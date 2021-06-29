ماسك النشا والليمون الساحر للتفتيح الفورى 10 درجات من اول استعمال وشد البشرة كالاطفال

ماسك النشا والليمون الساحر للتفتيح الفورى 10 درجات ، يحلم جميع الفتيات ببشرة نظيفة ناصعة البياض مشرقة وجميلة، فابتعدي سيدتي عن المواد الكيميائية التي يمكن أن تضر بشرتك مثل أدوات التجميل الغير معروف عن مكوناتها ومصدرها، فنحن سنقدم لك ماسك النشا والليمون لأنه من أهم الماسكات الطبيعية التي يوجد بها الفيتامينات وستعالج بشرتك من جميع المشاكل.

ماسك النشا والليمون الساحر للتفتيح الفورى 10 درجات

والآن سنعرض عليك طرق سهلة وبسيطة لعمل ماسك النشا والليمون في البيت حيص تمكنك سيدتي من الحصول على كل فوائدها الجمالية وتحصلين على بشرة خالية من أي عيوب، كما أنه من أفضل أنواع الخلطات التي تعالج النمش وحب الشباب وغيرها.

هو من أفضل الخلطات والوصفات الطبيعية التي يمكن أن تستخدميها لبشرتك، فكل مكون في هذا الكريم يضم مجموعة كبيرة من العناصر الطبيعية الفعالة والقوية ويتم استخدامه بكل سهولة كما يلي:

2 ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة ماء ورد.

4 ملاعق صغيرة عصير ليمون لمن يمتلك بشرة دهنية.

1 ملعقة كبيرة عسل لمن يمتك بشرة جافة.

1 ملعقة صغيرة مسحوق الكركم.

1 ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم.

قومي بإحضار وعاء وضعي فيه النشا وعصير الليمون واخلطيهم معاً جيداً وبعد ذلك ضيفي مسحوق الكركم وبيكربونات الصوديوم واخلطيهم مرة أخرى بشكل جيد حتى تكون متجانسة.

بعد ذلك يتوجب عليك أن تقومين بإضافة ماء الورد وعليك بالاستمرار في خلط المكونات حتى تعطيك خليط كريمي ناعم.

قومي بتوزيع الماسك على بشرتك بلطف، ومن ثم يتم فرك وتدليك البشرة لبضعة دقائق .

بعد أن تنتهين من ذلك قومي بشطف البشرة باستخدام الماء والصابون

ولكي تحصلين على نتائج جيدة لابد من أن يتم الاستخدام 3 مرات في الأسبوع.

لا يمكن أن يتم مقارنة هذه الخلطة بأي نوع من الكريمات التجارية أو المنتجات الأخرى لأنه طبيعي 100% ويستخدم كما يلي:

2 ملعقة صغيرة مسحوق نشا.

4 ملاعق صغيرة عصير ليمون.

1 ملعقة كبيرة ماء.

1ملعقة صغيرة عسل.