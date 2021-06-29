مكون سري ضعيه علي كفتة الحاتي عمرها ما هتفك ولا تكش منك وهتطلع مثل الجاهزة

مكون سري ضعيه علي كفتة الحاتي عمرها ما هتفك ولا تكش منك كفتة الحاتي من ضمن المأكولات التي نتناولها بصفة مستمرة في العزومات, والاجتماعات التي يتم أقامتها بشكل دوري إذا كانت في المواسم أو في أعياد الميلاد إذا قمنا بزيارة احدى المطاعم فدائما نقوم بطلب كفته الحاتي، لأنها ذات طعم مميز مشبعة، بالبروتينات المتعددة ولها عده طرق مميزة يمكن أيضا أن نقوم بتحضيرها من داخل المنزل بافضل الوصفات العالميه وافضل كثيرا من كثافة المطاعم التي نتناول في كفته الحاتي، لذا يمكنك عزيزتي وعزيزي القارئ أن تتابع معي الطريقة الافضل على الاطلاق. مكون سري ضعيه علي كفتة الحاتي عمرها ما هتفك ولا تكش منك المكوّنات كيلو من اللحمة المفرومة.

كمية من البصل المبشور.

ربع كوب من ماء البصل.

بقدونس مفروم نصف كوب.

2 ملعقة من الفلفل الأسمر.

ملعقة من البهارات الخاصة بـ كفتة الحاتي.

ملعقة من السبع بهارات.

نصف ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من الزيت طريقة التحضير أولا يجب أن نقوم بوضع اللحمة مع البقدونس.

ثم نقوم باضافته داخل الكبه لكي يتم فرمها جيدا.

ونبدأ بعد ذلك بالإضافة البصل ثم نخلط المكونات جيدا.

ونقوم باضافة الملح والفلفل الاسمر ونبدا باضافة البهارات ثم نقوم باضافة البهارات الكفته.

يتم تقليب جميع المكونات جيدا مع تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نبدا برص اصابع الكفته على الاسياخ نقوم بإدخالها الفرن انتظري يا عزيزتي لمدة 15 دقيقة.

ثم قومي بغلق الفرن وإخراجها على سرفيس التقديم المليء بكمية بسيطة من البقدونس لكي يعطيه نكهة، ورائحة مميزة طريقة الكفتة المشوية طريقة التحضير المكوّنات 500 جرام من اللحم الضاني.

بصلة كبيرة مفرومة.

نصف ملعقة من الثوم البودر.

ملعقتين من الصلصة.

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود ربع ملعقة من الكمون. طريقة التّحضير اول قومي بفرم اللحمة المفرومة جيدا.

ثم ضيفي معها البقدونس والصلصة.

ثم قومي بإضافة الثوم البودر والملح والكمون والفلفل الأسود.

اخلطيهم جيدا ثم قومى بعمل أصابع من الكفته .

قومي بوضعها على الشواية أو يمكن استبدالها بالجريل.

ثم قومي بوضع الكفتة وبدعي عندما تاخذ لون تقليبها الى الجانب الاخر. الوسوم

مكون سري ضعيه علي كفتة الحاتي عمرها ما هتفك ولا تكش منك كفتة الحاتي من ضمن المأكولات التي نتناولها بصفة مستمرة في العزومات, والاجتماعات التي يتم أقامتها بشكل دوري إذا كانت في المواسم أو في أعياد الميلاد إذا قمنا بزيارة احدى المطاعم فدائما نقوم بطلب كفته الحاتي، لأنها ذات طعم مميز مشبعة، بالبروتينات المتعددة ولها عده طرق مميزة يمكن أيضا أن نقوم بتحضيرها من داخل المنزل بافضل الوصفات العالميه وافضل كثيرا من كثافة المطاعم التي نتناول في كفته الحاتي، لذا يمكنك عزيزتي وعزيزي القارئ أن تتابع معي الطريقة الافضل على الاطلاق. مكون سري ضعيه علي كفتة الحاتي عمرها ما هتفك ولا تكش منك المكوّنات كيلو من اللحمة المفرومة.

كمية من البصل المبشور.

ربع كوب من ماء البصل.

بقدونس مفروم نصف كوب.

2 ملعقة من الفلفل الأسمر.

ملعقة من البهارات الخاصة بـ كفتة الحاتي.

ملعقة من السبع بهارات.

نصف ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من الزيت طريقة التحضير أولا يجب أن نقوم بوضع اللحمة مع البقدونس.

ثم نقوم باضافته داخل الكبه لكي يتم فرمها جيدا.

ونبدأ بعد ذلك بالإضافة البصل ثم نخلط المكونات جيدا.

ونقوم باضافة الملح والفلفل الاسمر ونبدا باضافة البهارات ثم نقوم باضافة البهارات الكفته.

يتم تقليب جميع المكونات جيدا مع تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نبدا برص اصابع الكفته على الاسياخ نقوم بإدخالها الفرن انتظري يا عزيزتي لمدة 15 دقيقة.

ثم قومي بغلق الفرن وإخراجها على سرفيس التقديم المليء بكمية بسيطة من البقدونس لكي يعطيه نكهة، ورائحة مميزة طريقة الكفتة المشوية طريقة التحضير المكوّنات 500 جرام من اللحم الضاني.

بصلة كبيرة مفرومة.

نصف ملعقة من الثوم البودر.

ملعقتين من الصلصة.

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود ربع ملعقة من الكمون. طريقة التّحضير اول قومي بفرم اللحمة المفرومة جيدا.

ثم ضيفي معها البقدونس والصلصة.

ثم قومي بإضافة الثوم البودر والملح والكمون والفلفل الأسود.

اخلطيهم جيدا ثم قومى بعمل أصابع من الكفته .

قومي بوضعها على الشواية أو يمكن استبدالها بالجريل.

ثم قومي بوضع الكفتة وبدعي عندما تاخذ لون تقليبها الى الجانب الاخر.

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