافة السكر، واستمتعي بأسهل وألذ آيس كريم يمكن تناوله في الأيام الحارة، وفي نفس الوقت تستمتعي بالفوائد الصحية للبطيخ.
سموثي البطيخ من ألذ العصائر الصيفية التي يمكن إعدادها بكل سهولة، وربما يكون أكثر عصير منعش لتتناوله في الصيف.
وبالطبع فإنك إذا قمت بإلقاء البطيخ في الخلاط ومزجته بدون أي مكونات سوف تحصل على عصير بطيخ لذيذ.
لكن يمكنك إضافة مكون إضافي للحصول على مشروب كريمي أكثر كثافة.مكونات عصير البطيخ
- كوب من مكبات البطيخ.
- كوب من الزبادي.
- رشة من الفانيليا
- سكر حسب الرغبة (لاحظ أن البطيخ فاكهة سكرية لا تحتاج لكثير من السكر المضاف).
- ضع المكونات في الخلاط بدون إضافة ماء وامزجهم جيدًا.
- صب المزيج في أكواب وبالهناء والشفاء.
ملاحظات على الوصفة:
- يمكن إضافة القليل من حليب جوز الهند بدلًا من الزبادي (لكن لا تضع كمية كبيرة حتى لا يطغي طعم جوز الهند على البطيخ).
- يمكنك استبدال الزبادي بثمرة موز حتى تحصل على سموثي البطيخ والموز الكريمي.
- إضافة الفراولة أيضًا بدلًا من الزبادي يساعد في جعل العصير كثيف.
- كما يمكنك أيضًا حفظ مكعبات البطيخ في الفريزر لفترة قبل عمل العصير وإخراجها وقتما تشاء واستخدامها في العصير، وهذه هي إحدى طرق حفظ البطيخ والاستفادة من فوائده.
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البطيخ من أجمل الفواكه الصيفية الغنية بالفوائد واللذيذة في نفس الوقت، ويفضل الجميع تناول البطيخ في الأيام الحارة لترطيب أجسادهم والتخفيف من حرارة الجو، حيث يحتوي البطيخ على 92% ماء.
لكن هناك طرق أخرى يمكن تقديم البطخ بها في تلك الأيام الحارة، مثل عمل آيس كريم البطيخ المثلج اللذيذ.طريقة عمل أيس كريم البطيخ
إن إعداد الآيس كريم يكاد يكون بنفس سهولة تقديم البطيخ، حيث لا تحتاج سوى مكونين فقط لإعداده، ومدة لا تزيد عن 10 دقائق.مكونات أيس كريم البطيخ
- 2 كوب من البطيخ المقطع المعكبات.
- 2 كوب من الحليب المكثف
- ضعي المكونين معًا في وعاء واخفقيهما جيدًا.
- ثم صبي الخليط في قالب وادخليه الفريزر لمدة 24 ساعة حتى يتجمد.
- إذا لاحظتي أن البطيخ ليس حلو كفاية يمكنك إضافة السكر، واستمتعي بأسهل وألذ آيس كريم يمكن تناوله في الأيام الحارة، وفي نفس الوقت تستمتعي بالفوائد الصحية للبطيخ.
سموثي البطيخ من ألذ العصائر الصيفية التي يمكن إعدادها بكل سهولة، وربما يكون أكثر عصير منعش لتتناوله في الصيف.
وبالطبع فإنك إذا قمت بإلقاء البطيخ في الخلاط ومزجته بدون أي مكونات سوف تحصل على عصير بطيخ لذيذ.
لكن يمكنك إضافة مكون إضافي للحصول على مشروب كريمي أكثر كثافة.مكونات عصير البطيخ
- كوب من مكبات البطيخ.
- كوب من الزبادي.
- رشة من الفانيليا
- سكر حسب الرغبة (لاحظ أن البطيخ فاكهة سكرية لا تحتاج لكثير من السكر المضاف).
- ضع المكونات في الخلاط بدون إضافة ماء وامزجهم جيدًا.
- صب المزيج في أكواب وبالهناء والشفاء.
ملاحظات على الوصفة:
- يمكن إضافة القليل من حليب جوز الهند بدلًا من الزبادي (لكن لا تضع كمية كبيرة حتى لا يطغي طعم جوز الهند على البطيخ).
- يمكنك استبدال الزبادي بثمرة موز حتى تحصل على سموثي البطيخ والموز الكريمي.
- إضافة الفراولة أيضًا بدلًا من الزبادي يساعد في جعل العصير كثيف.
- كما يمكنك أيضًا حفظ مكعبات البطيخ في الفريزر لفترة قبل عمل العصير وإخراجها وقتما تشاء واستخدامها في العصير، وهذه هي إحدى طرق حفظ البطيخ والاستفادة من فوائده.
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