7 تفاصيل في طريقة عمل الجاتوه الناجح يجب ألا تفوتك

الجاتوه من أهم أنواع الحلويات التي يحبها الأطفال ولكن في ظل هذه الظروف مع غلاء جميع الأشياء فلجأت معظم الأمهات في تحضير معظم الأكلات والحلويات فى المنزل، غير أنها مضمون نظافتها حفاظاً على أنفسنا مع انتشار الفيروسات المعدية، بالإضافة إلى أنه بسبع مكونات فقط تقومين بتحضير الجاتوه في المنزل وبتكلفة أقل لأن معظم مكوناته موجودة في معظم المنازل بصفة مستمرة، فتعالوا معنا لنتعرف على مكونات عمل الجاتوه في المنزل.

مكونات تحضير الجاتوه في المنزل:

الجاتوه لا يحتاج إلى مكونات كثيره فمكوناته بسيطة وفي متناول الجميع وليست كثيرة فهم سبع مكونات فقط دون مكونات الكريمة، ولكي نقوم بتحضير الجاتوه في المنزل نحتاج إلى:

نصف كوب من القطر الخفيف.

نجهز ملعقتين كبيرتين من الزبدة، وملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نقوم بشراء ست بيضات.

نجهز ملعقة صغيرة من الفانيليا، وكوب وربع من السكر البودر، وكوب ونصف من الدقيق.

أما بالنسبة لمكونات الكريمة سوف نحتاج إلى مكونين فقط ألا وهم:

نصف كوب من السكر البودره.

أربعة أكواب من الكريمة السائلة.

كيفية تجهيز الجاتوه في المنزل:

لكي نقوم بتجهيز الجاتوه في المنزل يجب علينا إتباع هذه الخطوات بشكل صحيح وهي كالآتي: