هدية لعرايس العيد اقوى كيراتين منزلى معجزة لتنعيم وفرد الشعر شديد الخشونة بسرعة الصاروخ

هدية لعرايس العيد اقوى كيراتين منزلى معجزة ، يعتبر الشعر من أكثر الشياء الذي تتزين بها المرأة فكما يقول البعض منهم أن الشعر هو تاج الجمال الذي يزين رأي كل سيدة على وجه الأرض ولذا يجب أن تعتني بيه جسداً باستخدام بعض من المواد الطبيعية التي تعمل على فرد الشعر مثل الكيراتين الطبيعي.

هدية لعرايس العيد اقوى كيراتين منزلى معجزة

هو من أهم الطرق الذي تبحث عنها معظم السيدات بدلاً من هدر المال في عمل البروتين والكيراتين في صالونات التجميل فهذا يحتاج لكثير من التكاليف ولكننا سوف نقدم لكم أفضل طرق تحضير الكيراتين لفرد الشعر وهي:

يحتوي البيض على نسبة كبيرة جداً من البروتين الذي يعمل على فرد الشعر من الجذور حتى الأطراف بالإضافة إلى أنها تعمل على تغذية الشعر بعمق شديد واستخدامه كما يلي:

احضري وعاء عميق ضعي به بياض بيضتين ثم يضاف إليهم 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

اخلطي المكونات مع بعضها جيداً حتى أن تصبح متجانسة.

يتم بعد ذلك توزيع الخليط على خصلات الشعر واحرصي على أن تصل لفروة الرأس ثم يتم تمشيط الشعر بمشط ذات أسنان واسعة.

يلف الشعر ويغطى وعليك الانتظار من 3إلى 4 ساعات.

بعد انتهاء الوقت يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ومن ثم يتم دهن الشعر بزيت الزيتون.

احرصي على أن يتم الاستخدام بشكل دوري يوم بعد يوم حتى تحصلين على أعلى النتائج والتخلص من الهيشان والتجاعيد.

الموز من الفاكهة الغنية بالفيتامينات والبوتاسيوم بالإضافة إلى أنه يساهم في فرد الشعر ويكون كيراتين طبيعي للشعر يستخدم كالآتي: