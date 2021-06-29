حجز موعد تطعيم كورونا الكويت الآن لجميع المواطنين من خلال موقع وزارة الصحة

حجز موعد تطعيم كورونا الكويت، استطاعت وزارة الصحة الكويتية بتوفير أعداد كبيرة من اللقاح ضد فيروس كورونا، وقد أعلنت ذلك عبر بيانات رسمية، كما أنها دعت كافة المواطنين والمقيمين على أراضيها، بالاتجاه إلى الموقع الرسمي للتسجيل المسبق وطلب الحصول على اللقاح، وقد لاقى الموقع بالفعل الكثير من الزيارات للتسجيل والتعرف على مواعيد أخذ لقاح فايز، ومن خلال موقعنا ثقفني نقدم لكم خلال هذا المقال كافة التفاصيل التي من خلالها تتمكنو حجز موعد تطعيم للحصول على لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة الكويتية.حجز موعد تطعيم كورونا الكويت
قامت وزارة الصحة الكويتية بتفعيل الموقع الرسمي الخاص بالوزارة لاستقبال طلبات حجز موعد تطعيم كورونا الكويت، ومن الجدير بالذكر أنه وافقت وزارة الصحة الكويتية على دخول لقاحات فايزر وجونسون آند جونسون وأسترازينيكا في أراضيها، ليتمكن المواطنون الذين بادروا بالتسجيل ممن استوفوا الشروط من أخذ التطعيم الذي يحد بشكل كبير من الإصابة بالفيروس، وقد اشارت وزارة الصحة الى انة هناك العديد من الفئات التي لا يمكن ان يحصلو على لقاح كورونا، وذلك لتجنب حدوث اي اثار سلبية، وقد جائت هذة الفئات المستبعدة كالتالي:
- النساء الحوامل.
- تحت سن 18 سنة.
- من يعانون من أمراض الحساسية لأي من أنواع الاطعمة أو الأدوية.
- من تلقى أي لقاح خلال الشهر الماضي.
- الذين يعانون من الأمراض المعدية.
لمن يرغب في الحصول على لقاح فايزر الذي وفرته وزارة الصحة الكويتية للمواطنين والمقيمين على أراضيها الدخول على رابط وزارة الصحة لـ حجز موعد تطعيم كورونا الكويت، وإليكم الخطوات الآمنة التي تمكنكم من التسجيل والحجز:
- أولا قم بالدخول على رابط وزارة الصحة الكويتية من هنا.
- اضغط فوق الخدمات الإلكترونية ومن ثم حدد خدمة التسجيل للتطعيم ضد فيروس كورونا.
- أدخل رقم الهوية الخاصة بك و الرقم التسلسلي للبطاقة.
- إذا كنت من المقيمين بالكويت، أدخل رقم جواز سفرك.
- عليك بالانتظار حتى يتم ملء كافة البيانات تلقائيًا.
- أدخل بريدك الإلكتروني.
- حدد فئة الاستبعاد.
- تأكد من صحة البيانات المعبأة.
- اضغط فوق أيقونة الإرسال.
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حجز موعد تطعيم كورونا الكويت، استطاعت وزارة الصحة الكويتية بتوفير أعداد كبيرة من اللقاح ضد فيروس كورونا، وقد أعلنت ذلك عبر بيانات رسمية، كما أنها دعت كافة المواطنين والمقيمين على أراضيها، بالاتجاه إلى الموقع الرسمي للتسجيل المسبق وطلب الحصول على اللقاح، وقد لاقى الموقع بالفعل الكثير من الزيارات للتسجيل والتعرف على مواعيد أخذ لقاح فايز، ومن خلال موقعنا ثقفني نقدم لكم خلال هذا المقال كافة التفاصيل التي من خلالها تتمكنو حجز موعد تطعيم للحصول على لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة الكويتية.حجز موعد تطعيم كورونا الكويت
قامت وزارة الصحة الكويتية بتفعيل الموقع الرسمي الخاص بالوزارة لاستقبال طلبات حجز موعد تطعيم كورونا الكويت، ومن الجدير بالذكر أنه وافقت وزارة الصحة الكويتية على دخول لقاحات فايزر وجونسون آند جونسون وأسترازينيكا في أراضيها، ليتمكن المواطنون الذين بادروا بالتسجيل ممن استوفوا الشروط من أخذ التطعيم الذي يحد بشكل كبير من الإصابة بالفيروس، وقد اشارت وزارة الصحة الى انة هناك العديد من الفئات التي لا يمكن ان يحصلو على لقاح كورونا، وذلك لتجنب حدوث اي اثار سلبية، وقد جائت هذة الفئات المستبعدة كالتالي:
- النساء الحوامل.
- تحت سن 18 سنة.
- من يعانون من أمراض الحساسية لأي من أنواع الاطعمة أو الأدوية.
- من تلقى أي لقاح خلال الشهر الماضي.
- الذين يعانون من الأمراض المعدية.
لمن يرغب في الحصول على لقاح فايزر الذي وفرته وزارة الصحة الكويتية للمواطنين والمقيمين على أراضيها الدخول على رابط وزارة الصحة لـ حجز موعد تطعيم كورونا الكويت، وإليكم الخطوات الآمنة التي تمكنكم من التسجيل والحجز:
- أولا قم بالدخول على رابط وزارة الصحة الكويتية من هنا.
- اضغط فوق الخدمات الإلكترونية ومن ثم حدد خدمة التسجيل للتطعيم ضد فيروس كورونا.
- أدخل رقم الهوية الخاصة بك و الرقم التسلسلي للبطاقة.
- إذا كنت من المقيمين بالكويت، أدخل رقم جواز سفرك.
- عليك بالانتظار حتى يتم ملء كافة البيانات تلقائيًا.
- أدخل بريدك الإلكتروني.
- حدد فئة الاستبعاد.
- تأكد من صحة البيانات المعبأة.
- اضغط فوق أيقونة الإرسال.
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