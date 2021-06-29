طريقة عمل طاجن الكفتة بالبطاطس التركي بالطعم الشهي اللذيذ

طاجن الكفتة بالبطاطس من الأكلات التركية المشهورة جداً، و التى تصلح للعزومات والمناسبات وطعمها خفيف وجميل لما تحتوى عليه من مكونات مغذية ومفيدة للجسم، فهو يتكون من الكفتة التى يعشقها الكبار والصغار وأيضاً يتكون من البطاطس التى تحتوى على نسبة عالية من النشويات، و التى تمد الجسم بالطاقة وتساعد فى بناء الجسم وتقوية العضلات وهى وجبة غذائية متكاملة، وتصلح أيضاً للرحلات لأنها من الوجبات السريعة فى طريقة تحضيرها وكمان شكله شهي ولذيذ، ويجعل كل من يراه يريد أن يجرب طعمه ويتذوقه، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة تحضير طاجن الكفتة بالبطاطس بالتفصيل لكى تتمكنى من صناعته في المنزل بكل سهولة. مقادير طاجن الكفتة بالبطاطس مقادير طاجن الكفتة بالبطاطس يحتوى طاجن الكفتة بالبطاطس على مقادير سهلة وبسيطة وهى كمايلي: ١/٢ كيلو من اللحمة المفرومة.

٣ فص من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من البقسماط الناعم.

حبة من البصل متوسطة الحجم مبشورة.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

١/٤ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الكبابة الصيني.

٢ حبة من البطاطس كبيرة الحجم.

٢ ثمرة من الطماطم مقطعة شرائح. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل طاجن الكفتة بالبطاطس سهلة جداً وسريعة ولا تأخذ منك وقت كبير فى تجهيزها وهى كالتالي: نقوم اولاً بعمل الكفتة نحضر الكبة ونضع بها اللحمة المفرومة، وعليها البصل المبشور والثوم المفروم وملعقة البقسماط والملح والفلفل ورشة الكبابة الصيني. ونخلطهم جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها تماماً. وإن لم يوجد كبة فيمكنك وضع المكونات فى إناء ونتعامل معه معاملة العجين حتى تتداخل المكونات كلها مع بعض. وبعد ذلك ندخلها الثلاجة ١٠ دقائق حتى تتماسك. ثم تخرجها من الثلاجة ونكورها على شكل كور متوسطة الحجم. ونضع طاسة على النار ونضع بها القليل من الزيت ونشمع الكفتة حتى تأخذ لون. ونقوم بتقشير البطاطس بعد سلقها ونقطعها إلى شرائح سميكة. ونحضر طاجن ونضع به شوية من الزيت. وهنرص بالطول شريحة من البطاطس وقطعة من الكفتة الشريحة من الطماطم ويمكن أن نزود شريحة من الفلفل الأخضر حسب الرغبة. ونكرر هذه الخطوة حتى تخلص الكمية. ونحضر طبق ونضع به ملعقتين من الصلصة وكوب من الماءوعليه رشة من السكر وملح وفلفل ونسكبهم على الطاجن. وندخل الطاجن الفرن فى الرف الأوسط لمدة ١/٢ ساعة حتى تنضج تماماً. ثم نخرجه من الفرن ويقدم وبالف صحة وعافية. الوسوم

طاجن الكفتة بالبطاطس من الأكلات التركية المشهورة جداً، و التى تصلح للعزومات والمناسبات وطعمها خفيف وجميل لما تحتوى عليه من مكونات مغذية ومفيدة للجسم، فهو يتكون من الكفتة التى يعشقها الكبار والصغار وأيضاً يتكون من البطاطس التى تحتوى على نسبة عالية من النشويات، و التى تمد الجسم بالطاقة وتساعد فى بناء الجسم وتقوية العضلات وهى وجبة غذائية متكاملة، وتصلح أيضاً للرحلات لأنها من الوجبات السريعة فى طريقة تحضيرها وكمان شكله شهي ولذيذ، ويجعل كل من يراه يريد أن يجرب طعمه ويتذوقه، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة تحضير طاجن الكفتة بالبطاطس بالتفصيل لكى تتمكنى من صناعته في المنزل بكل سهولة. مقادير طاجن الكفتة بالبطاطس مقادير طاجن الكفتة بالبطاطس يحتوى طاجن الكفتة بالبطاطس على مقادير سهلة وبسيطة وهى كمايلي: ١/٢ كيلو من اللحمة المفرومة.

٣ فص من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من البقسماط الناعم.

حبة من البصل متوسطة الحجم مبشورة.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

١/٤ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الكبابة الصيني.

٢ حبة من البطاطس كبيرة الحجم.

٢ ثمرة من الطماطم مقطعة شرائح. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل طاجن الكفتة بالبطاطس سهلة جداً وسريعة ولا تأخذ منك وقت كبير فى تجهيزها وهى كالتالي: نقوم اولاً بعمل الكفتة نحضر الكبة ونضع بها اللحمة المفرومة، وعليها البصل المبشور والثوم المفروم وملعقة البقسماط والملح والفلفل ورشة الكبابة الصيني. ونخلطهم جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها تماماً. وإن لم يوجد كبة فيمكنك وضع المكونات فى إناء ونتعامل معه معاملة العجين حتى تتداخل المكونات كلها مع بعض. وبعد ذلك ندخلها الثلاجة ١٠ دقائق حتى تتماسك. ثم تخرجها من الثلاجة ونكورها على شكل كور متوسطة الحجم. ونضع طاسة على النار ونضع بها القليل من الزيت ونشمع الكفتة حتى تأخذ لون. ونقوم بتقشير البطاطس بعد سلقها ونقطعها إلى شرائح سميكة. ونحضر طاجن ونضع به شوية من الزيت. وهنرص بالطول شريحة من البطاطس وقطعة من الكفتة الشريحة من الطماطم ويمكن أن نزود شريحة من الفلفل الأخضر حسب الرغبة. ونكرر هذه الخطوة حتى تخلص الكمية. ونحضر طبق ونضع به ملعقتين من الصلصة وكوب من الماءوعليه رشة من السكر وملح وفلفل ونسكبهم على الطاجن. وندخل الطاجن الفرن فى الرف الأوسط لمدة ١/٢ ساعة حتى تنضج تماماً. ثم نخرجه من الفرن ويقدم وبالف صحة وعافية.

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