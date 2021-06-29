طريقة عمل مزيل عرق طبيعي بالمنزل برائحة جميلة تدوم طوال اليوم

يعتبر تحضير مزيل عرق طبيعي داخل المنزل من أبسط الأمور التي يمكن عملها، حيث تجد الكثير يبحث عن مزيلات العرق وشرائها وخاصة في فصل الصيف، حيث يعاني الكثير من النساء والرجال والفتيات من مشكلة التعرق بسبب الحر الشديد، ودائماً يذهب الكثير إلي شراء مزيلات العرق الجاهزة، والتي تتميز برائحة جميلة لكنها تترك أثر على الجلد وتتسبب في ظهور سواد في منطقة الإبطين مما يسبب الازعاج للكثير من الأشخاص وخاصة النساء، حيث تبحث كل سيدة دائماً على أن تظهر بمظهر جميل، ولكن من خلال مكونات طبيعية 100% ولا تسبب أي ضرر للجلد بل بالعكس تعمل على تفتيح الأماكن الغامقة، وإعطاء الجسم رائحة جميلة ونفاذة تدوم لساعات طويلة، وتعتبر هذه المكونات بسيطة ومتوفرة دائماً ويمكن الحصول عليها من أي عطار، ولكن يفضل أن يكون متخصص في بيعها للحصول على مكونات مضمونة وغير مغشوشة وموثوقة المصدر، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل مزيل عرق طبيعي بمكونات طبيعية جداً.

مكونات عمل مزيل عرق طبيعي للجسم

تحضير مزيل عرق طبيعي في المنزل يتم بمكونات طبيعية وبسيطة جداً وهي كما يلي:ـ

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

1 ملعقة كبيرة من بودرة المسك.

ملعقة كبيرة بودرة تلك (التي تستخدم للأطفال).

ملعقة كبيرة من الشبه المطحونة.

1 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتين من ماء الورد.

طريقة التحضير

بكل سهولة يمكننا تحضير مزيل عرق طبيعي بخطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهي كما يلي:ـ

في طبق صغير يتم خلط ملعقة من الشبه المطحونة مع ملعقة من بودرة المسك وملعقة من بودرة تلك، ونقلب المكونات. ثم نضيف إليه ملعقة من النشا وملعقة كبيرة من الفازلين الطبي، ونخلط المكونات مرة أخرى. يضاف ماء الورد ونقلب المكونات حتي يصبح الخليط كريمي ومتجانس جداً، يمكن إضافة زيادة من ماء الورد إذا كان الخليط متماسك، حتي نصل إلي أن يصبح الخليط يشبه الكريم. ثم يصب الخليط في عبوة فارغة ونظيفة ومحكمة الغلق.

طريقة استخدام مزيل العرق

يتم استخدام مزيل العرق بخطوات بسيطة جداً تتم باتباع الآتي:ـ