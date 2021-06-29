اصنعي أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر في المنزل بمكونات بسيطة طبيعية

أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر، أن الكثير من السيدات يتمنون أن شعرهم يكون مفرود بصفة دائمة وخصوصاً أن الشعر هو تاج المرأة، وهو سر جمالها في كل الأحيان لذلك لأبد أن كل سيدة تحافظ على مظهر جمالها وهو شعرها، فالكثير من السيدات يبحثن عن عمل أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر في المنزل لكي يقوموا بعمله، ويكون له فعالية ونتيجة قوية، وأيضا يكون من مكونات طبيعية لا تضر بالشعر حتى يكون آمن لذا نقدم لكم وصفات كراتين طبيعي للشعر. أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر كيراتين الموز لفرد الشعر

المكونات: اربع أصابع من الموز المستوي.

ربع كوب زيت زيتون.

صفار ثلاث بيضات. طريقة تحضير كيراتين الموز أولاً: نقوم بهرس الموز جيداً.

ثانياً: نضيف صفار البيض ونخلط جيداً.

ثالثا: نضيف زيت الزيتون ونخلط كل المكونات جيداً لنحصل على خليط كريمي يسهل وضعه على الشعر.

رابعاً: نغسل الشعر من اي زيوت أو كريمان به.

خامساً: نضع الخليط على الشعر بصورة توزيعية، ولضمان ذلك يمكننا استخدام مشط.

سادساً: نضع بونيه حمام على الشعر لمدة ساعتين.

سابعاً: نقوم بغسل الشعر جيداً بالشامبو والبلسم.

ثامناً: تكرار هذه الوصفة مرة اسبوعيا.

ملحوظة: يمكننا تقليل الكمية أو زيادتها حسب طول الشعر. كيراتين بذر الكتان طريقة تحضير كيراتين الموزكيراتين بذر الكتان المكونات: ملعقتان من بذر الكتان.

نصف لتر من الماء.

ملعقتان من زيت جوز الهند. طريقة تحضير كيراتين بذر الكتان نحضر إناء معدني ونضع به الماء وملعقتان بذر الكتان.

نضعه على النار يغلي لمدة عشر دقائق إلى ربع ساعة.

نتركه يبرد ثم نقوم بتصفيته بواسطة مصفاه ضيقه.

سوف نحصل على مادة جيلاتينية، نضيف لها زيت جوز الهند، ونخلط جيداً.

نضع هذا الجل على الشعر لمدة ساعة تقريباً.

نغسل الشعر بعد ذلك.

هذه الوصفة لها نتيجة فعالة جداً. كيراتين الزيوت الطبيعية طريقة تحضير كيراتين بذر الكتانكيراتين الزيوت الطبيعية المكونات: ملعقتان من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق من زيت اللوز الحلو.

ربع كوب من زيت جوز الهند.

نصف كوب من جل الصبار. طريقة تحضير كيراتين الزيوت الطبيعية نضع جل الصبار في بوله ونقوم بضربه جيداً بالشوكة.

نضيف زيت اللوز+ زيت جوز الهند+ زيت الزيتون، إلى جل الصبار ونخلط.

نستخدمه كحمام زيت للشعر مرتين اسبوعياً.

نغسل الشعر جيداً. طريقة تحضير كيراتين الزيوت الطبيعية الوسوم

أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر، أن الكثير من السيدات يتمنون أن شعرهم يكون مفرود بصفة دائمة وخصوصاً أن الشعر هو تاج المرأة، وهو سر جمالها في كل الأحيان لذلك لأبد أن كل سيدة تحافظ على مظهر جمالها وهو شعرها، فالكثير من السيدات يبحثن عن عمل أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر في المنزل لكي يقوموا بعمله، ويكون له فعالية ونتيجة قوية، وأيضا يكون من مكونات طبيعية لا تضر بالشعر حتى يكون آمن لذا نقدم لكم وصفات كراتين طبيعي للشعر. أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر كيراتين الموز لفرد الشعر

المكونات: اربع أصابع من الموز المستوي.

ربع كوب زيت زيتون.

صفار ثلاث بيضات. طريقة تحضير كيراتين الموز أولاً: نقوم بهرس الموز جيداً.

ثانياً: نضيف صفار البيض ونخلط جيداً.

ثالثا: نضيف زيت الزيتون ونخلط كل المكونات جيداً لنحصل على خليط كريمي يسهل وضعه على الشعر.

رابعاً: نغسل الشعر من اي زيوت أو كريمان به.

خامساً: نضع الخليط على الشعر بصورة توزيعية، ولضمان ذلك يمكننا استخدام مشط.

سادساً: نضع بونيه حمام على الشعر لمدة ساعتين.

سابعاً: نقوم بغسل الشعر جيداً بالشامبو والبلسم.

ثامناً: تكرار هذه الوصفة مرة اسبوعيا.

ملحوظة: يمكننا تقليل الكمية أو زيادتها حسب طول الشعر. كيراتين بذر الكتان طريقة تحضير كيراتين الموزكيراتين بذر الكتان المكونات: ملعقتان من بذر الكتان.

نصف لتر من الماء.

ملعقتان من زيت جوز الهند. طريقة تحضير كيراتين بذر الكتان نحضر إناء معدني ونضع به الماء وملعقتان بذر الكتان.

نضعه على النار يغلي لمدة عشر دقائق إلى ربع ساعة.

نتركه يبرد ثم نقوم بتصفيته بواسطة مصفاه ضيقه.

سوف نحصل على مادة جيلاتينية، نضيف لها زيت جوز الهند، ونخلط جيداً.

نضع هذا الجل على الشعر لمدة ساعة تقريباً.

نغسل الشعر بعد ذلك.

هذه الوصفة لها نتيجة فعالة جداً. كيراتين الزيوت الطبيعية طريقة تحضير كيراتين بذر الكتانكيراتين الزيوت الطبيعية المكونات: ملعقتان من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق من زيت اللوز الحلو.

ربع كوب من زيت جوز الهند.

نصف كوب من جل الصبار. طريقة تحضير كيراتين الزيوت الطبيعية نضع جل الصبار في بوله ونقوم بضربه جيداً بالشوكة.

نضيف زيت اللوز+ زيت جوز الهند+ زيت الزيتون، إلى جل الصبار ونخلط.

نستخدمه كحمام زيت للشعر مرتين اسبوعياً.

نغسل الشعر جيداً. طريقة تحضير كيراتين الزيوت الطبيعية

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