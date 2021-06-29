طريقة عمل مزيل عرق منزلي بمكونات طبيعية بأقل التكاليف

مزيل عرق بمكونات طبيعية، مشكلة التعرق الزائد في الصيف من المشكلات المزعجة التي تواجه كلاً من الرجال والسيدات، وخاصةً خلال الأيام التي تشهد ارتفاع كبير في درجات الحرارة، لذا يبحثون عن طريقة عمل مزيل عرق بمكونات طبيعية خوفًا من استخدام مزيلات العرق المُصنعة، التي قد تؤدي إلى سد المسام وحدوث التهابات جلدية، لذا كان من الأفضل الاتجاه إلى عمل مزيل عرق في المنزل تعرفي معنا على الخطوات والمكونات المطلوبة.

طريقة عمل مزيل عرق بمكونات طبيعية

هناك العديد من المكونات التي تستخدم لصنع مزيل عرق برائحة فواحة وعطرة، بديل مزيلات العرق التي تحتوي على مواد كيميائية، فهي تحضر في المنزل بأبسط الطرق وأقل المكونات، بالإضافة إلى أن المواد الطبيعية تعمل على إنبعاث رائحة فواحة ويمكن إستخدامها بطريق أمنة.

مزيل عرق بزيت جوز الهند

إنه مزيل رائع للجسم لأن زيت جوز الهند يكافح البكتيريا، ويعمل على تخفيف أي حكة أو جفاف بالبشرة، بالإضافة إلى أنه يُسهم بشكل كبير في استرخاء العضلات، كما أن البيكنج صودا تعمل على إزالة رائحة العرق وتعمل على تفتيح منطقة تحت الإبطين، وإليك الطريقة:

المكونات:

6 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند النقي.

4 ملاعق كبيرة من البيكنج صودا أو ما تُعرف بصودا الخبز.

مقدار 4 ملاعق كبيرة من النشا.

زيت عطري (اختياري).

طريقة التحضير:

في بولة امزجي كلاَ من صودا الخبز مع النشا.

صبي زيت جوز الهند إلى الخليط السابق مع مراعاة التقليب بشكل جيد.

يُمكنك إضافة بعض قطرات من أي نوع زيت عطري تُفضلينه.

اسكبي الخليط في زجاجة بخاخ.

ضعي الزجاجة في الثلاجة حتى تترابط المكونات، ثم استخدميها عند الحاجة.

يجب أن تنتبهي إن كنت تعاني من بشرة حساسة فقد تحتاجي أن تلاحظي إن كنت متحسسة من إحدى هذه المكونات.

مزيل عرق بماء الورد

المكونات:

6 ملاعق صغيرة نشا.

ملعقتين من ماء الورد.

قطرات من المسك.

4 ملاعق شبة.

طريقة التحضير: